Главное:
- Под ударом оказались Киев и ещё девять областей
- В столице погибли шесть человек, 15 - пострадали
- В Харькове повреждена больница скорой помощи
В результате ночной массированной атаки страны-агрессора РФ на Украину погибли восемь человек, ещё 28 - пострадали. Под ударом оказались Киев и девять областей, а в столице ракеты попали в критически важную инфраструктуру, в частности в мосты через Днепр. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram.
Больше всего жертв - в Киеве.
"Ракеты попали в критическую инфраструктуру столицы, среди целей были и мосты. Повреждены объект водоотведения, офисные и коммерческие здания. В результате атаки в Киеве погибли шесть человек. Еще 15 - пострадали", - написал Корецкий.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о повреждениях Подольско-Воскресенского, Южного и Дарницкого мостов. По словам Кличко, как минимум трое погибших в столице - сотрудники водоканала.
Атака произошла после того, как 17 ноября Силы обороны нанесли удар по Крымскому мосту. Тогда Владимир Путин пообещал Украине "болезненный" ответ.
Что известно об ударе по Харькову и областям
В Харькове под удар попала больница скорой помощи. По данным Корецкого, ранены четыре человека, поврежден корпус МРТ.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в больнице в Шевченковском районе выбито более 50 окон.
Также повреждены предприятия в Киевской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях. Разрушениям подверглись жилые дома в Днепропетровской, Львовской, Винницкой, Сумской и Черниговской областях, зафиксированы попадания в объекты энергетики.
Премьер поблагодарил всех, кто ликвидирует последствия атаки, а также защитников неба.
"Спасибо спасателям, медикам, полицейским, энергетикам и коммунальщикам, которые с ночи работают на местах ударов, помогают людям и ликвидируют последствия. Спасибо воинам ПВО за каждую сбитую цель", - подчеркнул Корецкий.
Почему Россия наносит удары по мостам и инфраструктуре Украины
Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду объяснял, что массированные удары по инфраструктуре преследуют несколько целей. Одна из них - лишить регионы стабильного электроснабжения.
"Первая - деэлектрификация западной части Украины", - отметил эксперт.
Еще одной задачей врага, по словам Гончара, является психологическое давление на украинцев.
"Третья цель - посеять дополнительную панику, которая в перспективе может привести к хаосу", - пояснил он.
Противодействовать этому, по мнению эксперта, можно только сочетанием мощной ПВО и оперативного ремонта.
"Поэтому нужно максимально эффективно отражать атаки и оперативно восстанавливать все, что было повреждено или разрушено", - подчеркнул Гончар.
Атака на Киев - новости
Как сообщал Главред, 17 ноября в результате баллистической атаки РФ был поврежден Южный мост в Киеве. Из-за повреждения Южного моста без отопления остались 317 домов Дарницкого района. "Зеленая" линия метро тогда курсировала только между Сырцем и Выдубичами.
Депутат Верховной Рады Владимир Крейденко предупреждал о рисках для столицы. По его словам, из-за ударов по мостам Киев может разделиться на две части. Понтонные мосты обещают возвести к февралю-марту 2027 года.
Последствия ночного удара ощутили во многих регионах. В обзоре последствий атаки РФ говорится о повреждении трех мостов через Днепр. Движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу с правого на левый берег закрыто.
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