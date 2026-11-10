Удары РФ по мостам могут разделить Киев пополам: озвучен опасный сценарий

Понтонные переправы через Днепр обещают открыть к весне, но они смогут пропускать не более половины из 600 тысяч автомобилей в сутки.

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Киев рискует расколоться на два города / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

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Понтонные мосты в Киеве обещают построить к февралю–марту 2027 года

Они примут не более половины из 600 тысяч автомобилей в сутки

Антидроновые сетки на мостах народный депутат назвал декорацией

Киев может фактически разделиться на две части, если после системных ударов по столичным мостам ни городские власти, ни профильное министерство не наладят организацию работы. В то же время запас прочности мостов, по оценке народного депутата, пока есть. Об этом в интервью Телеграфу заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Народный депутат комментировал последствия ударов армии страны-агрессора РФ по Северному и Южному мостам в столице.

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Отвечая на вопрос о самом худшем сценарии для столицы, Крейденко отметил, что не хочет в него верить.

"Все-таки запас прочности мостов у нас еще есть. Здесь главный вопрос - организация работы. Если работы не будет (со стороны Киева и его руководства, а также со стороны министерства), то, в принципе, Киев может разделиться на две части. Но это такой негативный сценарий, который я точно не хочу, чтобы произошел и был реализован врагом", - сказал народный депутат.

По его словам, городу и министерствам давно следовало создать постоянные экспертные группы, которые выезжали бы на места попаданий, оценивали повреждения и сообщали киевлянам, когда и для какого транспорта откроют мост. Вместо этого, подчеркнул депутат, до сих пор неизвестно, когда полноценно заработают Северный и Южный мосты.

"А сейчас у нас наблюдается хаотичная организация дорожного движения", - сказал Крейденко.

Когда в Киеве появятся понтонные мосты

В столице планируют возвести две временные мостовые конструкции - частичную альтернативу шести мостам через Днепр. Кабмин принял постановление об упрощенной процедуре строительства. На понтонные мосты выделено 1,2 млрд грн из государственного бюджета, еще 1 млрд грн, по словам Крейденко, выделяет Киев. Подготовительные работы по подъездным путям уже начались.

Депутат рассчитывает, что с учетом 3–4 месяцев на сборку конструкций и начало работ в конце октября переправы могут появиться в феврале - начале марта 2027 года.

В то же время полностью заменить мосты они не смогут. Через столичные мосты ежедневно проходит около 600 тысяч автомобилей, а задача - пропустить по понтонам хотя бы половину этого потока. На каждой переправе будет как минимум по одной полосе в каждую сторону, вероятно - по две для легковых автомобилей.

"Я сомневаюсь, что с помощью двух мостов удастся обеспечить пропускную способность в 300 тысяч. Но как альтернатива и как план „Б" он должен существовать и должен строиться. Ведь мы видим, что эти удары по мостам уже носят системный характер", - пояснил депутат.

Как защитить мосты от ударов?

Защита мостов - зона ответственности военных, напомнил Крейденко. От дронов могут помочь автоматические пулеметные установки, но против баллистики, по его словам, эффективно только усиление ПВО. Антидроновые сетки в нынешнем виде он считает бесполезными.

"Что касается этих сеток, в том формате, в котором мы их сейчас видели, это точно не работает и вряд ли может иметь какой-то ощутимый эффект. Поэтому я не вижу смысла тратиться на такие сетки для того, чтобы они просто висели как декорация", - заявил нардеп.

Чтобы разгрузить мосты, депутат предлагает запустить челночные автобусы между транспортными узлами по обе стороны Днепра, выделить отдельную полосу для общественного транспорта и экстренных служб, а также шире применять реверсное движение - как на мосту "Золотые ворота" в Сан-Франциско. Риск длительной остановки метро, которое сейчас является главной артерией между берегами, он назвал большим.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

Могут ли удары по мостам привести к транспортному коллапсу в Киеве?

Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов в интервью Главреду отметил, что целью врага может быть не столько транспорт, сколько повседневная жизнь города и его экономика.

"На мой взгляд, первоначальный замысел врага может заключаться в том, чтобы максимально осложнить жизнь Киева и подорвать экономику", - подчеркнул специалист.

Он также объяснил, чем грозит городу ухудшение транспортной доступности, когда поездки через Днепр затягиваются на часы.

"Как специалист по транспортному планированию в мирное время я могу объяснить, к чему приводит ухудшение транспортной доступности. Если люди теряют возможность за разумное время добраться из одной точки в другую, когда поездка длится не 45 минут, как предусмотрено государственными строительными нормами (ГСН), а полтора, два, три или четыре часа, это прежде всего подрывает экономическую активность", - пояснил Беспалов.

С ним соглашается кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований НИСД Иван Ус. В комментарии Фактам он обратил внимание на то, как расселены киевляне.

"Мосты - это удобная мишень для давления на экономику. Как только наносится удар по мостам, у людей сразу возникают панические настроения. Киев устроен так: люди в основном живут на левом берегу, а на работу ездят на правый. Поэтому удары по мостам должны разорвать связь между работниками и предприятиями", - пояснил экономист.

Удары по мостам Киева - новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 ноября несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. По данным мэра Виталия Кличко, в результате атаки на Северный мост были повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная сеть и линия электропередач. Движение по мосту тогда перекрыли в обоих направлениях.

В ночь на 27 октября оккупанты нанесли удар по Южному мосту несколькими баллистическими ракетами. Как рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, повреждения мостового полотна можно устранить, но для этого нужно время. После удара движение по Южному мосту закрыли как для автомобилей, так и для поездов.

Еще 22 октября во время ночной атаки на столицу пострадали 15 человек. Тогда в результате обстрела Киева были повреждены Южный мост, станция скорой помощи и ресторан. Зеленая ветка метро в тот день работала частично.

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О персоне: Владимир Крейденко Крейденко Владимир Викторович (род. 8 мая 1987 в Мелитополе Запорожской области) – народный депутат от партии "Слуга народа" IX созыва. Заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. С 2019 года – член партии "Слуга народа". Заместитель Председателя молодежного крыла партии по работе со студентами, пишет Википедия. Кандидат наук, доцент кафедры парламентаризма и политического менеджмента Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. С 2021 по 2025 год ассистент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы КНУ им. Т. Шевченко. С 2022 года является послом добровольческого строительного батальона "Добробат". С марта 2026 - основатель Международной парламентской коалиции в поддержку волонтеров "Добробат".

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