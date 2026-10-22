Ночная атака на Киев: 15 раненых, повреждена станция скорой, мост и ресторан

Страна-агрессор Россия атаковала столицу несколькими волнами.

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Обстрел Киева - под удар попали станция скорой, Южный мост и метро / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС, 126 отдельная бригада сил ТРО

Кратко:

Из-за атаки на Киев ранены 15 человек, в том числе двое подростков

Поврежден Южный мост, зеленая ветка метро работает частично

В Печерском районе повреждены шесть машин скорой

В результате ночной атаки России на Киев 22 октября ранения получили 15 человек, в том числе двое 15-летних подростков. Восьмерых пострадавших госпитализировали в городские больницы, остальным медики оказали помощь на месте. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Южный мост и зеленая ветка метро

Удар повредил Южный мост, в частности часть расположенной на нем инфраструктуры метрополитена. Из-за этого движение автотранспорта с правого берега на левый ограничили, сообщает Киевская городская военная администрация.

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Зеленая ветка метро работает на двух отдельных участках:

"Сырец" – "Выдубичи";

"Осокорки" – "Красный хутор".

Пассажиров предупреждают, что интервалы между поездами могут увеличиться. Обследование и ремонт моста продолжат после отбоя воздушной тревоги.

Поврежденная станция скорой и пожар в ресторане

В Печерском районе атака повредила здание станции скорой помощи и шесть автомобилей экстренной медицинской службы. По словам Кличко, медики не пострадали.

В Святошинском районе после удара загорелось здание ресторана, сообщили в КГВА.

В Дарницком районе фиксируются повреждения в результате вражеского удара в нежилом секторе.

Удары по столице продолжались несколькими волнами. Взрывы в Киеве прогремели еще вечером 21 октября из-за баллистического удара, а впоследствии оккупанты еще несколько раз запускали дроны по городу.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Киев - новости

Как писал Главред, утром 21 октября и в ночь на среду в Киеве были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. В Святошинском районе Киева БпЛА попал в 24-этажку.

20 октября дроны атаковали Киев. Один человек погиб, ещё семь пострадали. В Соломенском районе в результате попадания беспилотника повреждено здание медицинского учреждения. В другом районе столицы обломки дрона упали недалеко от жилой застройки. По информации мэра, в Голосеевском районе их обнаружили на открытой территории.

Еще одно падение обломков зафиксировали на железнодорожной инфраструктуре. В Соломенском районе они упали на пути, однако пожара не возникло.

Наиболее тяжелые последствия зафиксировали возле автозаправочной станции на границе Киева с Киевской областью. Там в результате падения вражеского беспилотника погиб человек, еще семеро - получили ранения.

Российские баллистические удары по Киеву в ночь на 19 октября унесли жизнь 21-летней девушки, ещё трое человек получили ранения. Под удар попали медицинский центр, учебные заведения, жилой многоэтажный дом и наземная станция метро на левом берегу.

18 октября в Киеве также гремели взрывы. В результате удара РФ в Деснянском районе было зафиксировано попадание в здание медицинского центра.

РФ готовит новый массированный удар по Украине - мониторы

Страна-агрессор Россия может нанести новый массированный удар по Украине в течение ближайших 72 часов. Под угрозой - объекты энергетики по всей стране, а также инфраструктура Киева и западных областей.

Российские войска готовятся применить значительное количество ударных беспилотников типа "Герань-2" и их аналогов. Вероятными целями называют объекты энергетической инфраструктуры в различных регионах Украины.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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