В Киеве прогремели взрывы, РФ била баллистикой: что известно о "прилетах"

Главное:
- В Киеве гремели взрывы в результате ракетного удара РФ
- Под обстрелом были два района города
Взрывы прозвучали в Киеве поздно вечером в воскресенье, 18 октября, после предупреждения об угрозе атаки страны-агрессора РФ.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили о том, что враг может применить баллистическое вооружение с севера.
Подробности удара РФ
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате удара РФ в Деснянском районе попадание предварительно в здание медицинского центра.
"В Днепровском – в нежилое здание. Экстренные службы направляются на места", - написал он.
Позднее он добавил, что в результате удара РФ один человек погиб, еще двое получили ранения.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Ранее лавред писал, что в поселке Маневичи на Волыни зафиксировано попадание в промышленное предприятие, на его территории горят складское и производственное помещения. Жителей призвали срочно покинуть свои дома.
Напомним, в ночь на 18 октября страна-агрессор Россия нанесла два удара по Запорожью. Повреждены дома, автомобили и учебное заведение. К сожалению, российский удар унес жизнь 27-летней женщины. Еще два человека ранены - 58-летняя женщина и 6-летняя девочка.
Как сообщалось, Силы украинской ПВО сбили или нейтрализовали 140 из 157 российских ударных дронов. С 7:30 до 19:30 Россия атаковала Украину 157 ударными БПЛА, в том числе 25 реактивными, "Герберами" и дронами других типов. Среди сбитых - 22 реактивных дрона.
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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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