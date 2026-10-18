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В Киеве прогремели взрывы, РФ била баллистикой: что известно о "прилетах"

Алексей Тесля
18 октября 2026, 23:31обновлено 19 октября, 00:18
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В результате удара РФ в Деснянском районе попадание предварительно в здание медицинского центра.
искандер
РФ ударила по Киеву баллистикой / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Главное:

  • В Киеве гремели взрывы в результате ракетного удара РФ
  • Под обстрелом были два района города

Взрывы прозвучали в Киеве поздно вечером в воскресенье, 18 октября, после предупреждения об угрозе атаки страны-агрессора РФ.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили о том, что враг может применить баллистическое вооружение с севера.

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Подробности удара РФ

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате удара РФ в Деснянском районе попадание предварительно в здание медицинского центра.

"В Днепровском – в нежилое здание. Экстренные службы направляются на места", - написал он.

Позднее он добавил, что в результате удара РФ один человек погиб, еще двое получили ранения.

С-400
/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее лавред писал, что в поселке Маневичи на Волыни зафиксировано попадание в промышленное предприятие, на его территории горят складское и производственное помещения. Жителей призвали срочно покинуть свои дома.

Напомним, в ночь на 18 октября страна-агрессор Россия нанесла два удара по Запорожью. Повреждены дома, автомобили и учебное заведение. К сожалению, российский удар унес жизнь 27-летней женщины. Еще два человека ранены - 58-летняя женщина и 6-летняя девочка.

Как сообщалось, Силы украинской ПВО сбили или нейтрализовали 140 из 157 российских ударных дронов. С 7:30 до 19:30 Россия атаковала Украину 157 ударными БПЛА, в том числе 25 реактивными, "Герберами" и дронами других типов. Среди сбитых - 22 реактивных дрона.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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