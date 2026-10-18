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Кремль хочет сорвать поставки помощи Украине: в ISW назвали новую угрозу

Мария Николишин
18 октября 2026, 09:30
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Москва рассчитывает, что давление на логистику в сочетании с ударами по инфраструктуре заставит союзников отказаться от поддержки Киева.
Кремль хочет сорвать поставки помощи Украине: в ISW назвали новую угрозу
Россия может активизировать диверсии в Европе зимой / коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Кремль хочет с помощью диверсий остановить помощь Украине
  • Варшава ожидает провокаций в сфере логистики до Рождества
  • Под угрозой находятся железнодорожные перевозки и поставки газа, нефти, продовольствия

В Кремле надеются, что усиление диверсий и провокаций на территории стран ЕС остановит оказание помощи Киеву. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что польские власти предупредили, что Россия может усилить провокации против объектов польской логистической инфраструктуры, вероятно, с целью помешать транспортировке западной помощи в Украину в течение зимы.

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В частности, бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера 16 октября заявил, что зимой может произойти "значительный рост гибридных операций" против европейских стран, в том числе дроновых атак на административные и гражданские объекты.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск, ссылаясь на данные разведывательных служб, заявил о возможной эскалации со стороны России до Рождества, в частности об увеличении количества диверсий и провокаций на польской территории.

По его словам, ближайшие месяцы могут стать определяющими для будущего Украины и Европы.

Туск добавил, что Россия усилит попытки саботажа против транспортировки газа, нефти и продовольствия в Украину, а также против логистической и железнодорожной инфраструктуры на польско-украинской границе, проверяя реакцию Польши.

Аналитики также упомянули, что лица, связанные с Россией, 15 ноября 2025 года совершили диверсионные действия, направленные против железнодорожных путей в Польше вблизи пункта пропуска Дорогуск на польско-украинской границе.

В то же время в сентябре 2026 года Россия все чаще наносила удары беспилотниками по украинским пунктам пропуска и объектам вдоль польско-украинской границы.

"Кремль, вероятно, рассчитывает, что такие диверсии заставят Запад отказаться от оказания помощи Украине - особенно на фоне усиления российской кампании ударов зимой 2026–2027 годов, направленной против гражданской и критической инфраструктуры Украины, цель которой - вызвать масштабные сбои в украинской экономике и повседневной жизни населения", - говорится в отчете.

Может ли Европа усилить поддержку в связи с новыми угрозами

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный отметил, что открытые провокации России против стран НАТО не обязательно приведут к сокращению военной помощи Украине.

По его мнению, напротив, новые угрозы на восточном фланге Альянса могут подтолкнуть европейские страны к усилению давления на Москву.

"Если говорить о возможных провокациях или эскалации конфликтов на восточном фланге НАТО, то прямого негативного влияния это не окажет. Если это будет происходить на фоне продолжения российско-украинской войны в нынешнем формате, то это классика военного искусства: когда на тебя атакуют на правом фланге, имеет смысл усилить давление на левом и нанести противнику удар там, где это возможно", - подчеркнул он.

Расходы НАТО на оборону
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Угроза войны РФ против НАТО - что известно

Как сообщал Главред, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Североатлантический альянс всегда готов ответить на любое нападение со стороны страны-агрессора РФ. Однако представитель НАТО не считает конфликт между РФ и Альянсом "неизбежным или неотвратимым".

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач говорит, что Кремль разворачивает информационную подготовку к возможной "спецоперации" против стран Балтии, а вероятность такого сценария сейчас значительно выше, чем раньше.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что в случае попытки атаковать страны НАТО Россия, скорее всего, начнет не с баллистических или крылатых ракет, а с беспилотников, постепенно проверяя реакцию Альянса.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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