США с 2025 года больше не финансируют Украину: в Польше объяснили, чего требуют Европа

По словам главы МИД Польши, в настоящее время вся основная финансовая нагрузка по обеспечению и обороне Украины ложится на страны ЕС.

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США фактически перестанут финансировать Украину с начала 2025 года / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, x.com/sikorskiradek

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США с 2025 года прекратили финансирование обороны Украины

Европа полностью финансирует и вооружает Украину

ЕС требует права определять условия мира

С начала 2025 года Соединенные Штаты полностью прекратили выделять средства на финансирование Вооруженных сил Украины и поддержку ее экономики. Вся ключевая финансовая и военная поддержка украинского государства сейчас осуществляется исключительно силами европейских партнеров.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, подчеркнув принципиальное изменение ролей в глобальной коалиции. Об этом сообщает ClashReport.

"Сейчас вся основная финансовая нагрузка по обеспечению и обороне Украины лежит на странах Европы", - подчеркнул глава польской дипломатии.

По словам Сикорского, именно европейские страны в настоящее время поддерживают украинскую государственность и финансируют её оборону: "Мы делаем это, Европа".

Новая субъектность Европы в переговорах

Поскольку боевые действия продолжаются непосредственно на европейском континенте, а основное финансовое бремя взяли на себя страны региона, Варшава настаивает на изменении подхода к мирным переговорам.

Сикорский убежден, что европейские государства, в частности Польша, должны быть непосредственными участниками переговорного процесса по условиям окончания войны, а не просто наблюдателями.

"Тот, кто платит, должен иметь влияние на решения", - добавил он.

PURL / Инфографика: Главред

Передаст ли ЕС Украине замороженные активы РФ

Европейский Союз существенно приблизился к принятию решения о конфискации и передаче Украине замороженных российских активов, создавая механизм защиты от судебных претензий Москвы. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Обнадеживает то, что европейцы в ближайшее время примут решение о том, что их действия не будут подлежать судебным искам со стороны российских судов. Условно говоря, если Басманный суд Москвы или какой-либо другой суд вынесет решение в отношении бельгийского правительства, немецкой фирмы или кого-то ещё, то европейские правительства будут иметь "защитную грамоту" в виде того, что юрисдикция российских судов на европейцев не распространяется", - отметил он.

Помощь Украине от ЕС - новости по теме

Главред писал, что Европейский Союз уже на этой неделе выделит Украине дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, это должно укрепить оборону Украины и защитить ее воздушное пространство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом пакете поддержки от Германии на сумму более 1,3 млрд евро. Об этом глава государства сообщил после встречи с канцлером Фридрихом Мерцем.

По словам Зеленского, пакет предусматривает поставки оружия для нужд Украины, а также помощь энергетическому сектору в преддверии зимы.

Напомним, Бельгия до конца года передаст Украине три истребителя F-16. Самолеты Киев должен получить по ускоренной процедуре, а вместе с ними - дополнительные возможности для усиления противовоздушной защиты.

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Об персоне: Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005–2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 года и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии "Право и справедливость", в настоящее время является членом "Гражданской платформы", пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в качестве главы польского МИД. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза к концу десятилетия - и в пределах её международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте сложилась патовая ситуация, эта ситуация является испытанием для этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявил глава польского МИД.

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