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ЕС выделит Украине новые средства на вооружение: в Еврокомиссии раскрыли детали

Дарья Пшеничник
12 октября 2026, 10:57
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Решение будет принято в рамках заседания Европейского совета, на котором будут обсуждаться потребности Киева в финансировании на следующий год.

урсула фон дер ляйен, Украина и ЕС
ЕС выделит Украине дополнительные средства на дроны и ракеты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

видео дня
  • ЕС на этой неделе выделит средства на дроны и ракеты
  • Украина будет в центре внимания Европейского совета
  • Брюссель готовит открытие двух новых кластеров для Киева

Европейский Союз уже на этой неделе выделит Украине дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет. Об этом в своём посте в соцсети X сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Повестка дня ближайшего заседания Европейского совета уже сформирована, и украинский вопрос стоит в ней первым.

"Украина будет в центре внимания на заседании Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим её потребности в финансировании на следующий год и пути мобилизации новой глобальной поддержки. На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование на беспилотники и ракеты, чтобы укрепить оборону Украины и защитить ее воздушное пространство", - отметила председатель Еврокомиссии.

Ставка на прекращение огня

Отдельным пунктом обсуждения стала дипломатическая линия Киева. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Брюссель разделяет позицию украинского президента относительно прекращения боевых действий.

По её словам, такой шаг имеет и более широкое значение: он позволил бы обезопасить мировые запасы продовольствия, а также вывести из-под ударов энергетическую инфраструктуру - как украинскую, так и российскую.

Два новых кластера для Киева

Параллельно с оборонным направлением продвигается и процесс вступления Украины в Евросоюз. Председатель Еврокомиссии заявила о намерении открыть ещё два переговорных кластера.

Передаст ли ЕС Украине замороженные активы РФ

Европейский Союз существенно приблизился к принятию решения о конфискации и передаче Украине замороженных российских активов, создавая механизм защиты от судебных претензий Москвы. Об этом в интервью "Главред" рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России и экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Обнадеживает то, что европейцы в ближайшее время примут решение о том, что их действия не будут подлежать судебным искам со стороны российских судов. Условно говоря, если Басманный суд Москвы или любойдругой суд вынесет решение в отношении бельгийского правительства, немецкой фирмы или кого-то ещё, то европейские правительства будут иметь "защитную грамоту" в виде того, что юрисдикция российских судов на европейцев не распространяется", - отметил он.

Украине не хватает $20 млрд на оборону

Как писал Главред, Украине необходимо привлечь около 20 млрд долларов внешнего финансирования, чтобы покрыть оставшуюся часть дефицита средств на оборонные нужды в 2026 году. От этого ресурса, в частности, зависит финансирование производства вооружения и возможность продолжать активные боевые действия. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По словам главы правительства, общая потребность Украины в финансировании войны в 2026 году оценивается в 155 млрд долларов. При этом дефицит средств на оборонные нужды составляет 27 млрд долларов.

Часть этой суммы - около 7 млрд долларов - Кабмин рассчитывает найти внутри страны благодаря сокращению расходов, оптимизации и перераспределению бюджетных средств. Таким образом, на переговорах с международными партнерами остается вопрос о привлечении еще 20 млрд долларов.

"Из этих 27 млрд долл. около 7 млрд долл. правительство планирует покрыть за счет экономии, оптимизации и перераспределения расходов. Это означает жесткий режим экономии государственных финансов и отсрочку части непервоочередных расходов", - сказал Корецкий.

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Об персоне: Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен - немецкая политическая деятельница, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на пост президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

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