РФ и союзники начали военные учения в Беларуси: к чему готовятся

- В Беларуси 12–16 октября пройдут два совместных военных учения ОДКБ
- К маневрам будут привлечены более 1,5 тыс. военнослужащих, 300 единиц техники и около 80 дронов
- Военные будут отрабатывать ликвидацию биологических угроз
В Беларуси с 12 по 16 октября пройдут совместные военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2026" и "Барьер-2026".
К маневрам будут привлечены более 1,5 тысячи военнослужащих, сотни единиц военной техники и около 80 беспилотников. Об этом сообщается на сайте ОДКБ.
В учениях примут участие военнослужащие из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Всего планируется задействовать более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Маневры будут проходить на полигонах "Лосвидо" и "Стародорожский". На первом военные будут отрабатывать подготовку и проведение миротворческой операции силами ОДКБ. На втором будут тренироваться ликвидировать источники биологических угроз.
В ОДКБ заявляют, что учения носят плановый характер и якобы не направлены против третьих государств.
Россия усиливает давление на Лукашенко - мнение аналитиков
Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Кремль усиливает давление на самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко с целью расширения участия Минска в войне против Украины.
В то же время белорусский лидер пытается балансировать между требованиями Москвы и сохранением ограниченной автономии. Лукашенко продолжает сопротивляться самым радикальным требованиям Кремля. Он воздерживается от прямого вовлечения белорусской армии в боевые действия против Украины и от массовой мобилизации граждан Беларуси для участия в войне.
Военные учения РФ - новости по теме
Как ранее писал Главред, российский диктатор Путин заявил, что Россия и Беларусь планируют провести двухлетние учения "Щит Союза" в 2027 году, которые могут впервые включать ядерный компонент.
Напомним, что в мае страна-агрессор Россия начала масштабные учения с применением ядерного оружия, чтобы продемонстрировать союзникам Украины свою силу и отвлечь внимание от нарастающих в армии РФ проблем на фронте.Всего к учениям было привлечено более 64 тыс. человек личного состава и большое количество техники, в частности авиация и флот.
В ЦПД СНБО заявили на фоне ядерных учений, что Кремль использует тему ядерного оружия не только как элемент военного давления, но и как инструмент психологического воздействия на Запад.
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Региональная международная организация. Ее целью является "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам".
ОДКБ была основана 15 мая 1992 года после подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте (Узбекистан). Высшим органом является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает Генерального секретаря организации.
В ОДКБ входят: Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
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