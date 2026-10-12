РФ и союзники начали военные учения в Беларуси: к чему готовятся

Военные будут отрабатывать навыки проведения миротворческих операций и ликвидации источников биологических угроз.

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Военные учения в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: ОДКБ

В Беларуси 12–16 октября пройдут два совместных военных учения ОДКБ

К маневрам будут привлечены более 1,5 тыс. военнослужащих, 300 единиц техники и около 80 дронов

Военные будут отрабатывать ликвидацию биологических угроз

В Беларуси с 12 по 16 октября пройдут совместные военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2026" и "Барьер-2026".

К маневрам будут привлечены более 1,5 тысячи военнослужащих, сотни единиц военной техники и около 80 беспилотников. Об этом сообщается на сайте ОДКБ.

В учениях примут участие военнослужащие из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Всего планируется задействовать более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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Маневры будут проходить на полигонах "Лосвидо" и "Стародорожский". На первом военные будут отрабатывать подготовку и проведение миротворческой операции силами ОДКБ. На втором будут тренироваться ликвидировать источники биологических угроз.

В ОДКБ заявляют, что учения носят плановый характер и якобы не направлены против третьих государств.

Россия усиливает давление на Лукашенко - мнение аналитиков

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Кремль усиливает давление на самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко с целью расширения участия Минска в войне против Украины.

В то же время белорусский лидер пытается балансировать между требованиями Москвы и сохранением ограниченной автономии. Лукашенко продолжает сопротивляться самым радикальным требованиям Кремля. Он воздерживается от прямого вовлечения белорусской армии в боевые действия против Украины и от массовой мобилизации граждан Беларуси для участия в войне.

армия Беларуси инфографика / Инфографика: Главред

Военные учения РФ - новости по теме

Как ранее писал Главред, российский диктатор Путин заявил, что Россия и Беларусь планируют провести двухлетние учения "Щит Союза" в 2027 году, которые могут впервые включать ядерный компонент.

Напомним, что в мае страна-агрессор Россия начала масштабные учения с применением ядерного оружия, чтобы продемонстрировать союзникам Украины свою силу и отвлечь внимание от нарастающих в армии РФ проблем на фронте.Всего к учениям было привлечено более 64 тыс. человек личного состава и большое количество техники, в частности авиация и флот.

В ЦПД СНБО заявили на фоне ядерных учений, что Кремль использует тему ядерного оружия не только как элемент военного давления, но и как инструмент психологического воздействия на Запад.

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Региональная международная организация. Ее целью является "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам".

ОДКБ была основана 15 мая 1992 года после подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте (Узбекистан). Высшим органом является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает Генерального секретаря организации.

В ОДКБ входят: Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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