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"Герани" получили новую систему навигации: "Флеш" назвал главную угрозу

Мария Николишин
11 октября 2026, 09:44
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Беспилотники с оптико-навигационными системами ориентируются по снимкам местности, поэтому не реагируют на средства радиоэлектронной борьбы.
'Герани' получили новую систему навигации: 'Флеш' назвал главную угрозу
Россия нашла способ обходить РЭБ / коллаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash, ua.depositphotos.com

Главное из заявления "Флеша":

  • Дроны РФ ориентируются по фотографиям местности, а не по GPS
  • Систему обнаружили на "Герани-4" и "Герани-5"
  • Против таких аппаратов не работает РЭБ

Российские ударные дроны переходят на навигацию, против которой не работают украинские средства радиоэлектронной борьбы: аппараты ориентируются не по спутниковому сигналу, а по изображению земной поверхности. Об этом заявил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) в своем Telegram-канале.

По его словам, принцип действия такой системы прост и не требует дорогостоящего оборудования или уникальных данных.

видео дня

"В БПЛА условно загружаются фотографии местности, и дрон ориентируется, сравнивая фотографии из памяти с изображением с камеры. Причем для базовой ориентации подходят фотографии земли из Google", - пояснил Бескрестнов.

Какие аппараты уже получили эту технологию

На вооружении армии РФ такие решения не являются экспериментом - они уже установлены на серийных образцах малых беспилотников. Речь идет о "Молнии", V2U и "Ланцете".

В настоящее время разработка вышла за пределы легких аппаратов и появилась на машинах, которыми Россия наносит удары по глубокому тылу.

"Недавно на ударных БПЛА "Герань-4" и "Герань-5" была обнаружена аналогичная система на основе полетного контроллера "Сусанин", - добавил специалист.

дрон
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Почему РЭБ не остановит такие дроны

Ключевая проблема для украинской противовоздушной обороны заключается в том, что подавлять у такого боеприпаса фактически нечего: он не зависит от внешнего сигнала, который можно перебить или подменить.

Бескрестнов подчеркивает, что аппараты, летящие по определенному изображению местности, не подвергаются воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Сергей Бескрестнов "Флэш"
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Когда может произойти новый массированный обстрел

Военный эксперт Олег Жданов говорил, что Россия может в ближайшее время повторить массированную атаку на Украину, поскольку располагает накопленным запасом вооружения.

По его оценке, российская армия способна нанести еще несколько подобных ударов благодаря ракетам и другим средствам поражения, которые накапливались в течение последнего месяца.

"Я думаю, что они могут повторить это, потому что накапливали ресурсы целый месяц и, в принципе, у них есть запас как минимум на 2–3 таких удара. Интервал для подготовки повторного удара - где-то 3–4 суток", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, мониторинговые каналы писали, что в течение ближайших 48 часов в Киеве и области сохраняется повышенная угроза ракетного удара с применением баллистических ракет, а среди приоритетных целей врага - объекты энергетики, Северный и Южный мосты.

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" говорил, что Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно.

Кроме того, 8 октября Россия проводила разведку западных областей Украины с помощью реактивных беспилотников, которые были без боевой части, но с камерами. Цель таких вылетов - обследование объектов для будущих обстрелов.

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О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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