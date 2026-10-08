Россия разведывает запад Украины реактивными дронами: какие города под угрозой

Мониторы обнародовали перечень из 43 городов в девяти областях, которые враг может атаковать в ближайшее время.

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Россия ведет разведку на западе Украины с помощью реактивных дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты, УНИАН

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РФ запускала на запад Украины реактивные дроны-разведчики с камерами

Беспилотники фиксировали в Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях

Мониторы назвали 43 города, которые могут стать целями ближайших ударов

Страна-агрессор Россия в течение 8 октября проводила разведку западных областей Украины с помощью реактивных беспилотников, которые были без боевой части, но с камерами. Цель таких вылетов - обследование объектов для будущих обстрелов. Об этом сообщают мониторинговые каналы, которые отслеживают движение российских ракет и дронов.

По их данным, дроны-разведчики сегодня фиксировали, в частности, в Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях.

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Какие города на западе могут оказаться под ударом

Кроме того, мониторы обнародовали перечень плановых целей врага в пределах западных регионов на ближайшее время. В него вошли 43 населенных пункта в девяти областях:

Винницкая область: Винница, Гайсин, Жмеринка, Могилев-Подольский, Тульчин, Хмельник;

Винница, Гайсин, Жмеринка, Могилев-Подольский, Тульчин, Хмельник; Волынь: Владимир, Камень-Каширский, Ковель, Луцк;

Владимир, Камень-Каширский, Ковель, Луцк; Закарпатье: Берегово, Мукачево, Рахов, Тячев, Ужгород, Хуст;

Берегово, Мукачево, Рахов, Тячев, Ужгород, Хуст; Ивано-Франковская область: Верховина, Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Косов, Надворная;

Верховина, Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Косов, Надворная; Львовская область: Львов, Дрогобыч, Золочев, Стрый, Самбор, Шептицкий, Яворов;

Львов, Дрогобыч, Золочев, Стрый, Самбор, Шептицкий, Яворов; Ровенская область: Вараш, Дубно, Сарны, Ровно;

Вараш, Дубно, Сарны, Ровно; Тернопольская область: Кременец, Чортков, Тернополь;

Кременец, Чортков, Тернополь; Хмельницкая область: Каменец-Подольский, Хмельницкий, Шепетовка, Староконстантинов;

Каменец-Подольский, Хмельницкий, Шепетовка, Староконстантинов; Буковина: Черновцы, Кельменцы, Вижница.

Могут ли реактивные "Шахеды" долетать до запада Украины

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду объяснял, что до западных регионов Россия может дотянуться прежде всего ракетным оружием. В то же время враг все активнее переходит на реактивные беспилотники, а для их запусков нужна отдельная инфраструктура.

"Если говорить о дронах, они переходят преимущественно на дроны реактивного типа, поэтому вынуждены также расширять инфраструктуру. Там нужна катапульта другого типа, она по размерам отличается от классической стандартной", - отметил эксперт.

Главным ограничением реактивных БпЛА Коваленко называл дальность полета, которая существенно уступает поршневым "Шахедам". Именно от точки запуска, по его словам, зависит, сможет ли такой дрон добраться до запада страны.

"Поршневой дрон летает на расстояние до 2200 километров. Поэтому до западного региона он долетит в любом случае, если его не перехватить. А реактивный летает примерно на 1000 километров. Соответственно, если его запускать, например, из Оренбургской или Белгородской области, он вряд ли долетит до западного региона. Больше вероятность, что его либо перехватят, либо ему не хватит топлива", - пояснил Коваленко.

Оценивая общую картину атак, эксперт обратил внимание на производственные возможности России. По его мнению, количественно в ударах и дальше будут преобладать обычные поршневые дроны.

"Безусловно, почти по всем регионам стандартно будут использоваться "Шахеды". Разница только в том, будут они реактивными или поршневыми. Но я думаю, что поршневые "Шахеды" все-таки будут доминировать, потому что пока их производят гораздо больше, чем реактивных", - подытожил эксперт.

Реактивный БпЛА "Герань-4" / Инфографика: Главред

Удары РФ по западу Украины - последние новости

Как сообщал Главред, в середине сентября мониторинговые каналы предупреждали, что во время массированного удара под угрозой могут оказаться Львов и Ивано-Франковск. Впоследствии советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что враг может воспользоваться непогодой для атаки на западные области. По его оценке, для этого противник мог применить "обычные" бензиновые "Шахеды".

В Государственной пограничной службе объясняли, почему российские беспилотники начали долетать до запада страны. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, вражеским БпЛА помогают ретрансляторы на территории Беларуси, которые усиливают их сигнал. Именно благодаря им была осуществлена атака в направлении пункта пропуска "Ягодин".

Тем временем Россия наращивает возможности реактивных дронов. Заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Юрий Черевашенко предупредил, что их скорость может вырасти до 800–900 км/ч. Сейчас такие БпЛА разгоняются максимум до 600 км/ч, а доля реактивных дронов в атаках РФ может достичь 80%.

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О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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