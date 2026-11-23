Вы узнаете:
- Развитие ИИ может привести к утрате людьми способности самостоятельно анализировать
- Исследователи называют этот процесс "ослаблением человечества"
Развитие искусственного интеллекта может привести к постепенной утрате людьми способности самостоятельно анализировать информацию, принимать решения и решать сложные задачи.
Исследователи называют этот процесс "ослаблением человечества" и считают его одной из наиболее недооценённых угроз распространения ИИ. Об этом сообщает Daily Mail.
Опасность заключается в растущей зависимости от нейросетей. Передавая алгоритмам интеллектуальную работу, от подготовки текстов до профессионального анализа, люди всё реже используют собственные навыки. Особенно тревожная ситуация складывается в образовании, где учащиеся могут привыкнуть получать готовые ответы, не разбираясь в их достоверности.
Риски распространяются и на критически важные сферы - медицину, энергетику, экономику и оборону. Ошибочные выводы искусственного интеллекта при отсутствии человеческой проверки способны привести к серьёзным последствиям.
Ещё более масштабную угрозу связывают с внедрением автономных систем в управление инфраструктурой и государственными процессами. В таком случае чрезмерная зависимость от алгоритмов может постепенно ограничить возможности человека контролировать происходящее.
Таким образом, главная опасность может заключаться не в восстании машин, а в том, что человечество добровольно передаст технологиям слишком много собственных функций, постепенно теряя навыки самостоятельного мышления.
Создатели ИИ предупредили об угрозе для человечества
Среди представителей индустрии искусственного интеллекта усиливаются опасения по поводу последствий стремительного развития технологий. Бывший сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон предупреждает, что отсутствие ограничений на создание всё более мощных ИИ-систем может обернуться серьёзной угрозой для человечества уже в ближайшем будущем.
Читайте также:
- Уникальная находка: рядом с Землей обнаружили загадочную звездную систему
- Неизвестный сигнал из глубин Вселенной: учёных поразила необычная загадка
- Интеллект достигает пика не в молодости: ученые назвали возраст, когда человек самый умный
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред