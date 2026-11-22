В ходе поисково-спасательных работ на месте российского удара в Дымере Киевской области спасатели спасли ребенка.

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Последствия ударов по Киевщине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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В Киевской области выросло число погибших и раненых в результате ударов РФ

Из-под завалов дома в Дымере спасли ребенка

Выросло число погибших и пострадавших в Киевской области в результате ударов армии страны-агрессора РФ.

Последствия прилетов в Дымере

Спасатели извлекли третье тело в Дымере (Вышгородский район), где в результате вражеской атаки был разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Тимур Ткаченко.

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"Спасатели извлекли тело третьего погибшего из-под завалов жилого дома в Дымере. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил пережить эту невосполнимую утрату", – написал он.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, личности двух погибших установлены: это женщина 1978 года рождения и подросток 2008 года рождения.

Сообщается, что работу спасателей затрудняют постоянная угроза повторных российских атак и воздушные тревоги, из-за которых приходится приостанавливать работы. К работам привлечена тяжелая инженерная техника для разборки разрушенных конструкций и поиска людей под завалами. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, кинологи, пиротехники и психологи ГСЧС.

Из-под завалов спасли ребенка

В ходе поисково-спасательных работ на месте российского удара в Дымере Киевской области спасатели спасли ребенка.

"В ходе поисково-спасательных работ в Дымере спасатели извлекли живого ребенка!", - говорится в сообщении Ткаченко.

Обстрел Вишневого

В Вишневом Бучанского района Киевской области в результате атаки РФ повреждено здание магазина, два человека погибли, еще 8 пострадали. Пожар в здании магазина ликвидирован.

Впоследствии Ткаченко сообщил, что число погибших в результате удара по Вишневому возросло до двух человек. Число пострадавших - до восьми.

Последствия удара по Белой Церкви

В Белоцерковском районе есть один погибший и 4 пострадавших. "К сожалению, враг убил ещё одного человека в Белоцерковском районе. В результате вражеской атаки в частном доме произошёл пожар. Погиб мужчина. Его тело спасатели извлекли из-под завалов", - написал Ткаченко.

По его данным, еще четверо человек пострадали. Одну женщину спасли из поврежденного дома и госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Еще одна женщина получила травмы в результате взрывной волны. В Белой Церкви в результате падения обломков вражеского БПЛА возле магазина ранены два человека. Обоих госпитализировали.

Также в результате удара РФ поврежден частный жилой дом, два автомобиля и здание предприятия, добавил Ткаченко.

/ Инфографика: Главред

Как дальнобойные ракеты могут повлиять на ход войны с РФ

Одним из возможных инструментов сдерживания российских атак называют расширение возможностей Украины по нанесению ударов на большие расстояния. Речь идёт о способности поражать стратегически значимые объекты в глубине российской территории, в том числе в районе Москвы. Для реализации такого подхода Киеву необходимы баллистические ракеты.

Подобную концепцию называют "иранской защитой". Её суть заключается в том, чтобы повысить цену российской агрессии, создав для Москвы дополнительные угрозы и риски за счёт дальнобойного вооружения.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее страна-агрессор Россия атаковала ударными дронами Киев, Ровно и Винницу. Повреждены медицинское учреждение, жилые дома и детский сад; по данным местных властей, ранены как минимум десять человек.

Напомним, что для атаки РФ использовала 117 ударных беспилотников, 63 из которых были реактивными. Силы обороны сбили или обезвредили 80 дронов, однако попадания зафиксированы в 24 местах, а обломки сбитых аппаратов упали ещё в 10.

Ранее сообщалось, что Россия атаковала Киев реактивными дронами. В Соломенском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание с третьего по шестой этаж девятиэтажного жилого дома. В результате вражеского удара погибла 44-летняя женщина.

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