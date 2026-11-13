РФ ударила сотней дронов: есть разрушения и раненые, среди них - шестеро детей

Противовоздушная оборона обезвредила 80 вражеских дронов, однако попадания зафиксированы на 24 локациях.

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Последствия атаки РФ на Ровненщину / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Коротко:

Россия выпустила по Украине 117 дронов, ПВО обезвредила 80

На Харьковщине за сутки 11 пострадавших, среди них четверо детей

В Ровно ранены 6 человек, среди них двое детей

На Сумщине огонь охватил 1000 кв. м в Шосткинской громаде

В ночь на 13 ноября Россия атаковала Украину 117 ударными беспилотниками, 63 из которых были реактивными. Силы обороны сбили или подавили 80 дронов, однако попадания зафиксированы на 24 локациях, а обломки сбитых аппаратов упали еще на 10, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Больше всего пострадавших - на Харьковщине и в Ровно: в общей сложности в двух регионах травмированы 17 человек, среди них шестеро детей.

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Атака началась в 18:00 12 ноября. Оккупанты применили Shahed, Гербера и дроны-имитаторы типа "Пародия", запуская их из Орла, Курска, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированного Гвардейского в Крыму. Удар отражали авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы.

Среди обезвреженных - 39 реактивных "шахедов", данные по состоянию на 07:30 являются предварительными.

Отчет Воздушных сил Украины / t.me/kpszsu

"Несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!" - подчеркнули в Воздушных силах.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Харьковщина: 11 пострадавших, среди них четверо детей

За минувшие сутки россияне обстреляли 9 населенных пунктов Харьковской области, пострадали 11 человек, в том числе четверо детей, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Златополе ранены 88-летний мужчина и мальчики 16 и 11 лет, еще у 38-летней женщины - острая реакция на стресс. В поселке Малиновка травмы получили пятеро человек: женщины 63, 70 и 42 лет, 73-летний мужчина и 16-летний парень. Острую реакцию на стресс там получили 45-летний мужчина и 9-летний мальчик.

По области враг выпустил две ракеты, одну "Герань-2", три FPV-дрона и 85 беспилотников, тип которых еще устанавливается. Больше всего разрушений в Златополе: повреждены многоквартирный и три частных дома, гараж, учебное заведение, шесть автомобилей, склад и админздание. Также пострадали многоэтажки в Лозовой и Золочеве, частный дом в Малиновке и электросети в Балаклее и Изюме.

Ночные удары по Чугуеву и Новому Коротычу вызвали пожары. В Чугуеве горели два гаражных бокса, а в Новом Коротыче дроны дважды попали в почтовый терминал: после первого попадания загорелись конструкции здания, после повторного - крыша. Во время этих пожаров никто не пострадал, сообщает ГСЧС.

Удар по Ровно и пожар

В Ровно под удар попала многоэтажка. Ранения получили шесть человек, среди них двое детей, сообщает ГСЧС.

Спасатели потушили пожар и вместе с другими службами эвакуировали из квартир 42 жильцов. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, работы на месте завершены.

Начальник Ровенской ОГА Александр Коваль писал в Telegram, что многоэтажное здание в Ровно стало целью вражеского беспилотника. Пожар возник в двух квартирах. Все службы на месте. Ранены шесть человек, из них двое детей.

В Здолбунове в результате атаки загорелись гараж и автомобиль, информации о пострадавших там не поступало. Впоследствии отдельные СМИ сообщили о шести раненых в Ровно, среди которых двое детей, однако официального подтверждения этих данных пока нет.

Атака РФ на Сумщину

Поздно вечером российские дроны ударили по гражданской инфраструктуре Шосткинской громады на Сумщине. Огонь охватил 1000 кв. м, и спасатели под постоянными обстрелами работали до утра, пока не ликвидировали пожар, сообщает ГСЧС.

Последствия атаки РФ на Сумщину / Фото: ГСЧС

Последствия атаки РФ на Сумщину / Фото: ГСЧС

Атака на Киев и область

Как писал Главред, в ночь на 13 ноября страна-агрессор Россия атаковала ударными дронами Киев. В столице обломки беспилотника упали на здание медицинского учреждения в Шевченковском районе, после чего вспыхнул пожар. По предварительной информации, пострадали три человека. Медики оказывают им необходимую помощь.

Утром в ГСЧС уточнили последствия вражеской атаки. По словам спасателей, пострадал один человек.

Персонал медучреждения эвакуировал в безопасное место 30 человек, ещё 7 человек спасли спасатели.

В ночь на 12 ноября в Киеве и области прогремели мощные взрывы. В Воздушных предупреждали об ударе РФ баллистикой по Киеву. Мог пострадать строительный гипермаркет. По некоторым данным, под ударом оказался "Эпицентр" в Оболонском районе.

РФ может запустить десятки ракет: названы сроки новой атаки

Россия может нанести массированный удар по Украине, в частности по Киевской области, в течение ближайших двух суток. Страна-агрессор готовит атаку с применением баллистических ракет и крылатых ракет воздушного и морского базирования. Об этом 11 ноября сообщил военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко со ссылкой на разведывательное сообщество США

По его оценке автора, по состоянию на вечер 10 ноября в Курской, Брянской, Ростовской и Белгородской областях РФ подготовлено 19 баллистических ракет. Подвоз вооружения, скорее всего, продлится еще два дня.

Павлюченко отметил, что шесть стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 уже вооружены ракетами, процесс продолжается. Также к запуску готовы 15 ракет "Калибр".

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