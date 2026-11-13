Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ ударила сотней дронов: есть разрушения и раненые, среди них - шестеро детей

Анна Ярославская
13 ноября 2026, 09:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
Противовоздушная оборона обезвредила 80 вражеских дронов, однако попадания зафиксированы на 24 локациях.
Последствия атаки РФ на Ровненщину
Последствия атаки РФ на Ровненщину / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Коротко:

  • Россия выпустила по Украине 117 дронов, ПВО обезвредила 80
  • На Харьковщине за сутки 11 пострадавших, среди них четверо детей
  • В Ровно ранены 6 человек, среди них двое детей
  • На Сумщине огонь охватил 1000 кв. м в Шосткинской громаде

В ночь на 13 ноября Россия атаковала Украину 117 ударными беспилотниками, 63 из которых были реактивными. Силы обороны сбили или подавили 80 дронов, однако попадания зафиксированы на 24 локациях, а обломки сбитых аппаратов упали еще на 10, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Больше всего пострадавших - на Харьковщине и в Ровно: в общей сложности в двух регионах травмированы 17 человек, среди них шестеро детей.

видео дня

Атака началась в 18:00 12 ноября. Оккупанты применили Shahed, Гербера и дроны-имитаторы типа "Пародия", запуская их из Орла, Курска, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированного Гвардейского в Крыму. Удар отражали авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы.

Среди обезвреженных - 39 реактивных "шахедов", данные по состоянию на 07:30 являются предварительными.

Отчет Воздушных сил Украины
Отчет Воздушных сил Украины / t.me/kpszsu

"Несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!" - подчеркнули в Воздушных силах.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Харьковщина: 11 пострадавших, среди них четверо детей

За минувшие сутки россияне обстреляли 9 населенных пунктов Харьковской области, пострадали 11 человек, в том числе четверо детей, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Златополе ранены 88-летний мужчина и мальчики 16 и 11 лет, еще у 38-летней женщины - острая реакция на стресс. В поселке Малиновка травмы получили пятеро человек: женщины 63, 70 и 42 лет, 73-летний мужчина и 16-летний парень. Острую реакцию на стресс там получили 45-летний мужчина и 9-летний мальчик.

По области враг выпустил две ракеты, одну "Герань-2", три FPV-дрона и 85 беспилотников, тип которых еще устанавливается. Больше всего разрушений в Златополе: повреждены многоквартирный и три частных дома, гараж, учебное заведение, шесть автомобилей, склад и админздание. Также пострадали многоэтажки в Лозовой и Золочеве, частный дом в Малиновке и электросети в Балаклее и Изюме.

Ночные удары по Чугуеву и Новому Коротычу вызвали пожары. В Чугуеве горели два гаражных бокса, а в Новом Коротыче дроны дважды попали в почтовый терминал: после первого попадания загорелись конструкции здания, после повторного - крыша. Во время этих пожаров никто не пострадал, сообщает ГСЧС.

  • Последствия атаки РФ на Харьковщину
    Последствия атаки РФ на Харьковщину Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Харьковщину
    Последствия атаки РФ на Харьковщину Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Харьковщину
    Последствия атаки РФ на Харьковщину Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Харьковщину
    Последствия атаки РФ на Харьковщину Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Харьковщину
    Последствия атаки РФ на Харьковщину Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Харьковщину
    Последствия атаки РФ на Харьковщину Фото: ГСЧС, t.me/synegubov
  • Последствия атаки РФ на Харьковщину
    Последствия атаки РФ на Харьковщину Фото: ГСЧС, t.me/synegubov
  • Последствия атаки РФ на Харьковщину
    Последствия атаки РФ на Харьковщину Фото: ГСЧС, t.me/synegubov
  • Последствия атаки РФ на Харьковщину
    Последствия атаки РФ на Харьковщину Фото: ГСЧС, t.me/synegubov
  • Последствия атаки РФ на Харьковщину
    Последствия атаки РФ на Харьковщину Фото: ГСЧС, t.me/synegubov
  • Последствия атаки РФ на Харьковщину
    Последствия атаки РФ на Харьковщину Фото: ГСЧС, t.me/synegubov

Удар по Ровно и пожар

В Ровно под удар попала многоэтажка. Ранения получили шесть человек, среди них двое детей, сообщает ГСЧС.

Спасатели потушили пожар и вместе с другими службами эвакуировали из квартир 42 жильцов. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, работы на месте завершены.

Начальник Ровенской ОГА Александр Коваль писал в Telegram, что многоэтажное здание в Ровно стало целью вражеского беспилотника. Пожар возник в двух квартирах. Все службы на месте. Ранены шесть человек, из них двое детей.

В Здолбунове в результате атаки загорелись гараж и автомобиль, информации о пострадавших там не поступало. Впоследствии отдельные СМИ сообщили о шести раненых в Ровно, среди которых двое детей, однако официального подтверждения этих данных пока нет.

  • Последствия атаки РФ на Ровненскую область 13 ноября
    Последствия атаки РФ на Ровненскую область 13 ноября Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Ровненскую область 13 ноября
    Последствия атаки РФ на Ровненскую область 13 ноября Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Ровненскую область 13 ноября
    Последствия атаки РФ на Ровненскую область 13 ноября Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Ровненскую область 13 ноября
    Последствия атаки РФ на Ровненскую область 13 ноября Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Ровненскую область 13 ноября
    Последствия атаки РФ на Ровненскую область 13 ноября Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Ровненскую область 13 ноября
    Последствия атаки РФ на Ровненскую область 13 ноября Фото: ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Ровненскую область 13 ноября
    Последствия атаки РФ на Ровненскую область 13 ноября Фото: ГСЧС

Атака РФ на Сумщину

Поздно вечером российские дроны ударили по гражданской инфраструктуре Шосткинской громады на Сумщине. Огонь охватил 1000 кв. м, и спасатели под постоянными обстрелами работали до утра, пока не ликвидировали пожар, сообщает ГСЧС.

Последствия атаки РФ на Сумщину
Последствия атаки РФ на Сумщину / Фото: ГСЧС
Последствия атаки РФ на Сумщину
Последствия атаки РФ на Сумщину / Фото: ГСЧС

Атака на Киев и область

Как писал Главред, в ночь на 13 ноября страна-агрессор Россия атаковала ударными дронами Киев. В столице обломки беспилотника упали на здание медицинского учреждения в Шевченковском районе, после чего вспыхнул пожар. По предварительной информации, пострадали три человека. Медики оказывают им необходимую помощь.

Утром в ГСЧС уточнили последствия вражеской атаки. По словам спасателей, пострадал один человек.

Персонал медучреждения эвакуировал в безопасное место 30 человек, ещё 7 человек спасли спасатели.

В ночь на 12 ноября в Киеве и области прогремели мощные взрывы. В Воздушных предупреждали об ударе РФ баллистикой по Киеву. Мог пострадать строительный гипермаркет. По некоторым данным, под ударом оказался "Эпицентр" в Оболонском районе.

РФ может запустить десятки ракет: названы сроки новой атаки

Россия может нанести массированный удар по Украине, в частности по Киевской области, в течение ближайших двух суток. Страна-агрессор готовит атаку с применением баллистических ракет и крылатых ракет воздушного и морского базирования. Об этом 11 ноября сообщил военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко со ссылкой на разведывательное сообщество США

По его оценке автора, по состоянию на вечер 10 ноября в Курской, Брянской, Ростовской и Белгородской областях РФ подготовлено 19 баллистических ракет. Подвоз вооружения, скорее всего, продлится еще два дня.

Павлюченко отметил, что шесть стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 уже вооружены ракетами, процесс продолжается. Также к запуску готовы 15 ракет "Калибр".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин изменил тактику, но не цели: на что делает ставку Кремль в войне против Украины

Путин изменил тактику, но не цели: на что делает ставку Кремль в войне против Украины

10:55Аналитика
Украина требует объяснений из-за новых ограничений Starshield: срываются военные миссии

Украина требует объяснений из-за новых ограничений Starshield: срываются военные миссии

09:28Война
РФ ударила сотней дронов: есть разрушения и раненые, среди них - шестеро детей

РФ ударила сотней дронов: есть разрушения и раненые, среди них - шестеро детей

09:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как быстро избавиться от пней без лопаты и техники: садовники раскрыли секретный трюк

Как быстро избавиться от пней без лопаты и техники: садовники раскрыли секретный трюк

Как быстро очистить конфорки газовой плиты от жира: простой японский метод

Как быстро очистить конфорки газовой плиты от жира: простой японский метод

Дожди, снег и сильный ветер: когда Украину накроет новая волна похолодания

Дожди, снег и сильный ветер: когда Украину накроет новая волна похолодания

Доллар дорожает, евро пошел вниз: новый курс валют на 13 ноября

Доллар дорожает, евро пошел вниз: новый курс валют на 13 ноября

Магнитные бури 13 ноября: на что указывают новые данные о солнечной активности

Магнитные бури 13 ноября: на что указывают новые данные о солнечной активности

Последние новости

10:55

Путин изменил тактику, но не цели: на что делает ставку Кремль в войне против Украины

10:54

Бензин по 80 гривен и дешевле: когда на АЗС могут появиться новые цены

10:51

НАБУ и САП привыкли к комфортным условиям и гарантированным зарплатам вместо эффективной борьбы с коррупцией — Саакян

10:24

Можно ли дарить чужие подарки и что делать, если вы ничего не купили

10:17

Отапливать весь дом или только одну комнату: что выгоднее для кошелькаВидео

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
09:54

Без Резерв+ и справок ТЦК: какие страны принимают украинцев после ужесточения правил в ЕС

09:46

РФ рисует "новые границы": в ISW назвали регионы, которые хочет забрать Путин

09:28

Украина требует объяснений из-за новых ограничений Starshield: срываются военные миссии

09:25

РФ ударила сотней дронов: есть разрушения и раненые, среди них - шестеро детейФото

Реклама
09:00

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог

08:39

"Существенный прогресс": Кушнер раскрыл новый формат переговоров Украине

08:12

Кушнер анонсировал рекордный обмен пленными и вовлечение Европы в переговоры: детали

08:10

2028 год может стать решающим для Украины: Кущ — о сценарии мира и роли Вэнсамнение

08:00

Как прошли переговоры в Дублине: Зеленский назвал три главных результатаВидео

07:14

Россияне "штурмовали" заправки в два часа ночи: в Волгограде после атаки пылает НПЗ

06:55

РФ атаковала Киев, Ровно, Винницу: повреждена больница и жилые дома, есть раненыеФото

05:11

Скорлупа будет легко отходить сама: что добавить в воду во время варки яиц

04:49

Какой перец полезнее — красный, желтый или зеленый: ответ удивит

04:22

Черная полоса закончится: четыре знака китайского зодиака ждут приятные перемены

03:30

Побелка деревьев: всего две добавки к извести защитят кору от грызуновВидео

Реклама
02:22

Белые кроссовки снова станут как новые: как их почистить без стиральной машины

01:30

Вселенная готовит сюрприз: какие знаки зодиака скоро сорвут джекпот удачи

12 ноября, четверг
23:53

Зеленский, Уиткофф и Кушнер сели за стол переговоров: первые детали встречи в Дублине

23:15

Из-за ударов РФ крупнейший производитель масла в Украине остановил все заводы

22:33

Как быстро избавиться от пней без лопаты и техники: садовники раскрыли секретный трюк

22:18

Как быстро высушить одежду после стирки: хитрый трюк с простынейВидео

21:59

Осадчая соберет украинских звезд и семьи с приемными детьми за одним столом

21:53

Битва за Константиновку продолжается: в DeepState раскрыли, что происходит в городе

21:41

Где пропала Оксана Байрак: снимала в Украине, но выбрала РФ и работу на пропагандистов

21:16

До 80 ракет за одну атаку: когда РФ может нанести массированный удар по Украине

20:30

Исчезнет даже многолетний нагар: что нанести на старый противень перед мытьемВидео

20:13

Трамп и Путин обсудят войну в Украине: в Кремле назвали дату встречи

19:58

Пол будет оставаться чистым в разы дольше: что нужно добавить в ведро с водой

19:48

Свет будут отключать целые сутки: как будут действовать графики 13 ноября

19:34

У Путина, вероятно, родился четвёртый внук, но есть одна странная деталь — СМИ

19:18

Ближайшие недели могут все изменить: в ЕС оценили шансы на завершение войны

19:10

Что на самом деле приблизит конец войны: Андрусив - об Иране и ударах по НПЗмнение

19:09

Все десять нефтяных гигантов РФ попали под масштабные санкции: детали решения

18:38

Путин на переговорах повторил анекдот Януковича: как отреагировали Уиткофф и Кушнер

18:29

Уиткофф заявил о прогрессе после встречи с Путиным: о чем договорились в Москве

Реклама
18:17

Жареная рыба не впитает лишнее масло: испанский трюк для хрустящей корочки

18:01

Настоящее сокровище для дома: что можно сделать из ореховой скорлупыВидео

17:47

Какой перец действительно стоит сажать: самые удачные гибриды по итогам сезона

17:41

Орхидея начала увядать: простое аптечное средство поможет спасти растение

17:36

Как быстро очистить конфорки газовой плиты от жира: простой японский методВидео

17:29

Как превратить обычную яичную скорлупу в "белое золото" для сада

17:15

Магнитные бури 13 ноября: на что указывают новые данные о солнечной активности

17:10

Украинские королевы красоты вышли замуж за миллионеров: как сложилась их судьба

17:04

Лобовое стекло замерзает каждое утро: трюк автомеханика поможет быстрее удалить лёд

16:57

Starlink ограничивает ПВО: Игнат рассказал, какие цели стало сложнее сбивать

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости Запорожья
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять