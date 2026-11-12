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Дрова плесневеют и привлекают вредителей: 7 неподходящих мест для хранения

Марина Иваненко
12 ноября 2026, 16:39
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Гараж, подвал и место у стены могут оказаться неподходящими для хранения дров. Рассказываем о распространенных ошибках и правильных условиях хранения древесины
Как хранить дрова
Как хранить дрова / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Где не стоит хранить дрова зимой
  • Почему древесина плесневеет и привлекает вредителей
  • Как обустроить правильное место для дров

Свежесрубленная древесина может содержать 50–60% влаги. После надлежащей сушки этот показатель снижается примерно до 15–20%. По данным исследования WWF Венгрии, теплотворность одного килограмма сухой древесины может быть примерно в два раза выше, чем свежесрубленной. Следовательно, условия хранения напрямую влияют на эффективность отопления и расходы на дрова. Главред расскажет об этом подробнее.

Есть и другая проблема: в дровяной куче могут зимовать пауки, жуки, муравьи и другие насекомые. Если складывать древесину слишком близко к дому или заносить большие запасы внутрь, вредители могут попасть в жилые помещения.

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Как отмечает kerteszkedj.hu, неправильное расположение дровяной кучи может создавать условия для накопления влаги и появления нежелательных обитателей в доме.

У стены дома

Складывать дрова непосредственно у стены удобно, но специалисты не рекомендуют этого делать. Согласно рекомендациям энтомологической службы Университета Пердью, дрова лучше держать подальше от стен дома и гаража, поскольку вместе с ними внутрь могут проникнуть насекомые.

Кроме того, дрова, сложенные вплотную к стене, препятствуют циркуляции воздуха и способствуют накоплению влаги. Это может привести к появлению плесени на поверхности, повреждению штукатурки и ухудшению состояния стен.

Энтомолог Тимоти Гибб советует оставлять между домом и дровяной кучей расстояние примерно в один метр. Если другого места нет, важно хотя бы обеспечить свободное пространство для циркуляции воздуха.

Непосредственно на земле

Если складывать дрова прямо на землю, нижний ряд будет постоянно впитывать влагу. Из-за этого древесина будет высыхать медленнее, а влажная среда будет привлекать насекомых.

Специалисты советуют использовать поддоны, бетонные блоки или специальные металлические подставки. Древесина должна быть приподнята над землей как минимум на 15–20 сантиметров. Это обеспечит циркуляцию воздуха снизу и поможет защитить нижний ряд от влаги.

Видео о том, как правильно сушить дрова, можно посмотреть здесь:

В доме, возле печи, на несколько недель

Хранить большой запас дров в жилых помещениях не стоит. По рекомендациям специалистов Университета штата Мичиган, в древесине могут скрываться насекомые, которые после попадания в теплое помещение активизируются и начинают двигаться.

Поэтому в дом лучше заносить только столько дров, сколько нужно на один-два дня. Основной запас следует оставлять на улице. Прежде чем положить поленья возле печи, их можно несколько раз встряхнуть или постучать одно о другое, чтобы избавиться от насекомых, которые могли спрятаться в коре.

В гараже или подвале

Гараж и подвал кажутся удобными местами для хранения дров, ведь там древесина защищена от осадков. Однако в таких помещениях часто недостаточно вентиляции, а уровень влажности может быть повышенным.

Университет штата Мичиган не рекомендует хранить дрова в гараже. Во влажных помещениях древесина не высыхает должным образом, а иногда и впитывает дополнительную влагу.

В подвале можно оставлять лишь небольшое количество уже хорошо высушенных дров, которые планируется использовать в течение одной-двух недель. При этом нужно позаботиться о вентиляции и не ставить поленья непосредственно на пол.

Дрова для отопления зимой
Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Под сплошным покрытием из пленки

Полиэтиленовая пленка кажется простым и дешевым способом защитить дрова от дождя. Однако полностью обертывать ею всю кучу не стоит.

Во время высыхания древесина выделяет влагу. Если накрыть её со всех сторон, водяной пар будет скапливаться внутри, конденсироваться и оседать на поленьях. В результате древесина может оставаться сырой, а на ней появится плесень.

Правильнее накрывать только верхнюю часть дров, оставляя бока открытыми. Так осадки не будут попадать внутрь, а воздух будет свободно циркулировать между поленями.

Под деревьями или в затененном влажном уголке сада

Уютный уголок сада может показаться подходящим местом для дровяной кучи. Однако постоянная тень и недостаточная циркуляция воздуха мешают древесине высыхать.

Под деревьями дрова также могут намокать из-за капель дождя, стекающих с ветвей даже после окончания осадков. Из-за этого древесина дольше остается влажной и может начать плесневеть.

Для качественной сушки необходимы солнечный свет и ветер. Поэтому лучше выбирать открытый участок, где воздух свободно циркулирует вокруг сложенных поленьев.

У входной двери и выхода на террасу

Хранить дрова у входа удобно: зимой не придется далеко ходить за ними. Однако большая куча рядом с дверью может стать укрытием для пауков, грызунов и других нежелательных обитателей.

Кроме того, если дрова лежат непосредственно у входа, насекомым легче проникнуть в дом. Поэтому рядом с дверью можно хранить лишь небольшое количество дров, предназначенное для ежедневного использования. Основной запас лучше разместить подальше от дома.

Где лучше всего хранить дрова

Согласно рекомендациям Университета Небраски, основную стопку дров следует располагать на определенном расстоянии от дома. Возле дома можно оставить небольшой запас на один-два дня, регулярно пополняя его из основного хранилища.

Лучшее место для дров - солнечный и хорошо проветриваемый участок. Оптимальным вариантом станет отдельный навес или дровяная, расположенная в нескольких метрах от дома. Важно, чтобы конструкция защищала древесину от дождя и снега сверху, но оставалась открытой с боков.

Дрова нужно складывать на поддоны или специальные подставки, чтобы они не соприкасались с землей. Между поленницами желательно оставлять небольшие промежутки для циркуляции воздуха. Если есть возможность, хранилище лучше обустроить на южной или западной стороне участка, где древесина будет получать больше солнечного тепла.

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