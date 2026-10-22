Дождь не смоет побелку с деревьев: что нужно добавить в известь осенью

Простой ингредиент помогает покрытию лучше прилипать к коре и защищает стволы от зимнего солнца.

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Как правильно белить деревья осенью / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Что добавить в известь, чтобы ее не смывал дождь

Когда лучше всего белить плодовые деревья

Белить деревья в саду стоит не только весной, но и осенью. Эта процедура подготавливает их к зиме, защищает от холода и растрескивания.

Главред решил разобраться, как правильно белить деревья осенью.

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Что добавить в известь, чтобы дождь ее не смыл

Чтобы побелка на стволах плодовых деревьев не исчезала после зимних осадков, в раствор стоит добавить крахмал или глину. Такие добавки улучшают сцепление покрытия с корой, пишет Deccoria.

Побелка защищает стволы от интенсивного зимнего солнца, из-за которого на коре появляются ожоги и трещины. Больше всего от этого страдают молодые деревья, поэтому их белят в первую очередь.

Оптимальное время для процедуры наступает поздней осенью. Точные сроки зависят от региона. В более теплой части страны работу можно отложить до конца ноября или начала декабря.

Ключевую роль играют погодные условия в день работы. Стволы не должны быть влажными, и лучше всего, если прогноз погоды не предвидит заморозков. Известь должна успеть высохнуть до наступления низких температур, дождя или снегопада.

Как приготовить смесь для побелки деревьев

Для раствора используют известь, которую продают в садовых магазинах. Обычно берут около 2 кг на 10 л воды, однако пропорции различаются в зависимости от производителя, поэтому их стоит проверять на упаковке.

Однако даже правильно разведенная смесь часто не выдерживает непогоды. В таких случаях стоит добавить в смесь крахмал или глину, что поможет слою извести лучше прилипнуть к дереву.

Как обрезать деревья / Инфографика: Главред

Как правильно наносить побелку

Яблони, груши, вишни, сливы, персики и абрикосы следует белить преимущественно с южной стороны, где солнце сильнее всего. Для нескольких десятков деревьев достаточно обычной мягкой кисти. Для большого сада удобнее воспользоваться опрыскивателем.

Не менее важно следить за тем, сколько раствора попадает на ствол. Деревья не нужно покрывать слишком толстым слоем - гораздо важнее, чтобы слой был равномерным, чем толстым.

Почему нужно белить деревья на зиму – видео:

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