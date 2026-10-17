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Какие деревья категорически запрещено сажать возле дома: приметы или наука

Марина Иваненко
17 октября 2026, 20:21
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Деревья возле дома могут представлять угрозу для построек и огорода. Почему предки избегали определённых пород, какие приметы с этим связаны и что учитывать.
Деревья возле дома
Деревья возле дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие деревья не рекомендуется сажать возле дома
  • Почему береза, ель и дуб могут быть опасными
  • Как правильно выбрать место для посадки деревьев

Приметы о том, что определенные деревья возле дома приносят беду или привлекают злых духов, имеют вполне практическое объяснение. Наши предки руководствовались жизненным опытом, соображениями безопасности и бытовым расчетом.Главред расскажет об этом подробнее.

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Как отмечает издание Ukr.Media, народные запреты на посадку дикорастущих деревьев возле жилища возникли из-за реальных угроз для здания, хозяйства и жизни людей. Суеверия служили простым способом передачи правил безопасности из поколения в поколение.

Почему некоторые деревья не рекомендовали сажать возле дома

Многие лесные деревья могут создавать определенные проблемы на придомовой территории. Высокие стволы, разветвленные кроны и мощные корневые системы требуют достаточного пространства, а при неправильном расположении могут представлять угрозу для зданий и огорода.

Береза

Это дерево может вырастать довольно высоким, а его крона требует много места. Старые, поврежденные или ослабленные деревья могут терять ветви во время сильного ветра. Кроме того, береза активно поглощает воду из почвы, из-за чего растениям поблизости может не хватать влаги, особенно в засушливые периоды.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Ель и сосна

Высокие хвойные деревья могут представлять опасность для дома во время сильных порывов ветра, особенно если они старые, поврежденные или растут в неблагоприятных условиях. У ели корневая система часто расположена близко к поверхности почвы, что при определенных условиях повышает риск вываживания ветром. Высокие деревья также могут пострадать от молнии, а в случае пожара сухие ветви способны способствовать распространению огня.

Дуб и липа

Эти деревья со временем вырастают большими и образуют раскидистые кроны. Из-за густой тени под ними хуже растут овощи и другие светолюбивые культуры. Корни взрослых деревьев могут повредить дорожки, подземные коммуникации и сооружения, если те расположены слишком близко. Поэтому при посадке важно учитывать будущие размеры дерева и расстояние до зданий.

Почему плодовые деревья росли возле жилища

Несмотря на то, что взрослый грецкий орех или старая груша также могут затенять двор и создавать определенные трудности, плодовые деревья традиционно высаживали вблизи жилища.

Причина заключалась в практической пользе. Фрукты и орехи были важным источником питания для семьи, помогали разнообразить зимние запасы и давали возможность заготавливать продукты на холодный сезон. Поэтому место для таких деревьев старались найти даже на небольших дворах.

Неплодовые деревья не всегда приносили хозяйству такую же непосредственную пользу, а в то же время могли занимать значительную площадь, затенять огород и требовать ухода. Именно поэтому выбор растений возле традиционной украинской хаты часто определялся не только верованиями, но и хозяйственными потребностями.

В то же время не все деревья без плодов считались нежелательными. Например, калина имела важное символическое значение в украинской культуре, а иву высаживали в разных местах, учитывая её практические свойства и традиции. В то же время утверждение, что ива у колодца сама по себе очищает воду, не стоит воспринимать как научно доказанный факт.

Что следует учитывать при посадке деревьев сегодня

Современные строительные материалы и системы молниезащиты помогают снизить некоторые риски, однако правильно выбранное место для дерева по-прежнему имеет большое значение. Даже здоровое растение со временем может разрастись настолько, что его ветви будут нависать над крышей, а корни будут влиять на дорожки или подземные коммуникации.

При планировании посадок следует учитывать несколько факторов.

Высота и ширина взрослого дерева

Необходимо оставить достаточно места для развития кроны и корневой системы, чтобы дерево не мешало зданиям и соседним растениям.

Расстояние до зданий

Высокорослые породы не следует сажать слишком близко к фундаменту, крыше и хозяйственным постройкам. Расстояние нужно определять с учётом особенностей конкретного вида.

Особенности участка

Важно учитывать тип почвы, уровень влажности, освещенность и расположение подземных коммуникаций.

Состояние взрослых деревьев

Старые, сухие или поврежденные деревья требуют регулярного осмотра, ведь во время непогоды их ветви могут ломаться.

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Об источнике: Ukr.media

Ukr.media - это популярное украинское информационно-развлекательное онлайн-издание, основанное в 2008 году. Портал работает как медиаплатформа с широким спектром тем, включающих актуальные новости политики и экономики, а также обширный блок лайфстайл-контента: советы по психологии, здоровью, кулинарии и садоводству. Изданием управляет ООО "УКР-МЕДИА", главный офис расположен в Фастове, а должность главного редактора занимает Валерий Лесько. Ресурс ориентирован на массовую аудиторию, предлагая как оперативную информацию о событиях в Украине, так и познавательные материалы прикладного характера для повседневного использования.

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