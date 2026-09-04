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Против беспокойства и кошмаров: какие 3 растения стоит положить под подушку

Марина Иваненко
4 сентября 2026, 20:00
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Травы под подушкой издавна использовались в народных традициях - какие растения выбирали для создания спокойной атмосферы и защиты от тревожных снов.

Травы под подушкой
Травы под подушкой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие травы традиционно клали под подушку
  • Что символизируют лаванда, тимьян и полынь
  • Как использовать сухие травы возле кровати

Правильно подобранные растения у кровати издавна использовались в народных традициях как символическая защита от ночных кошмаров, тревожных мыслей и беспокойного сна. Особое место занимали ароматные травы, которым приписывали успокаивающие, очищающие и защитные свойства. Их сушили, складывали в небольшие мешочки или просто оставляли возле спального места. Главред расскажет об этом подробнее.

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Размещение сухих трав под подушкой или возле кровати является древней традицией в различных культурах. Как сообщает издание 13 Moons, среди растений, которые используют с этой целью, особо выделяют лаванду, тимьян и полынь. В то же время утверждения о том, что они могут гарантированно защитить от кошмаров, негативной энергии или тревожных состояний, относятся к сфере народных верований.

Лаванда

Лаванде традиционно приписывают способность создавать спокойную атмосферу и способствовать расслаблению. Ее приятный аромат часто ассоциируют с вечерним отдыхом и подготовкой ко сну. Небольшое саше с сухими цветами можно положить возле подушки, на прикроватную тумбочку или повесить неподалеку от кровати.

В народных верованиях лаванду также связывали с очищением пространства от всего негативного и защитой человека во время сна. Считалось, что её аромат помогает отгонять неприятные мысли и настраивает на спокойные сновидения.

Тимьян

Тимьян в народной традиции считался символом смелости, внутренней силы и защиты. Сухую веточку или небольшое саше с этой травой можно разместить возле кровати. По поверьям, аромат чабреца помогал отгонять страхи и тревожные мысли, которые могли мешать спокойному отдыху.

Особое значение растению придавали как символу жизненной силы и душевной стойкости. Именно поэтому его нередко использовали в обрядах и домашних традициях, связанных с защитой семьи и дома.

Полынь

Полыню издавна приписывали особые защитные свойства. В народных представлениях считалось, что это растение помогает отгонять негатив, зависть и злые намерения, а также очищает пространство вокруг человека. Сухую полынь можно положить в небольшое саше и разместить возле кровати.

В некоторых традициях полынь сочетали с другими ароматными травами, в частности с лавандой. Считалось, что такое сочетание помогает создать спокойную атмосферу в спальне и защищает от тревожных сновидений.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Как использовать сухие травы

Для таких домашних традиций обычно используют хорошо высушенные растения. Их можно поместить в тканевый мешочек и положить возле подушки или рядом с кроватью. Важно, чтобы трава оставалась сухой и чистой, а ее аромат не был слишком резким.

Не стоит класть большое количество растений непосредственно под подушку: они могут создавать дискомфорт во время сна. Более удобным вариантом будет небольшое саше, которое можно убрать, если запах станет слишком сильным.

В то же время стоит помнить, что использование трав в качестве защиты от кошмаров и негативной энергии относится прежде всего к народным традициям и верованиям. Сухие растения могут создавать приятный аромат и уютную атмосферу, но не являются гарантированным способом избавиться от проблем со сном.

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