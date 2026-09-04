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Жирный налет на шкафчиках исчезнет мгновенно: поможет простой продукт из кухни

Инна Ковенько
4 сентября 2026, 02:36
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Рядом с плитой и вытяжкой кухонные шкафы быстрее всего покрываются жирным липким налетом, который не смывается обычной водой.
Жирный налет на шкафчиках исчезнет мгновенно: поможет простой продукт из кухни
Как быстро избавиться от липкого налета на кухонных шкафах / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Читайте в материале:

  • Как избавиться от липкого налета на кухонных шкафах
  • Чем отмыть жир с кухонной мебели
  • Как правильно чистить кухонные шкафы, чтобы не повредить их покрытие

Липкий налет на кухонных шкафчиках - распространенная проблема, возникающая из-за испарений и частиц жира во время приготовления пищи. Больше всего он скапливается возле плиты и вытяжки, и обычная вода здесь не помогает.

Главред расскажет, как вернуть поверхностям чистоту и блеск с помощью простых домашних средств.

видео дня

Как избавиться от липкого налета на кухонных шкафах

Прежде чем приступать к очистке, стоит знать, что не все инструменты подходят для ухода за мебелью, пишет Deccoria. Жесткие губки или щетки могут оставить царапины, даже если они кажутся незаметными. Именно поэтому специалисты советуют использовать мягкие микрофибровые салфетки - они бережно удаляют грязь и не повреждают покрытие.

Оливковое масло и уксус

Эта комбинация помогает вернуть шкафчикам блеск и удалить жир без разводов. В бутылке с распылителем нужно смешать пол-литра теплой воды, 5 столовых ложек уксуса и 2 ложки оливкового масла. Для приятного аромата можно добавить несколько капель эфирного масла. Перед использованием смесь следует хорошо встряхнуть, распылить на поверхность и вытереть салфеткой, после чего отполировать досуха.

Масло и пищевая сода

Еще один эффективный способ - сочетание пищевой соды с маслом в равных пропорциях. Смесь наносят на загрязненный участок и оставляют на полчаса. Затем поверхность протирают влажной тканью. Важно помнить, что этот метод не подходит для глянцевых или лакированных фасадов, ведь сода может сделать их менее блестящими.

Средство для мытья посуды и лимонная кислота

В литре тёплой воды растворяют 2 чайные ложки лимонной кислоты и половину чайной ложки средства для мытья посуды. Салфетку окунают в раствор, отжимают и протирают шкафчики. Через несколько минут поверхность следует ещё раз протереть чистой тканью. Такой способ хорошо справляется с жирными пятнами и оставляет мебель чистой.

Чтобы шкафчики не покрывались липким налетом, рекомендуем протирать их не реже одного раза в неделю. Регулярный уход не дает жиру скапливаться, а кухня всегда выглядит ухоженной и чистой.

Смотрите видео о том, как отмыть матовые фасады:

@zelinskaya.i

Еще не было ни одного дня, чтобы мне в Direct не приходили сообщения о том, чем отмыть вот такие матовые фасады с отпечатками и потеками??

♬ оригинальная аудиозапись - ИРА ЗЕЛИНСКАЯ

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Об источнике: Deccoria

Deccoria - это польский лайфстайл-ресурс, специализирующийся на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia - одну из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию - публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

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