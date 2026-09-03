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Полотенца мгновенно станут как новые: простой домашний секрет без химии

Алексей Тесля
3 сентября 2026, 18:43
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Оптимальный ориентир - отправлять банное полотенце в стирку после трёх-четырёх использований.
стиралка. полотенце
Как правильно стирать полотенца / колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Банное полотенце стирают после трёх-четырёх использований
  • Полотенца для рук желательно менять примерно раз в два-три дня
  • Кондиционер не всегда полезен для полотенец

Универсального графика стирки домашнего текстиля не существует. В каждой семье к этому вопросу относятся по-разному: кто-то меняет полотенца при первых признаках несвежести, а кто-то ориентируется исключительно на внешний вид.

Однако отсутствие пятен и неприятного запаха ещё не означает, что ткань действительно чистая. Об этом идет речь в материале издания Express.

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Особенно это касается полотенец. После использования они впитывают влагу, частички кожи и загрязнения, а затем остаются сохнуть в тёплом помещении. Такие условия способствуют активному размножению микроорганизмов. Поэтому специалисты по гигиене рекомендуют не затягивать со стиркой даже в том случае, если полотенце кажется совершенно свежим.

Банные полотенца

Оптимальный ориентир - отправлять банное полотенце в стирку после трёх-четырёх использований. Если в ванной постоянно сохраняется повышенная влажность, полотенце долго остаётся мокрым или на улице стоит жаркая погода, менять его желательно чаще.

Полотенца для рук

С текстилем для рук ситуация несколько иная. Такие полотенца используются гораздо интенсивнее и могут контактировать с руками сразу нескольких человек. При этом в ванной они нередко высыхают медленно, что создаёт дополнительные условия для накопления бактерий.

Поэтому полотенца для рук желательно менять примерно раз в два-три дня. Во время сезона простуд и гриппа интервал лучше сократить. То же самое касается ситуаций, когда кто-либо из членов семьи заболел или одним полотенцем пользуются несколько человек.

Небольшие салфетки и мочалки, которые непосредственно соприкасаются с кожей, рекомендуется стирать после каждого применения.

Как сохранить полотенца мягкими и хорошо впитывающими

Есть и ещё один нюанс ухода, который многие упускают. Несмотря на приятный аромат и ощущение мягкости после использования кондиционера, для полотенец он не всегда полезен.

Кондиционирующие средства могут оставлять на поверхности волокон тонкую плёнку. Со временем она способна ухудшать способность ткани впитывать влагу. Поэтому при стирке полотенец лучше обходиться без кондиционера.

Стирать их можно при температуре 40–60 °C, выбирая подходящий режим для конкретного материала. После стирки текстиль необходимо тщательно просушить и только потом складывать в шкаф. Такой уход поможет дольше сохранить полотенца мягкими, свежими и функциональными.

Не только полотенца: как часто освежать домашний текстиль

Регулярность стирки имеет значение не только для чистоты, но и для состояния кожи и общего комфорта. Слишком длительное использование текстиля без стирки способствует накоплению пота, кожного сала, пыли и других загрязнений. В некоторых случаях это может усиливать раздражение кожи, аллергические реакции и создавать благоприятные условия для появления плесени.

При этом чрезмерно частая стирка тоже не всегда оправданна: если постоянно подвергать ткань интенсивной обработке, она быстрее изнашивается. Поэтому разумнее придерживаться определённого графика и корректировать его с учётом образа жизни и состояния здоровья членов семьи.

Как сделать полотенца снова мягкими
/ Инфографика: Главред

Ориентировочная периодичность может выглядеть следующим образом:

  • Наволочки - примерно раз в неделю, то есть около 52 стирок в год. При проблемной, чувствительной или склонной к акне коже менять их стоит чаще.
  • Постельное бельё - не реже одного раза в две недели. При повышенной потливости, а также если вместе с человеком в постели спят домашние животные, лучше стирать его еженедельно.
  • Защитные чехлы и вкладыши для подушек - около двух раз в год, например при смене сезонов. Людям с аллергией или астмой может потребоваться более частый уход.
  • Одеяла - примерно дважды в год: перед длительным хранением и после него. Для крупных и объёмных изделий может понадобиться профессиональная чистка.
  • Банные полотенца - после трёх-четырёх использований, а при высокой влажности и жаркой погоде - чаще.
  • Полотенца для рук - каждые два-три дня. В период заболеваний в семье или при общем использовании несколькими людьми их желательно менять чаще.

Главный принцип прост: ориентироваться стоит не только на то, насколько чистым выглядит текстиль. Влага, частота использования, количество людей в доме, сезон и состояние здоровья могут существенно влиять на то, как быстро ткань нуждается в стирке.

Смотрите видео - уход за полотенцами:

Полотенца давно перестали быть исключительно банным аксессуаром. Их используют в самых разных ситуациях: берут в поездки и на прогулки, в спортзал, на пляж или загородный отдых. В зависимости от обстоятельств полотенце может заменить небольшую подстилку, накидку или оказаться полезным в качестве временного покрытия.

О правилах ухода за этим привычным предметом рассказывают эксперты в сюжете телеканала 1+1. Специалисты обращают внимание не только на то, как правильно стирать полотенца, но и на другие важные нюансы. Они объясняют, от чего зависит частота стирки, какие условия помогают сохранить мягкость и способность ткани хорошо впитывать влагу, а также каких ошибок стоит избегать при использовании и сушке.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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