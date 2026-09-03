Украину накроет похолодание с дождями: до каких отметок опустится температура

Синоптик предупредила украинцев о резком изменении погодных условий.

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Прогноз погоды в Украине на 4–6 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине 4 сентября

Где ожидаются дожди и сильный ветер на выходных

Когда в Украину вернется тепло

Погода в Украине завтра, 4 сентября, будет комфортной. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в среднем в пределах +22+25 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её словам, прохладнее всего будет на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях. Там ожидается +19+22 градуса. В то же время почти летняя жара до +28+30 градусов прогнозируется в южной части страны, в восточных областях, а также в Днепропетровской области.

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"4 сентября в Украине дождей почти не будет, за исключением Волыни, Ровенской и Житомирской областей, где пройдут небольшие осадки", - добавила Диденко.

Погода в Украине 4 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Киеве 4-6 сентября

В столице в пятницу не прогнозируют существенных осадков, максимальная температура воздуха составит +23+24 градуса. Но к концу недели температура воздуха снизится до +19+20 градусов.

Погода в Киеве 4 сентября / фото: скриншот с meteoprog

В субботу вероятен дождь, а в воскресенье вообще будет холодно - +15+17 градусов и также дождь.

Погода в Киеве 5 сентября / фото: скриншот с meteoprog

"В Киеве и в субботу, и в воскресенье, 5-го и 6 сентября, ожидается сильный ветер... Направление ветра, кому интересно, западный и северо-западный. Эта первая по-настоящему осенняя прохлада пока что надолго не задержится", - отметила Диденко.

Погода в Киеве 6 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 5-6 сентября

В первые выходные сентября в Украине станет больше облаков и дождей, особенно в воскресенье. Температура воздуха 6 сентября снизится до +17+20 градусов.

Погода в Украине 5 сентября / фото: скриншот с meteoprog

"Интересный нюанс синоптических выходных - 5 и 6 сентября в Украине ожидается сильный ветер, местами даже штормовые порывы до 15–22 м/с", - подчеркнула синоптик.

Погода в Украине 6 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Диденко также добавила, что тепло вернется в Украину в начале следующей недели - 7–8 сентября.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что ближе к выходным погода станет более нестабильной под влиянием циклонов и атмосферных фронтов с северо-запада Европы. Время от времени будет усиливаться ветер, а температура постепенно снизится на 4–7 градусов.

Ранее сообщалось, что 3 сентября в большинстве областей будет преобладать область повышенного давления. Днем из-за прогрева прохладного влажного воздуха синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами.

Накануне стало известно, что температурные показатели будут контрастными по всей территории Украины в течение текущей недели. После прохождения холодного атмосферного фронта на территорию Украины будет распространяться более прохладная воздушная масса.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, в отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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