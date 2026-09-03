Чтобы сохранить цветы до весны: когда выкапывать георгины и гладиолусы в 2026 году

С наступлением осени важно вовремя выкопать из почвы теплолюбивые гладиолусы и георгины.

https://glavred.info/sad-ogorod/chtoby-sohranit-cvety-do-vesny-kogda-vykapyvat-georginy-i-gladiolusy-v-2026-godu-10793660.html Ссылка скопирована

Когда выкапывать георгины и гладиолусы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Когда выкапывать гладиолусы в 2026 году

Когда выкапывать георгины

Как хранить гладиолусы и георгины зимой

Осень для садоводов - это не только время сбора урожая, но и период подготовки декоративных культур к зиме. Георгины и гладиолусы относятся к теплолюбивым растениям, которые не выдерживают морозов в почве. Поэтому их нужно выкопать и правильно сохранить до весны. При этом важно не торопиться: растениям необходимо завершить сезон и накопить питательные вещества.

Главред расскажет, когда выкапывать георгины и гладиолусы и как сохранить их до весны.

видео дня

Когда выкапывать гладиолусы

Гладиолусы не стоит оставлять в земле до сильных морозов, пишет Martha Stewart. Оптимальное время - через 4–6 недель после окончания цветения, когда листья начинают желтеть. В зависимости от сорта и погодных условий этот период чаще всего приходится на сентябрь или начало октября.

Пересадка пионов осенью: пошаговый гайд / Инфографика: Главред

Выкапывать гладиолусы следует осторожно, используя садовые вилы или лопату, отступив от стебля, чтобы не повредить новые клубнелуковицы. Стебель обрезают, оставляя 2–5 см, землю аккуратно отряхивают. Поврежденные или больные экземпляры сразу отбраковывают. Перед хранением гладиолусы нужно хорошо просушить в тёплом, сухом помещении с вентиляцией в течение одной-двух недель.

Когда выкапывать георгины

Георгины выкапывают по другому принципу. Их клубни лучше извлекать из земли после первого лёгкого мороза, когда надземная часть растения чернеет. Это естественный сигнал о том, что сезон георгины завершился. В Украине такой момент обычно наступает в октябре или ноябре, в зависимости от региона.

После заморозков стебли срезают, а куст осторожно выкапывают, стараясь не повредить клубни. Подгнившие или поврежденные части удаляют, здоровый материал оставляют подсохнуть примерно на неделю в сухом, непромерзающем месте.

Как правильно хранить гладиолусы и георгины зимой

Самая большая опасность для посадочного материала зимой - не только мороз, но и избыток влаги. Из-за него клубни и клубнелуковицы могут загнить или покрыться плесенью ещё до весны. Поэтому место для хранения должно быть прохладным, сухим, тёмным и защищённым от мороза. Хорошо подходят непромерзающие подвалы, гаражи или другие прохладные помещения.

Гладиолусы после просушки удобно хранить в бумажных пакетах, льняных или сетчатых мешочках, деревянных ящиках или коробках. Георгины лучше всего складывать в коробки, пересыпав сухим песком, вермикулитом, опилками или бумагой, чтобы клубни не соприкасались друг с другом.

В течение зимы посадочный материал нужно регулярно проверять - хотя бы раз в месяц. Если какие-то клубни или клубнелуковицы стали мягкими, загнили или покрылись плесенью, их следует сразу удалить. Такая простая профилактика поможет сохранить остальные запасы в хорошем состоянии до весны.

Смотрите видео о том, когда выкапывать и как правильно хранить георгины:

Читайте также:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель состоит в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред