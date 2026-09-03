Новый прогноз курса доллара и евро: как изменится валютный рынок в начале сентября

Банкир рассказал о рисках, которые могут возникнуть для валют в Украине на следующей неделе.

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Прогноз изменений на валютном рынке Украины на следующей неделе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщил Лесовой:

Валютный рынок в первой половине сентября останется относительно стабильным

Российские атаки могут повлиять на курс гривны

Дефицита валюты на наличном рынке не ожидается

Доллар с 7 по 13 сентября будет колебаться в пределах 44,3–44,8 грн, а евро, скорее всего, будет держаться в коридоре 51,5–52,5 грн. Об этом в комментарии Главреду заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

Он отметил, что последствия атак страны-агрессора России на энергетическую и логистическую инфраструктуру остаются главным риском для курса гривны в первой половине сентября, хотя общая ситуация на валютном рынке выглядит относительно предсказуемой.

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Лесовой подчеркнул, что точный валютный прогноз в условиях войны затрудняется тем, что на курс влияют не только экономические показатели, но и факторы, которые практически невозможно четко измерить.

Спрос на валюту меняется

Повреждение энергетических и логистических объектов повышает себестоимость производства и доставки товаров, вынуждая бизнес искать дополнительные средства на резервное энергоснабжение, топливо и оборудование. Поскольку часть такой продукции импортная, это автоматически увеличивает спрос на иностранную валюту.

"Подорожание логистики и производства постепенно сказывается на потребительских ценах, что создает дополнительное инфляционное давление. Если население видит ускорение роста цен, это может стимулировать желание переводить часть сбережений в доллары или евро", - пояснил банкир.

Банкир отметил, что психологическую реакцию рынка невозможно полностью отделить от экономических процессов, но имеющиеся инструменты регулирования позволяют сглаживать краткосрочные всплески.

"Нынешняя модель валютного рынка позволяет сглаживать такие кратковременные реакции. Нацбанк посредством интервенций компенсирует дефицит валюты на межбанковском рынке, а режим управляемой гибкости не дает ситуативному всплеску спроса мгновенно трансформироваться в значительное ослабление гривны", - пояснил Лесовой.

Как изменится наличный рынок на следующей неделе

На наличном рынке с 7 по 13 сентября дефицита валюты не прогнозируется - курсы банков и обменных пунктов будут оставаться близкими к межбанковским показателям, а кратковременные периоды повышенного спроса не должны вызвать ажиотажа.

Сдерживать желание населения массово покупать валюту может и повышение доходности гривневых депозитов.

Курс доллара / Инфографика: Главред

"В сентябре максимальная доходность отдельных предложений может достичь 17,5% годовых, поэтому часть сбережений целесообразно рассматривать не только через призму валютной конвертации", - подытожил Лесовой.

Ежедневные колебания курса на межбанке Лесовой прогнозирует в пределах 0,05–0,15 грн, в коммерческих банках - до 0,1–0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн. Спред между покупкой и продажей на межбанке составит до 0,15 грн за доллар и до 0,2 грн за евро, в банках - 0,5–0,6 грн и 0,8–1 грн соответственно, в обменных пунктах - 0,6–1 грн и 1–1,3 грн.

Средняя разница между межбанковским и наличным курсом в зависимости от валюты составит 0,1–0,15 грн, а недельные отклонения от стартового курса - до 1–1,5%.

Что будет с долларом и евро в сентябре

Главред писал , что, по словам Тараса Лесового, в сентябре курс доллара будет находиться в пределах 44,7–45,4 грн, а евро будет стоить 51,5–53 грн. На валютный рынок будет влиять рост спроса со стороны импортеров энергоресурсов, топлива и энергооборудования.

Компании уже готовятся к осенне-зимнему периоду, поэтому их валютные потребности могут увеличиваться. Дополнительным фактором давления может стать ухудшение внешнеторгового баланса. За январь–июль Украина импортировала товаров на 58,1 миллиарда долларов, тогда как экспорт составил 24,1 миллиарда долларов. Таким образом, отрицательное сальдо торговли товарами приблизилось к 34 миллиардам долларов.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 3 сентября Национальный банк Украины повысил официальный курс валют. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар, евро и польский злотый подорожали.

Ранее сообщалось, что в начале сентября предпосылок для резкого валютного скачка в Украине не ожидается. Курс доллара будет находиться в пределах 44,6–45,1 грн, а курс евро - 51–52,5 грн, но ситуация действительно будет оставаться напряженной.

Накануне стало известно, что резкого падения гривны в 2026 году не ожидается. Сейчас у украинской валюты есть два ключевых "столпа" поддержки – международная финансовая помощь и валютные ограничения.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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