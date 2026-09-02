Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя

Если на кухне появилась пищевая моль, действовать нужно немедленно, ведь вредитель быстро распространяется среди сухих продуктов.

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Как избавиться от моли на кухне / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как избавиться от пищевой моли

Какой запах не переносит моль

Что делать с крупами и мукой, в которых завелась моль

Пищевая моль - одна из самых распространенных проблем в доме, которая может быстро испортить запасы круп, муки или орехов. Если насекомое уже попало в бакалею, действовать нужно немедленно, ведь оно способно заразить все продукты в шкафу.

Главред расскажет, как избавиться от моли без использования химических препаратов.

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Лаванда как естественная защита

Сухие цветы лаванды обладают сильным ароматом, который моль не переносит, пишет DM. Их можно положить в небольшие тканевые мешочки и разместить между упаковками с продуктами. Такое простое средство поможет создать барьер для насекомых и снизить риск повторного заражения.

Лавровый лист в шкафу

Еще один доступный вариант - лавровый лист. Его запах также отпугивает моль, поэтому рекомендуем разложить несколько листьев в шкафах рядом с крупами или специями. Это не только защитит продукты, но и придаст им приятный аромат.

Уксус для чистоты и профилактики

Регулярное протирание полок раствором воды с уксусом помогает поддерживать гигиену и убирать следы насекомых. Такой способ не только освежает шкафы, но и снижает вероятность появления новых вредителей.

Кедр против моли

Кедровая древесина обладает свойством отпугивать насекомых. Небольшие кусочки кедра можно положить в шкаф, где хранятся сухие продукты. Это станет дополнительной естественной защитой от моли.

Где нельзя хранить крупы / Инфографика: Главред

Феромонные ловушки

Если моль уже появилась, рекомендуем использовать феромонные ловушки. Они привлекают самцов и помогают уменьшить количество насекомых. Однако такие средства эффективны лишь в качестве дополнения - главная задача заключается в проверке запасов и утилизации зараженных продуктов.

Главное правило

Ни одно средство не будет действенным, если оставить зараженные крупы или муку. Поэтому прежде всего нужно тщательно осмотреть все запасы и избавиться от продуктов с признаками заражения. Только после этого стоит применять натуральные средства для профилактики.

Смотрите видео о том, как правильно хранить крупы, чтобы защитить их от моли и жучков:

@insta_reeixit Как заготовить крупы на длительное хранение? Так, чтобы им не грозили жучки и моль, и чтобы она не потеряла свои вкусовые качества? ?Сначала её нужно хорошенько прогреть в духовке или на сковороде, постоянно помешивая. Сколько времени? После того как крупа полностью нагрелась и стала горячей - это можно проверить, слегка прикоснувшись рукой, - продолжайте прогревать её, постоянно помешивая, ещё минут 8–10. Это делается для того, чтобы даже чистая на вид крупа, которую вы принесли из магазина, но если она заражена яйцами или крошечными жучками, они все погибли и не будут размножаться; затем, когда будете её употреблять, просто перед приготовлением промойте, как обычно. ? После этого нам нужно охладить крупу до комнатной температуры, ни в коем случае не засыпайте её даже слегка тёплой в банки! ? Когда крупа остынет, насыпьте её почти до самого верха, а сверху нужно насыпать соль, желательно мелкую, и покрыть слоем толщиной примерно 0,5–1 сантиметр. Для того чтобы через верхнюю крышку, которая со временем может испортиться, ничего не проникло… ? Кроме того, дополнительная обжарка и сушка крупы удаляют из неё лишнюю влагу, что позволяет хранить её очень долго. А какие продукты и как вы храните в течение длительного времени? Поделитесь, пожалуйста, с нами и вы ? #reeixit #лайфхак #крупа #длительноехранение #запасы ♬ оригинальная аудиозапись - Галина Дума

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