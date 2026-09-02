Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя

Инна Ковенько
2 сентября 2026, 18:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Если на кухне появилась пищевая моль, действовать нужно немедленно, ведь вредитель быстро распространяется среди сухих продуктов.
Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя
Как избавиться от моли на кухне / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как избавиться от пищевой моли
  • Какой запах не переносит моль
  • Что делать с крупами и мукой, в которых завелась моль

Пищевая моль - одна из самых распространенных проблем в доме, которая может быстро испортить запасы круп, муки или орехов. Если насекомое уже попало в бакалею, действовать нужно немедленно, ведь оно способно заразить все продукты в шкафу.

Главред расскажет, как избавиться от моли без использования химических препаратов.

видео дня

Лаванда как естественная защита

Сухие цветы лаванды обладают сильным ароматом, который моль не переносит, пишет DM. Их можно положить в небольшие тканевые мешочки и разместить между упаковками с продуктами. Такое простое средство поможет создать барьер для насекомых и снизить риск повторного заражения.

Лавровый лист в шкафу

Еще один доступный вариант - лавровый лист. Его запах также отпугивает моль, поэтому рекомендуем разложить несколько листьев в шкафах рядом с крупами или специями. Это не только защитит продукты, но и придаст им приятный аромат.

Уксус для чистоты и профилактики

Регулярное протирание полок раствором воды с уксусом помогает поддерживать гигиену и убирать следы насекомых. Такой способ не только освежает шкафы, но и снижает вероятность появления новых вредителей.

Кедр против моли

Кедровая древесина обладает свойством отпугивать насекомых. Небольшие кусочки кедра можно положить в шкаф, где хранятся сухие продукты. Это станет дополнительной естественной защитой от моли.

Где нельзя хранить крупы
Где нельзя хранить крупы / Инфографика: Главред

Феромонные ловушки

Если моль уже появилась, рекомендуем использовать феромонные ловушки. Они привлекают самцов и помогают уменьшить количество насекомых. Однако такие средства эффективны лишь в качестве дополнения - главная задача заключается в проверке запасов и утилизации зараженных продуктов.

Главное правило

Ни одно средство не будет действенным, если оставить зараженные крупы или муку. Поэтому прежде всего нужно тщательно осмотреть все запасы и избавиться от продуктов с признаками заражения. Только после этого стоит применять натуральные средства для профилактики.

Смотрите видео о том, как правильно хранить крупы, чтобы защитить их от моли и жучков:

@insta_reeixit Как заготовить крупы на длительное хранение? Так, чтобы им не грозили жучки и моль, и чтобы она не потеряла свои вкусовые качества? ?Сначала её нужно хорошенько прогреть в духовке или на сковороде, постоянно помешивая. Сколько времени? После того как крупа полностью нагрелась и стала горячей - это можно проверить, слегка прикоснувшись рукой, - продолжайте прогревать её, постоянно помешивая, ещё минут 8–10. Это делается для того, чтобы даже чистая на вид крупа, которую вы принесли из магазина, но если она заражена яйцами или крошечными жучками, они все погибли и не будут размножаться; затем, когда будете её употреблять, просто перед приготовлением промойте, как обычно. ? После этого нам нужно охладить крупу до комнатной температуры, ни в коем случае не засыпайте её даже слегка тёплой в банки! ? Когда крупа остынет, насыпьте её почти до самого верха, а сверху нужно насыпать соль, желательно мелкую, и покрыть слоем толщиной примерно 0,5–1 сантиметр. Для того чтобы через верхнюю крышку, которая со временем может испортиться, ничего не проникло… ? Кроме того, дополнительная обжарка и сушка крупы удаляют из неё лишнюю влагу, что позволяет хранить её очень долго. А какие продукты и как вы храните в течение длительного времени? Поделитесь, пожалуйста, с нами и вы ? #reeixit#лайфхак#крупа#длительноехранение#запасы♬ оригинальная аудиозапись - Галина Дума

Читайте также:

Об источнике: DM

dm-drogerie markt (dm.de) - это ведущая немецкая сеть дрогерий, которая с 1973 года предлагает широкий ассортимент товаров для ухода, гигиены, дома и питания, включая собственные бренды Balea, alverde и dmBio. Помимо онлайн-магазина с более чем 20 тысячами позиций, сайт отличается полезными статьями и советами по здоровью, красоте, уходу за детьми и экологичному образу жизни,

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Моль лайфхак вредители
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Трампа "набросились" на Украину с обвинениями из-за ударов по РФ — что произошло

У Трампа "набросились" на Украину с обвинениями из-за ударов по РФ — что произошло

18:15Мир
Посреди дня Россия атаковала Ровенщину: есть пострадавшие и разрушения

Посреди дня Россия атаковала Ровенщину: есть пострадавшие и разрушения

17:21Украина
Воздушные тревоги в Украине изменят: что будут означать желтый и красный уровни

Воздушные тревоги в Украине изменят: что будут означать желтый и красный уровни

17:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на выставке за 42 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на выставке за 42 с

Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну

Постпред РФ при ООН выдвинул Украине ультиматум и пригрозил продолжить войну

Бедность и ссоры в доме — 3 места, где не стоит вешать зеркало

Бедность и ссоры в доме — 3 места, где не стоит вешать зеркало

Последние новости

18:51

Инсайдер рассказал о "грубейшем поведении" Меган Маркл во время собеседований

18:41

Брэд Питт намекнул на брак с Инес де Рамон и вызвал волну слухов

18:15

У Трампа "набросились" на Украину с обвинениями из-за ударов по РФ — что произошло

18:11

Моль больше не поселится в крупах: что положить в шкаф, чтобы прогнать вредителя

18:03

Гороскоп Таро на сегодня 3 сентября: Тельцам - жить по средствам, Львам - активность

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике УкраиныКиев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины
17:41

Почему всё больше людей рассыпают соду вокруг дома — есть важный нюансВидео

17:21

Посреди дня Россия атаковала Ровенщину: есть пострадавшие и разрушения

17:21

Воздушные тревоги в Украине изменят: что будут означать желтый и красный уровни

17:04

Выборы начались с катастрофы: в РФ упал вертолет Ми-8 с бюллетенями и комиссией

Реклама
17:01

Больше никаких разводов на окнах: эксперты рассказали, как добиться идеальной чистоты

16:59

Украина уничтожила сразу две российские "птички": Генштаб раскрыл результаты

16:52

Небо над РФ становится опасным: Украина официально предупредила ICAO об угрозах для полетов

16:48

Неподходящие дни для стирки: почему не стоит стирать белье утром и в выходные

16:20

Доллар и евро резко пошли вверх: новый курс валют на 3 сентября

16:15

Детский шампунь вместо химических средств — 6 вещей, которые он сможет отмыть

16:14

Белые камушки возле дома могут нанести серьезный вред: какую ошибку допускают владельцы

16:09

Свекла будет гораздо слаще: чем полить ее перед сбором урожая

16:08

Почему началась перестрелка между ГУР и СБУ в Киеве: новые детали и причина конфликта

16:01

Тепло окончательно отступает из Украины: где ожидаются грозы и дожди

15:38

Грязь с куртки исчезнет без стирки: что достаточно нанести на ватный диск

Реклама
15:31

Многолетники вместо удобрений — 8 цветов, улучшающих качество почвы

15:25

Тест на внимательность: нужно найти кота среди лисиц за 7 секунд

14:54

Как осенью быстро высушить обувь после дождя: хитрый трюк с газетой

14:14

Мягкое украинское слово "лельо": что оно на самом деле означает

14:01

Уплетала галушки: чем угощали Анджелину Джоли в Украине

13:59

Самые богатые села Украины: где они находятся и как выглядят

13:52

РФ ударила по Днепру ракетой-дроном "Бандероль": есть погибшие и раненыеФото

13:44

Школа, которой не страшна война: что построили для 700 украинских детей

13:42

68-летняя Мадонна показала идеальное молодое лицо

13:22

Сорняки засохнут без усилий: нужна одна вещь, которая найдётся в домеВидео

13:14

РФ ударила по университету в Киеве прямо во время занятий: что со студентами

13:08

Испытания осенью 2026 года: 4 знака зодиака, которым предстоят трудности

12:57

Украина попросила 2 млрд евро из кредита ЕС на ракеты Patriot: сколько сможет закупить

12:32

Не от Потапа: кум Каменских прокомментировал беременность певицы

12:29

РФ может усилить удары по Украине, дата известна: политолог раскрыл худший сценарий

12:24

Как правильно собрать семена из помидоров: зачем нужна плесень в банке

12:15

В Киеве произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР: что известно об инциденте

12:00

Зачем добавлять сахар при засолке сала: неожиданная польза для кулинаров

11:36

Какого цвета должно быть пламя на газовой плите: как вовремя обнаружить проблему

11:29

Германия впервые прямо обвинила РФ в атаке дронов: Politico рассказал, что это означает

Реклама
11:19

В Киеве БПЛА атаковали медицинское и учебное заведение: есть пострадавшие

11:18

Лук до весны без погреба — 3 лучших места для длительного хранения

10:56

Как быстро отмыть белые кроссовки от пятен и грязи — простой способ

10:52

Гороскоп на завтра, 3 сентября: Тельцам — трудности, Козерогам — хорошие новости

10:34

Работу Резерв+ восстановили, но есть важный нюанс: что заявили в Минобороны

10:34

Бедность и ссоры в доме — 3 места, где не стоит вешать зеркало

10:15

Сытный завтрак из двух яиц: простой рецепт за 25 минут для родителей школьников

09:56

В августе Украина вернула больше территории, чем захватила РФ: в ISW привели цифры

09:41

Двое раненых и сгоревшие склады: РФ нанесла удар по трем районам Киевщины

09:33

Стоимость коммуналки вырастет до 50%: когда украинцы почувствуют удар по кошелькам

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости Черкассы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять