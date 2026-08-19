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Моль и жучки ни за что не проберутся: как правильно хранить крупы годами

Анна Косик
19 августа 2026, 13:45
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Блогерша рассказала о простом способе хранения круп в течение многих месяцев.
Моль и жучки ни за что не проберутся: как правильно хранить крупы годами
Правила длительного хранения круп / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как подготовить крупы к длительному хранению
  • Зачем после круп насыпать слой соли
  • Какую тару выбрать для защиты запасов от вредителей

Крупы можно хранить годами, если правильно их подготовить и подобрать подходящую тару. Это особенно актуально в преддверии зимы, поскольку эксперты уже призывают украинцев делать запасы еды.

Главред узнал, что украинская блогерша Галина Дума в TikTok поделилась способом, который помогает надолго защитить рис, гречку и бобовые от жучков и моли.

видео дня

"Расскажу вам, как можно хранить крупу 2, 5, а то и даже 10 лет. Причем она не потеряет своих вкусовых качеств. Никакой жучок, никакая моль не проберется и не съест вашу крупу", - отметила блогерша.

Как подготовить крупу к длительному хранению

Перед тем как убрать крупу на длительное хранение, её рекомендуют хорошо прогреть. Это можно сделать как на сковороде, так и в духовке.

"Это нужно для того, чтобы, если там и были какие-то жучки, оставившие личинки, они у вас все погибли при высокой температуре и не стали дальше размножаться", - пояснила Галина.

После прогрева крупу важно остудить, а затем пересыпать в контейнер для хранения. Важно не наполнять посуду крупой до самого верха.

"Важно не досыпать до самого верха, оставить полсантиметра или сантиметр. И сюда сверху нужно засыпать соль. Если в банку захотят пробраться какие-то жучки, паучки, кто угодно, то слой соли не даст им этого сделать. Они просто не смогут этого сделать", - добавила блогерша.

Где нельзя хранить крупы
Где нельзя хранить крупы / Инфографика: Главред

Какая тара подходит для хранения круп

Главное, что нужно учитывать при выборе контейнера для круп, - это то, что емкость должна обеспечивать надежную герметичность, чтобы внутрь не попадали насекомые и влага.

"При выборе обращайте внимание на то, чтобы крышка плотно закрывалась", - подытожила блогерша.

Смотрите видео о правильном хранении круп:

@insta_reeixit Как заготовить крупы на длительное хранение? Так, чтобы им не грозили жучки и моль, и чтобы она не потеряла свои вкусовые качества? ?Сначала её нужно хорошенько прогреть в духовке или на сковороде, постоянно помешивая. Сколько времени? После того как крупа полностью нагрелась и стала горячей (это можно проверить, слегка прикоснувшись рукой), продолжайте прогревать её, постоянно помешивая, ещё минут 8–10. Это делается для того, чтобы даже чистая на вид крупа, которую вы принесли из магазина, но если она заражена яйцами или крошечными жучками, они все погибли и не будут размножаться; затем, когда будете её употреблять, просто перед приготовлением промойте, как обычно. ? После этого нам нужно охладить крупу до комнатной температуры, ни в коем случае не засыпайте её даже слегка тёплой в банки! ? Когда крупа остынет, насыпьте её почти до самого верха, а сверху нужно насыпать соль, желательно мелкую, и покрыть слоем толщиной примерно 0,5–1 сантиметр. Для того чтобы через крышку, которая со временем может испортиться, ничего не проникло… ? Кроме того, дополнительная обжарка и сушка крупы удаляют из неё лишнюю влагу, что позволяет хранить её очень долго. А какие продукты и как вы храните в течение длительного времени? Поделитесь, пожалуйста, с нами и вы ? #reeixit#лайфхак#крупа#долгосрочноехранение#запасы♬ оригинальная аудиозапись - Галина Дума

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О персоне: Галина Дума

Галина Дума - украинская блогерша под ником reeixit, которая делится в соцсетях рецептами разнообразных блюд, а также кулинарными лайфхаками. В TikTok за страницей Галины следят более 13 тысяч пользователей.

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