Как летом почистить кондиционер без вызова мастера — быстрый лайфхак

Чтобы не вдыхать пыль из кондиционера, нужно потратить минимум времени.

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Простой способ почистить кондиционер / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как самостоятельно очистить кондиционер от пыли

Какие части прибора нужно промыть водой

У многих дома в летний период кондиционер работает чуть ли не каждый день. Со временем в нем скапливается пыль, которая незаметно разлетается по всей комнате во время работы прибора.

Главред выяснил, что по этой причине кондиционер нужно периодически чистить. Многие люди для этого вызывают мастеров, хотя на самом деле эту процедуру можно выполнить самостоятельно.

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Как почистить кондиционер за считанные минуты

В TikTok украинская блогерша Лена Гордиенко рассказала, как легко и быстро избавиться от пыли, скапливающейся в кондиционере. Для этого нужно открыть кондиционер и вынуть решетки.

"Далее берем пылесос и пропылесосим внутреннюю и внешнюю части кондиционера", - советует блогер.

После этого нужно хорошо промыть решетки под проточной водой, вытереть насухо и установить обратно в кондиционер. В конце кондиционер стоит протереть губкой от пыли.

Смотрите видео о том, как самостоятельно почистить кондиционер:

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О персоне: Лена Гордиенко Лена Гордиенко - украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

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