Плесень больше не проблема: простой домашний способ с копеечным средством

Есть простой бытовой способ уменьшить количество мелких капель на стекле и риск появления плесени.

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Как предотвратить появление плесени / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Есть простой бытовой способ уменьшить риск появления плесени

Специалисты используют небольшое количество средства для мытья посуды

Запотевшее после душа окно кажется обычным явлением, однако постоянное скопление влаги может привести к неприятным последствиям. Если конденсат регулярно собирается на стекле, раме и подоконнике, повышается риск появления плесени.

Как пишет Express, есть простой бытовой способ уменьшить количество мелких капель на стекле - использовать небольшое количество средства для мытья посуды.

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После обработки оно оставляет тончайшую плёнку, благодаря которой влага распределяется по поверхности более равномерно и окно не покрывается плотной пеленой из капель.

Для этого стекло сначала нужно вымыть и полностью высушить. Затем каплю средства нанесите на мягкую сухую ткань, протрите окно и тщательно отполируйте его чистой салфеткой. Важно не переборщить: избыток средства оставит разводы.

При этом такой приём не устраняет саму причину появления конденсата. Главную роль играет влажность в помещении, поэтому после душа желательно включать вытяжку или проветривать ванную, а скопившуюся воду своевременно вытирать.

Использовать средство для посуды постоянно также не стоит: при регулярном нанесении оно может негативно повлиять на резиновые уплотнители. Поэтому такой способ лучше рассматривать как временную хитрость для более чистого стекла, а не замену нормальной вентиляции.

/ Главред

Смотрите видео - как бороться с плесенью:

В видео авторы проводят практический эксперимент по очистке силиконового герметика от плесени и сравнивают несколько способов обработки. Однако полностью избавиться от следов грибка с первой попытки удаётся не во всех случаях.

В конце они разбирают причины низкой эффективности отдельных методов и делятся рекомендациями, которые помогут предотвратить повторное появление плесени. Советы могут быть полезны тем, кто регулярно сталкивается с потемнением и грибком на швах в ванной.

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