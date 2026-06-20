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О плесени можно забыть навсегда: простой метод работает прямо на глазах

Алексей Тесля
20 июня 2026, 18:20
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Влажная среда в доме может содержать споры плесени, аллергены и другие вредные микроорганизмы, которые негативно влияют на здоровье.
Как избавиться от плесени в ванной
Как избавиться от плесени в ванной / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Влажная среда в доме может содержать споры плесени
  • Одним из самых уязвимых мест в ванной считается герметик
  • Вместо герметика специалисты предлагают более простое решение

Появление плесени в ванной комнате часто связывают с зимним периодом, однако тёплое время года не менее опасно. Летом проблема нередко усугубляется из-за повышенной влажности и застоя тёплого воздуха, что создаёт идеальные условия для развития грибка.

Влажная среда в доме может содержать споры плесени, аллергены и другие вредные микроорганизмы, которые негативно влияют на здоровье. Даже если видимых следов нет, сырость способствует размножению грибков, бактерий и пылевых клещей, пишет Express.

видео дня

Одним из самых уязвимых мест в ванной считается герметик вокруг ванн и душевых кабин. Именно там чаще всего появляются тёмные пятна плесени, которые возвращаются снова и снова, несмотря на регулярную уборку.

Причина кроется не столько в качестве чистки, сколько в особенностях конструкции. Со временем герметик теряет эластичность, усыхает и отходит от поверхности, образуя микрозазоры, через которые проникает вода. В результате в скрытых полостях скапливается влага, создавая идеальную среду для роста плесени. Обычные чистящие средства, включая отбеливатель, устраняют лишь внешние проявления, но не решают проблему полностью.

По словам экспертов, особенно активно процесс развивается спустя 6–12 месяцев после установки герметика. В холодный период ситуация ухудшается: ванная быстрее остывает, усиливается конденсация, а рост плесени ускоряется. Наиболее сложный период приходится на осень, когда влажность уже повышается, а отопление ещё не работает в полную силу.

Вместо постоянной очистки и повторного нанесения герметика специалисты предлагают более простое решение — использование самоклеящейся силиконовой ленты для ванны. Она стоит недорого, но позволяет полностью перекрыть проблемный шов.

Как избавиться от плесени на стенах
/ Главред

После тщательной сушки поверхности лента наклеивается поверх старого герметика и создаёт сплошной водонепроницаемый барьер. В отличие от традиционных материалов, она не трескается, не усыхает и сохраняет гибкость даже при постоянном воздействии пара и горячей воды.

Такой силиконовый слой предотвращает попадание влаги в уязвимые участки и тем самым блокирует развитие плесени. По словам специалистов, это простое решение позволяет защитить ванную комнату от повторного появления грибка с минимальными затратами.

Смотрите видео о борьбе с плесенью:

В ролике показан процесс удаления плесени с силиконового герметика в ванной комнате. Авторы пробуют разные методы очистки, однако полностью избавиться от грибка не получается.

В итоге они объясняют причины неудачи и дают практические рекомендации, которые могут помочь избежать подобной ситуации в дальнейшем. Тем, кто сталкивается с повторным появлением плесени, эти советы могут оказаться особенно полезными для более эффективного решения проблемы.

Ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства. Таким средством можно удалить налет в унитазе всего за несколько минут, а также предотвратить его повторное появление.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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