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Как быстро отчистить кран от известкового налета: простой, но действенный способ

Руслан Иваненко
15 мая 2025, 22:03
131
Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.
кран
Натуральный сок лимона быстро растворяет известь и не портит покрытие крана / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем заменить дорогую бытовую химию дома
  • Как правильно использовать лимон для чистки крана
  • Насколько этот метод эффективен и есть ли нюансы

Жесткая вода - настоящее бедствие для домохозяек. Она оставляет известковый налет на кранах и смесителях, из-за чего сантехника быстро теряет блеск и выглядит неопрятно.

Даже дорогие средства бытовой химии не всегда способны вернуть первоначальную чистоту. К тому же, агрессивные химикаты могут повредить покрытие кранов.

Но сообразительные хозяйки давно нашли простой, но действенный способ.

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Главред решил исследовать лучшие народные методы очистки и наткнулся на интересный лайфхак, о котором рассказали в программе "Сніданок з 1+1".

Все, что вам нужно - один обычный лимон. Этот фрукт имеет высокую концентрацию лимонной кислоты, которая эффективно растворяет известковые отложения.

Как очистить кран лимоном

  • Возьмите спелый лимон и разрежьте его пополам.
  • Одной половинкой тщательно натрите загрязненные участки крана.
  • Оставьте сок на поверхности на 10-15 минут.
  • После этого просто протрите сухой мягкой тряпкой.

Результат - кран блестит, как новый. Этот метод не только экологичен, но и абсолютно безопасен для металлических поверхностей.

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Что за проект "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1. Выходит по будням. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире, сообщает "Википедия".

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