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Быстро и без химии: как навсегда удалить пятна ржавчины с ванны

Мария Николишин
24 апреля 2025, 19:21
104
Старую ржавчину в ванной можно легко отмыть без использования химии.
Быстро и без химии: как навсегда удалить пятна ржавчины с ванны
Как удалить пятна ржавчины с ванны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему в ванне появляется ржавчина
  • Как от нее избавиться

В ванной часто могут появиться неприглядные пятна ржавчины. От них очень трудно избавиться, поэтому многие откладывают эту задачу, чем провоцируют накопление грязи.

Главред решил разобраться, как удалить пятна ржавчины с ванны и предотвратить их возвращение.

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Что вызывает пятна ржавчины в ванной

Если вода имеет тенденцию накапливаться в определенных частях ванны или вокруг канализации, это может увеличить вероятность образования ржавчины, особенно если вода содержит много железа, пишет Real Simple.

"Когда вода, богатая железом, контактирует с поверхностью вашей ванны и подвергается воздействию воздуха, она окисляется и оставляет красновато-коричневые пятна", - объясняют эксперты.

Как удалить пятна ржавчины с ванны с помощью уксуса и соды

Приготовьте пасту из трех частей соды и одной части уксуса. Когда паста будет готова, нанесите ее непосредственно на пятна ржавчины, сосредотачиваясь на сильно пораженных участках, и дайте ей постоять примерно 15-30 минут. Это позволит кислоте в смеси подействовать и расщепить ржавчину.

После того, как паста подействует, осторожно протрите участки губкой. Тщательно сполосните ванну водой. Обязательно смойте всю пасту, затем вытрите ванну насухо тканью из микрофибры или мягким полотенцем.

Как удалить пятна ржавчины с помощью лимонного сока и соли

Лимон содержит лимонную кислоту, которая может помочь расщепить ржавчину и облегчить ее удаление. Выжмите лимонный сок на пятна ржавчины и посыпьте сверху солью - она будет действовать как мягкий абразив.

Оставьте смесь примерно на 10-15 минут, этого времени достаточно, чтобы кислота из лимонного сока уничтожила ржавчину.

После этого осторожно протрите ванну губкой или салфеткой из микрофибры. Помните, что соль абразивная, поэтому не трите слишком сильно.

В завершение тщательно промойте ванну водой. Убедитесь, что весь сок и соль смыты с поверхности. Также высушите участок, чтобы предотвратить образование ржавчины в будущем.

Как предотвратить появление ржавчины в ванне

Вот несколько советов, чтобы сохранить ванну блестящей и без ржавчины:

  • Самый важный совет - часто мыть ванну. Регулярная уборка предотвращает оседание пятен.
  • Вытирайте ванну насухо после каждого использования. Это предотвращает накопление воды, особенно в местах, подверженных ржавчине.
  • Если у вас жесткая вода, смягчитель воды может помочь предотвратить ржавление.
  • Если у вас есть протекающий кран, исправьте его как можно скорее. Постоянные капли со временем могут привести к ржавлению.

Как часто нужно чистить ванну

По словам экспертов, ванну нужно мыть по крайней мере раз в неделю.

"Это держит вещи под контролем, такие как мыльная пена, грязь и даже пятна ржавчины, если ваша ванна подвержена им", - говорится в сообщении.

Быстро и без химии: как навсегда удалить пятна ржавчины с ванны
Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

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Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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