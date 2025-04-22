Как очистить стиральную машину от плесени и запаха: копеечные советы эксперта

Мастер назвал средство, которое эффективно очищает стиральную машину от плесени.

https://glavred.info/lifehack/kak-ochistit-stiralnuyu-mashinu-ot-pleseni-i-zapaha-kopeechnye-sovety-eksperta-10658228.html Ссылка скопирована

После этого запах исчезнет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Instagram

Вы узнаете:

Как правильно очистить резину, барабан и порошкоприемник

Какой режим стирки выбрать для удаления плесени

Стиральная машина - важная бытовая техника, которая значительно облегчает жизнь. Однако со временем в ней может появиться плесень и неприятный запах, особенно на резиновой уплотнительной резинке и в порошкоприемнике. Даже если внешне все выглядит чисто, плесень может накапливаться в труднодоступных местах внутри барабана.

Как убрать плесень из стиральной машины: пошаговая инструкция

Об этом пишет Главред со ссылкой на YouTube-канал Мастер Плюс, очистить стиральную машину можно простыми средствами, которые есть почти в каждом доме:

Возьмите Доместос и щетку и обработайте все открытые участки, где видна плесень.

Для труднодоступных мест используйте зубную щетку.

После очистки промойте эти участки водой с моющим средством и губкой.

Как убрать запах из стиральной машины: простой лайфхак

Чтобы избавиться от запаха и остатков плесени внутри стиралки:

Залейте белизну (отбеливатель) в порошкоприемник.

Включите самый длинный режим стирки с максимальной температурой (без предварительной стирки!).

После того как стиральная машина наберет воду, добавьте еще немного белья через порошкоприемник. В моделях с вертикальной загрузкой для этого следует нажать паузу, открыть крышку и долить средство.

После завершения цикла, включите несколько дополнительных полосканий или коротких стирок для полного устранения остатков моющих средств.

Как часто нужно чистить стиральную машину?

Рекомендуется проводить такую глубокую очистку как минимум раз в 1-2 месяца. Это поможет продлить срок службы стиральной машины и обеспечит свежесть белья после каждой стирки.

Читайте также:

Кто такой Владимир Хатунцев? Владимир Хатунцев - мастер по ремонту, блогер, предприниматель, владелец компаний "Мастер Плюс" и "Техсервис", специализирующихся на продаже запчастей к бытовой технике. Окончил Винницкий национальный технический университет. Начинал свою деятельность как мастер по ремонту стиральных машин, затем создал YouTube-канал "Мастер Плюс" на более чем 630 тысяч подписчиков, в котором рассказывает о ремонте бытовой техники, блоггинге и построении бизнес-процессов. Facebook

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред