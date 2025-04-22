Как очистить стиральную машину от плесени и запаха: копеечные советы эксперта

Вы узнаете:
- Как правильно очистить резину, барабан и порошкоприемник
- Какой режим стирки выбрать для удаления плесени
Стиральная машина - важная бытовая техника, которая значительно облегчает жизнь. Однако со временем в ней может появиться плесень и неприятный запах, особенно на резиновой уплотнительной резинке и в порошкоприемнике. Даже если внешне все выглядит чисто, плесень может накапливаться в труднодоступных местах внутри барабана.
Как убрать плесень из стиральной машины: пошаговая инструкция
Об этом пишет Главред со ссылкой на YouTube-канал Мастер Плюс, очистить стиральную машину можно простыми средствами, которые есть почти в каждом доме:
- Возьмите Доместос и щетку и обработайте все открытые участки, где видна плесень.
- Для труднодоступных мест используйте зубную щетку.
- После очистки промойте эти участки водой с моющим средством и губкой.
Как убрать запах из стиральной машины: простой лайфхак
Чтобы избавиться от запаха и остатков плесени внутри стиралки:
- Залейте белизну (отбеливатель) в порошкоприемник.
- Включите самый длинный режим стирки с максимальной температурой (без предварительной стирки!).
- После того как стиральная машина наберет воду, добавьте еще немного белья через порошкоприемник. В моделях с вертикальной загрузкой для этого следует нажать паузу, открыть крышку и долить средство.
- После завершения цикла, включите несколько дополнительных полосканий или коротких стирок для полного устранения остатков моющих средств.
Как часто нужно чистить стиральную машину?
Рекомендуется проводить такую глубокую очистку как минимум раз в 1-2 месяца. Это поможет продлить срок службы стиральной машины и обеспечит свежесть белья после каждой стирки.
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Кто такой Владимир Хатунцев?
Владимир Хатунцев - мастер по ремонту, блогер, предприниматель, владелец компаний "Мастер Плюс" и "Техсервис", специализирующихся на продаже запчастей к бытовой технике.
Окончил Винницкий национальный технический университет. Начинал свою деятельность как мастер по ремонту стиральных машин, затем создал YouTube-канал "Мастер Плюс" на более чем 630 тысяч подписчиков, в котором рассказывает о ремонте бытовой техники, блоггинге и построении бизнес-процессов. Facebook
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