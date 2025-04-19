Станет белоснежной: как очистить ванну от грязи за считанные минуты

Один фрукт может очистить ванну от грязи и сделать ее блестящей.

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Средство для мытья ванны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как легко очистить ванну от налета

Какой фрукт убирает грязь из ванны

Мытье ванны - одно из самых сложных дел в любом доме. Это отнимает много времени и утомительно.

Однако, есть дешевый и естественный способ сделать ванну абсолютно чистой, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Как быстро помыть ванну

По словам эксперта по уборке Найджела Бирмана, есть простой лайфхак, который может сократить время чистки ванны вдвое. Для этого он рекомендует использовать грейпфрут.

"Грейпфрут содержит лимонную кислоту, которая помогает быстро расщепить мыльную пену и грязь, которые находятся в ванной и душе. Он действует как естественное чистящее средство и растворяет сложные пятна, одновременно уничтожая микробы и бактерии", - сказал эксперт.

Домашнее средство для мытья ванны

Разрежьте грейпфрут пополам. Мякоть щедро посыпьте солью. Используйте грейпфрут как скраб, потирая им поверхность ванны или душа.

При желании можно дать смеси сока и соли постоять несколько минут, чтобы лимонная кислота расщепила грязь. Промойте теплой водой и вытрите, если нужно.

"Соль действует как абразив, чтобы помочь отчистить грязь, в то время как грейпфрут использует свои природные кислоты и антибактериальные свойства, чтобы расщепить накопления. Это простое, экологически чистое решение, которое дает вам свежий, цитрусовый аромат", - подчеркнул эксперт.

Стоит добавить, что кроме ванны, вы также можете использовать грейпфрут для очистки других частей вашего дома, таких как плитка, краны, душевые двери и даже унитаз.

Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

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