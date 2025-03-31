Без хлора и за считанные секунды: как эффективно уничтожить плесень в ванной

О чем идет речь в материале:
- Чем убрать черную плесень в ванной
- Какое средство от плесени самое эффективное
- Как убрать плесень народными средствами
Ванные комнаты являются идеальной средой для развития плесени из-за постоянной влажности от горячего душа и пара. Хотя проветривание после купания может помочь, оно не гарантирует полной защиты. Особенно сложно предотвратить появление плесени в герметиках душевых кабин, поскольку их резиновая структура удерживает влагу. Черная плесень, образующаяся на герметиках, не только сложна в очистке, но и может вызывать раздражение кожи и негативно влиять на здоровье.
Главред выяснил, как избавиться от плесени в ванной за 5 минут.
Как убрать плесень между плиткой в ванной - какое средство для удаления плесени с плитки в ванной комнате является лучшим
Популярные средства, такие как отбеливатель и уксус, помогают удалить черную плесень, однако не всегда предотвращают ее повторное появление.
Эксперт по уборке @anna_louisa_at_home поделилась безопасным решением, которое помогает "навсегда избавиться от плесени". Вместо отбеливателя, который, по ее словам, "не уничтожает споры, а лишь отбеливает поверхность", она использует масло чайного дерева, сообщает Express.
Чайное дерево обладает мощными противогрибковыми и антибактериальными свойствами, разрушающими клеточные стенки спор плесени, предотвращая ее повторный рост.
"Оно также создает невероятно токсичный газ при использовании на плесени" и избавляет от нее "безопасным способом", - говорит Анна в видео на TikTok.
Чтобы эффективно удалить черную плесень, Анна готовит раствор, смешивая один стакан 3% перекиси водорода с чайной ложкой эфирного масла чайного дерева в пульверизаторе.
Распыление раствора позволяет полностью насытить пораженный участок. Важно использовать перчатки во время работы с плесенью и тщательно вымыть руки после обработки.
Смотрите видео о том, как удалить черную плесень из душа:
@anna_louisa_at_home Отсчет ваших любимых хаков из моей новой книги 'The 5 minute clean routine' доступен для заказа в моем био ?? Вот номер 8 - как избавиться от плесени без использования хлорного отбеливателя. Использование хлорного отбеливателя на плесень избавит от нее, но не убьет ее, так как он не убивает споры, что означает, что она в конечном итоге вернется. Кроме того, он создает невероятно токсичный газ при использовании на плесени. Поэтому, чтобы избавиться от плесени навсегда безопасным способом, попробуйте вместо этого: 1. смешайте 1 чашку 3% перекиси водорода с 1цп эфирного масла чайного дерева в бутылке-распылителе 2. Распылите на плесень до тех пор, пока она не пропитается 3. Накройте тканью и снова распылите, пока ткань не пропитается 4. Снимите салфетку и почистите (при необходимости) 5. Протрите/прополощите . Если вы делаете раствор для хранения, то лучше сделать его в темную бутылку, так как перекись водорода реагирует на свет, так что это предотвратит разложение перекиси водорода. Также при работе с плесенью всегда надевайте перчатки или мойте руки сразу после обработки. Я бы не рекомендовал обрабатывать мрамор или другой натуральный камень. Вместо этого придерживайтесь специализированного средства для чистки натурального камня. ... #cleantok#cleantok101#cleantokuk#instaclean#cleaningtips#cleaningmotivation#bathroomclean♬ Bomb Intro / Pass That Dutch - Missy Elliott
Анна наносит раствор на пораженную зону, накрывает ее тканью и повторно смачивает раствором, чтобы она хорошо пропиталась. После этого оставляет на час, а затем снимает ткань и очищает поверхность. Обработанный участок следует также протереть и тщательно смыть остатки средства.
Раствор можно использовать при необходимости, но если вы готовите его впрок, следует хранить в темной бутылке, поскольку перекись водорода разлагается под воздействием света.
Это средство хорошо подходит для очистки герметиков в душевых кабинах, однако его не рекомендуют использовать на мраморе и других природных камнях.
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