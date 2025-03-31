Без хлора и за считанные секунды: как эффективно уничтожить плесень в ванной

Эксперт наглядно объяснила, как эффективно избавиться от черной плесени в ванной и предотвратить ее повторное появление с помощью проверенных и простых средств.

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Как эффективно уничтожить плесень в ванной - что лучше всего убивает плесень / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Чем убрать черную плесень в ванной

Какое средство от плесени самое эффективное

Как убрать плесень народными средствами

Ванные комнаты являются идеальной средой для развития плесени из-за постоянной влажности от горячего душа и пара. Хотя проветривание после купания может помочь, оно не гарантирует полной защиты. Особенно сложно предотвратить появление плесени в герметиках душевых кабин, поскольку их резиновая структура удерживает влагу. Черная плесень, образующаяся на герметиках, не только сложна в очистке, но и может вызывать раздражение кожи и негативно влиять на здоровье.

Главред выяснил, как избавиться от плесени в ванной за 5 минут.

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Популярные средства, такие как отбеливатель и уксус, помогают удалить черную плесень, однако не всегда предотвращают ее повторное появление.

Эксперт по уборке @anna_louisa_at_home поделилась безопасным решением, которое помогает "навсегда избавиться от плесени". Вместо отбеливателя, который, по ее словам, "не уничтожает споры, а лишь отбеливает поверхность", она использует масло чайного дерева, сообщает Express.

Чайное дерево обладает мощными противогрибковыми и антибактериальными свойствами, разрушающими клеточные стенки спор плесени, предотвращая ее повторный рост.

"Оно также создает невероятно токсичный газ при использовании на плесени" и избавляет от нее "безопасным способом", - говорит Анна в видео на TikTok.

Чтобы эффективно удалить черную плесень, Анна готовит раствор, смешивая один стакан 3% перекиси водорода с чайной ложкой эфирного масла чайного дерева в пульверизаторе.

Распыление раствора позволяет полностью насытить пораженный участок. Важно использовать перчатки во время работы с плесенью и тщательно вымыть руки после обработки.

Смотрите видео о том, как удалить черную плесень из душа:

Анна наносит раствор на пораженную зону, накрывает ее тканью и повторно смачивает раствором, чтобы она хорошо пропиталась. После этого оставляет на час, а затем снимает ткань и очищает поверхность. Обработанный участок следует также протереть и тщательно смыть остатки средства.

Раствор можно использовать при необходимости, но если вы готовите его впрок, следует хранить в темной бутылке, поскольку перекись водорода разлагается под воздействием света.

Это средство хорошо подходит для очистки герметиков в душевых кабинах, однако его не рекомендуют использовать на мраморе и других природных камнях.

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