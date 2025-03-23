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"Происходит магия": для чего хитрые хозяйки наносят крем для бритья на ковер

Юрий Берендий
23 марта 2025, 14:26
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Быстро и эффективно удалить пятна с ковра можно с помощью доступных домашних средств, которые уже могут быть в ванной комнате, указывают эксперты.
'Происходит магия': для чего хитрые хозяйки наносят крем для бритья на ковер
Как удалить пятна с ковра - чем почистить ковер, не снимая его с пола / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как удалить пятна с ковра
  • Чем можно почистить ковер, не снимая его с пола

Если на ковре появились пятна от пролитого напитка, еды или следы цветных ручек, не обязательно мириться с ними. Хотя средства для чистки ковров являются эффективными, зачем тратить средства на химические средства, если нужный ингредиент уже есть дома, сообщает Express.

Главред выяснил, как почистить очень грязный ковер.

видео дня

Как почистить ковер с высоким ворсом в домашних условиях

Для особо стойких пятен, которые кажутся невыводимыми, существует простой лайфхак, продемонстрированный в телепередаче BBC "Разберись со своей жизнью". Один из ведущих шоу показал, что крем для бритья может справиться с проблемой. В эксперименте они удаляли застарелое пятно от маркера, нанося на него пену для бритья, причем ведущий подчеркнул, что подойдет даже самое дешевое средство.

"Я просто наношу пену, чтобы она начала творить свою магию. Я просто оставляю его впитываться на 10 минут. Затем просто продолжаю смывать, и вы увидите, как оно [пятно - ред.] начнет исчезать", - сказал он.

Смотрите видео о том, как отстирать ковер в домашних условиях:

@bbc Are your children carpet Picassos? Get rid of the evidence with a dab of shaving cream ? #SortYourLifeOut#iPlayer#StaceySolomon#HomeHacks#Cleaning #CleanTok♬ original sound - BBC

Чтобы удалить пятно, смочите тряпку в воде из миски и протрите ковер.

Эффективность крема для бритья в чистке ковров объясняется наличием поверхностно-активных веществ, которые помогают поднимать и растворять частицы загрязнений.

Большинство пенок для бритья содержат глицерин, который сохраняет влагу и предотвращает пересыхание ковра во время очистки. Кроме того, в составе часто есть триэтаноламин (ТЭА), который регулирует уровень рН, обеспечивая бережное воздействие на волокна.

Некоторые кремы также содержат успокаивающие компоненты, такие как алоэ вера, что способствует мягкому очищению даже сложных пятен.

Однако пена для бритья подходит только для точечного удаления загрязнений и не заменяет глубокую чистку ковра.

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