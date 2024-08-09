Будет как новый: как вернуть ковру прежний вид - простые и эффективные методы

Очистка ковров часто становится вызовом, ведь мельчайшие загрязнения могут проникнуть глубоко в волокна. Главред выяснил, как вернуть ковру прежний вид.

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Как вернуть ковру прежний вид - простые и эффективные методы / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Долгое время ковры считали признаком безвкусицы и массово избавлялись от них. Но в последнее время этот элемент интерьера снова популярен. О том, как именно ухаживать за коврами правильно и безопасно рассказала в эфире "Сніданку з 1+1" эксперт по коврам Елена Пискова.

Как выбрать качественный ковер

По словам эксперта, в первую очередь, надо обязательно смотреть на плотность ковра. Чем больше плотность, тем ковер будет долговечнее служить.

"Надо обязательно смотреть на обратную сторону ковра. Если на обороте просматривается рисунок лицевой части, то это говорит о том, что ковер очень качественный и действительно на натуральной основе. И обязательно на каждом ковре должен стоять фирменный знак на котором указано, какая фабрика делает, какой размер и какой состав ковра. Это 100% гарантия, что это будет на самом деле натуральный, настоящий и не поддельный материал", - отметила она.

Как вернуть ковру прежний вид

Елена Пескова указывает на то, что если ковры с большим ворсом, то их нужно несколько раз в год сдавать на профессиональную стирку.

"Пылесос - это одно дело. То есть двух раз в год хватает на очень долго", - отмечает она.

Смотрите видео о том, как ухаживать за коврами:

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Как почистить ковер или ковровое покрытие в домашних условиях

Эксперт добавляет, что ворсовые ковры очень трудно отчистить, однако, это все-таки возможно.

"Допустим, если даже вы разлили случайно кофе, вино, молоко, то можно просто чистой водой убрать. А если с момента образования пятна прошло день, две недели, то можно убрать любым моющим средством, которое предназначено для чистки ковров. Кроме того, можно применять любое моющее средство, которое у вас стоит на кухне, даже для мытья посуды", - говорится в видео.

Как часто нужно выбивать ковры

Специалист по коврам рассказала, что ковер из 100% шерсти нужно выбивать и проветривать один раз три месяца и хотя бы два раза в год сдавать в профессиональную чистку, потому что шерсть требует только сухую чистку.

Как удалить вмятины на ковре от тяжелых предметов - как поднять ворс с ковра

Эксперт по уборке Мэри Марлоу Леверетт отмечает, что если тяжелая мебель оставила углубления на ковре, есть несколько способов восстановить ворсистость волокон ковра.

Раздуйте волокна

Так же как фен придает объем вашим волосам, он может сделать то же самое с волокнами ковра.

"Смочите помятый участок, разбрызгивая обычную воду на волокна. Держите фен примерно в двух дюймах от ковра и пальцами отделяйте и разрыхляйте волокна, двигая горячий воздух туда-сюда. Повторите, если нужно, и закончите, пропылесосив ковер", - отметила она.

Увлажнение и нагрев волокон ковра

Если выровненный участок большой, может быть проще использовать утюг для нагревания волокон.

"Намочите хлопковое банное полотенце водой и выжмите его до тех пор, пока из него не потечет вода. Положите полотенце на разглаженный участок ковра. Включите паровой утюг на средний уровень нагрева. Положите утюг на мокрое полотенце и проведите по нему в течение одной минуты, чтобы волокна ковра пропитались влагой. Снимите полотенце и распушите ворсинки пальцами или граблями для ковров. При необходимости повторите процедуру и пропылесосьте отреставрированный участок", - советует эксперт.

Используйте кубик льда для небольших вмятин

Мэри Марлоу Леверетт указывает, что нужно положить один или два кубика льда в вмятину на ковре и дать им растаять.

"Это может занять около часа. Когда ковер полностью размокнет, распушите ворсинки пальцами. Повторите, если нужно, а затем пропылесосьте", - предлагает эксперт.

Как привести в порядок пушистый ковер

По словам специалиста, существует сразу несколько методов, для того, чтобы привести в порядок пушистый ковер.

Как пример, она предлагает сделать быструю очистку с помощью пищевой соды и соли

"Пропылесосьте ковер и обильно посыпьте его смесью пищевой соды и поваренной соли друг к другу. Сбрызните обрызганный участок простой водой из пульверизатора и с помощью щетки с нейлоновой щетиной втирайте смесь в волокна. Промокните разрыхленный грунт старыми полотенцами и дайте ковру высохнуть на воздухе. Хорошо пропылесосьте, чтобы удалить остатки пищевой соды и соли и поднять волокна", - отмечает она.

Кроме того, можно использовать пароочиститель для достижения наилучшего эффекта восстановления ковра.

Что известно о Мэри Марлоу Леверетт Мэри Марлоу Леверетт - одна из самых уважаемых экспертов в области домашнего хозяйства и ухода за тканями, которая делится своими знаниями по эффективному домашнему хозяйству, стирке и сохранению текстиля.

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