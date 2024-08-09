УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Будет как новый: как вернуть ковру прежний вид - простые и эффективные методы

Юрий Берендий
9 августа 2024, 22:33
58
Очистка ковров часто становится вызовом, ведь мельчайшие загрязнения могут проникнуть глубоко в волокна. Главред выяснил, как вернуть ковру прежний вид.
Будет как новый: как вернуть ковру прежний вид - простые и эффективные методы
Как вернуть ковру прежний вид - простые и эффективные методы / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Долгое время ковры считали признаком безвкусицы и массово избавлялись от них. Но в последнее время этот элемент интерьера снова популярен. О том, как именно ухаживать за коврами правильно и безопасно рассказала в эфире "Сніданку з 1+1" эксперт по коврам Елена Пискова.

Как выбрать качественный ковер

По словам эксперта, в первую очередь, надо обязательно смотреть на плотность ковра. Чем больше плотность, тем ковер будет долговечнее служить.

"Надо обязательно смотреть на обратную сторону ковра. Если на обороте просматривается рисунок лицевой части, то это говорит о том, что ковер очень качественный и действительно на натуральной основе. И обязательно на каждом ковре должен стоять фирменный знак на котором указано, какая фабрика делает, какой размер и какой состав ковра. Это 100% гарантия, что это будет на самом деле натуральный, настоящий и не поддельный материал", - отметила она.

Как вернуть ковру прежний вид

Елена Пескова указывает на то, что если ковры с большим ворсом, то их нужно несколько раз в год сдавать на профессиональную стирку.

"Пылесос - это одно дело. То есть двух раз в год хватает на очень долго", - отмечает она.

Смотрите видео о том, как ухаживать за коврами:

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Как почистить ковер или ковровое покрытие в домашних условиях

Эксперт добавляет, что ворсовые ковры очень трудно отчистить, однако, это все-таки возможно.

"Допустим, если даже вы разлили случайно кофе, вино, молоко, то можно просто чистой водой убрать. А если с момента образования пятна прошло день, две недели, то можно убрать любым моющим средством, которое предназначено для чистки ковров. Кроме того, можно применять любое моющее средство, которое у вас стоит на кухне, даже для мытья посуды", - говорится в видео.

Как часто нужно выбивать ковры

Специалист по коврам рассказала, что ковер из 100% шерсти нужно выбивать и проветривать один раз три месяца и хотя бы два раза в год сдавать в профессиональную чистку, потому что шерсть требует только сухую чистку.

Как удалить вмятины на ковре от тяжелых предметов - как поднять ворс с ковра

Эксперт по уборке Мэри Марлоу Леверетт отмечает, что если тяжелая мебель оставила углубления на ковре, есть несколько способов восстановить ворсистость волокон ковра.

Раздуйте волокна

Так же как фен придает объем вашим волосам, он может сделать то же самое с волокнами ковра.

"Смочите помятый участок, разбрызгивая обычную воду на волокна. Держите фен примерно в двух дюймах от ковра и пальцами отделяйте и разрыхляйте волокна, двигая горячий воздух туда-сюда. Повторите, если нужно, и закончите, пропылесосив ковер", - отметила она.

Увлажнение и нагрев волокон ковра

Если выровненный участок большой, может быть проще использовать утюг для нагревания волокон.

"Намочите хлопковое банное полотенце водой и выжмите его до тех пор, пока из него не потечет вода. Положите полотенце на разглаженный участок ковра. Включите паровой утюг на средний уровень нагрева. Положите утюг на мокрое полотенце и проведите по нему в течение одной минуты, чтобы волокна ковра пропитались влагой. Снимите полотенце и распушите ворсинки пальцами или граблями для ковров. При необходимости повторите процедуру и пропылесосьте отреставрированный участок", - советует эксперт.

Используйте кубик льда для небольших вмятин

Мэри Марлоу Леверетт указывает, что нужно положить один или два кубика льда в вмятину на ковре и дать им растаять.

"Это может занять около часа. Когда ковер полностью размокнет, распушите ворсинки пальцами. Повторите, если нужно, а затем пропылесосьте", - предлагает эксперт.

Как привести в порядок пушистый ковер

По словам специалиста, существует сразу несколько методов, для того, чтобы привести в порядок пушистый ковер.

Как пример, она предлагает сделать быструю очистку с помощью пищевой соды и соли

"Пропылесосьте ковер и обильно посыпьте его смесью пищевой соды и поваренной соли друг к другу. Сбрызните обрызганный участок простой водой из пульверизатора и с помощью щетки с нейлоновой щетиной втирайте смесь в волокна. Промокните разрыхленный грунт старыми полотенцами и дайте ковру высохнуть на воздухе. Хорошо пропылесосьте, чтобы удалить остатки пищевой соды и соли и поднять волокна", - отмечает она.

Кроме того, можно использовать пароочиститель для достижения наилучшего эффекта восстановления ковра.

Что известно о Мэри Марлоу Леверетт

Мэри Марлоу Леверетт - одна из самых уважаемых экспертов в области домашнего хозяйства и ухода за тканями, которая делится своими знаниями по эффективному домашнему хозяйству, стирке и сохранению текстиля.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

уборка
Реклама

Главное за день

Российские танки будут в Берлине: громкое заявление Медведева на фоне боев в РФ

Российские танки будут в Берлине: громкое заявление Медведева на фоне боев в РФ

00:09 Война
В Сумской области россияне впервые применили новое гибридное оружие: сбросили 11 бомб

В Сумской области россияне впервые применили новое гибридное оружие: сбросили 11 бомб

23:34 Украина
США меняют политику: конгрессмен сделал интригующее заявление об ударах вглубь РФ

США меняют политику: конгрессмен сделал интригующее заявление об ударах вглубь РФ

23:16 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ 18943

Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ 4946

В Курской области сильный пожар: сообщается об уничтожении колонны техники РФ

Многих военных это задело : политолог объяснил инфантильность Залужного 4221

"Многих военных это задело": политолог объяснил инфантильность Залужного

Россияне шокированы : Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине 3613

"Россияне шокированы": Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине

Последние новости

00:09

Российские танки будут в Берлине: громкое заявление Медведева на фоне боев в РФ

09 августа, пятница
23:50

Александр Пономарев таки стал родственником Яремчук

23:34

В Сумской области россияне впервые применили новое гибридное оружие: сбросили 11 бомб

23:30

Остался скелет: российская актриса и участница комедийного шоу экстремально похудела

23:24

Удар по Охматдету: ракету могли изготовить за несколько дней до атаки

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвПосле выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – Золотарёв
23:16

США меняют политику: конгрессмен сделал интригующее заявление об ударах вглубь РФ

22:49

Сократят в некоторых районах: в Донецкой области меняют комендантский час

22:33

Будет как новый: как вернуть ковру прежний вид - простые и эффективные методыВидео

22:11

Сотни ракет и шахедов: Иран готовит масштабную военную помощь для РФ

Реклама
22:06

США заявили о мощном пакете военной помощи Украине: что туда войдет

21:51

"Уже сыграли свадьбу": известный украинский ведущий разоблачил Тину Кароль

21:50

Трамп назвал сроки заключения "мирного соглашения" между Украиной и РФ: главное условие

21:35

На борту было более 60 человек: в Бразилии разбился пассажирский самолетВидео

21:32

Курскую АЭС готовят к обороне - росСМИ

21:11

Прямо в магазине и не открывая банку: как проверить свежесть консервов

20:55

Свитан раскрыл серьезные проблемы россиян из-за боев в Курской области

20:52

Удар дронов по Липецку: появились спутниковые фото последствий атаки

20:49

Системы ПВО и много техники: страна НАТО анонсировала новый пакет помощи Украине

20:45

Результативные три дня: Зеленский заявил о мощном пополнении обменного фонда

20:22

Как за секунды проверить качество серебра дома: биохимик назвал лучший способВидео

Реклама
20:22

Хамство и страх: героиня Супермамы рассказала, как позвала на гендер-пати СердючкуВидео

19:49

"Россияне шокированы": Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами на Курщине

19:25

Подразделения ГУР десантировались на Кинбурнскую косу и установили там флаг

19:23

Повестку получил, но в ВСУ не пошел: звезда популярного сериала сделал заявление

19:10

"Шок и паника": как Путин перепугался за Курскую областьмнение

19:04

Зеленский созвал Ставку: обсудили действия ВСУ на участках, из которых РФ била по Украине

18:51

В Германии раскритиковали премьера, который хочет сократить военную помощь Украине

18:41

Популярный певец уволился из ВСУ и объяснил, почему так решил

18:33

Иран заявил о разработке нового мощного оружия, которое "невозможно обнаружить"

18:24

Россиян "покрошили" на левобережье Днепра: в ОСГВ "Таврия" порадовали потерями врага

18:07

Следующий после Фарион: Притула рассказал про покушения на его жизнь

17:53

Почему на Android постоянно выскакивает реклама: как избавиться от навязчивых объявлений

17:49

"Прорыв" границы РФ: в CNN раскрыли, для чего ВСУ прорвались под Курском

17:46

Как не угробить автомобиль: основные причины запаха бензина в машине - угроза серьезнаяВидео

17:46

Как почистить батарею внутри: способ, который поможет всем домохозяйкамВидео

17:31

Гарри тоже получил: Меган Маркл сорвалась во время эфира и набросилась на ведущую

17:30

Удар РФ по Константиновке и бои на Курщине: есть ли связь между этими событиями

17:29

Бои в Курской области ослабили РФ: офицер рассказал, как россиян "отправляют к Кобзону"

17:10

Операция в Курской области может открыть путь к освобождению территорий Украины

16:46

Настоящее чудо в жару: куда поставить вентилятор, чтобы охладить всю комнатуВидео

Реклама
16:37

220 тыс. грн в карман воров: Тринчер осталась без драгоценностей - подробности

16:35

Демобилизация 500-700 тысяч человек: для чего Украина хочет создать ЧВКВидео

16:33

Как избавиться от засаленных пятен на куртке: быстрый и рабочий способВидео

16:25

РФ не готова к боям в Курской области: будет перебрасывать войска - разведка Эстонии

16:23

Оккупанты ударили по учебному заведению в Харькове: что известно

16:08

Не любовь и не богатство: ученые раскрыли настоящий секрет счастья - исследование

16:00

И снова в цель: СБУ сбила еще один российский вертолет FPV-дроном - СтерненкоВидео

15:40

Рак уже не так страшен: топ-7 полезных свойств матчи от нутрициологов

15:39

"Путин обжегся": оккупанты не могут переломить ситуацию на фронте

15:31

Видели все, но понимают единицы: почему ногти становятся ребристыми - важный знакВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять