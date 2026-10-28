Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с РФ и встрече с Путиным – чего ждать

Владимир Зеленский раскрыл сроки переговоров с Россией, объяснил свою позицию по поводу энергетического перемирия и участия Европы в мирном процессе.

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О чём сообщил президент Зеленский - основные тезисы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Читайте в материале:

Когда могут состояться трехсторонние переговоры

Почему Украина не соглашается на компромиссы с Россией

Что Зеленский рассказал об энергетическом перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых пакетах поддержки от Нидерландов общим объемом 1,7 млрд евро, подчеркнув острую потребность Украины в ракетах для перехвата российских баллистических ракет. Также глава государства рассказал о подготовке к следующему раунду трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, который предварительно планируется провести 6–10 ноября.

Главред выяснил, какую помощь Нидерланды оказывают Украине и когда могут состояться следующие переговоры о завершении войны.

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Какую военную помощь Нидерланды окажут Украине

Во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном президент Владимир Зеленский поблагодарил нидерландскую сторону за последовательную поддержку Украины с начала полномасштабной войны. Глава государства подчеркнул, что новый пакет военной помощи на сумму 500 млн евро имеет особое значение на фоне российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Отдельно он обратил внимание на потребность в средствах противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты.

"Я хочу поблагодарить за новый пакет, о котором только что сказал Роб. Он нам очень нужен, особенно в этот период массированных атак на нашу энергетическую систему. Новый пакет военной поддержки для нас - в размере 500 миллионов евро. Его предоставляют именно сейчас, когда существует острая необходимость, в частности, в отражении воздушных атак", - заявил Владимир Зеленский.

Президент пояснил, что российская армия активно применяет баллистические ракеты для нанесения ударов по украинским городам, а запасы средств перехвата остаются одним из ключевых вопросов для обороны страны. По его словам, соответствующие ресурсы есть у партнеров Украины в Европе и США, поэтому Киев рассчитывает на бесперебойные поставки.

"Ключевой дефицит у нас сейчас - ракеты, антибаллистические ракеты, чтобы перехватывать российскую баллистику. На баллистику россияне делают основную ставку в этой войне. Нам сейчас нужно особое содействие именно в обеспечении такими ресурсами. Речь идет о борьбе за жизнь. Этот ресурс есть у наших партнеров в Европе и в Америке. И важно, чтобы соответствующие программы реально работали", - подчеркнул президент.

Зеленский также призвал партнеров не допускать задержек с поставками вооружения, в частности в рамках американских программ поддержки. По его словам, любые задержки в обеспечении Украины необходимыми средствами обороны создают дополнительные риски для гражданского населения и инфраструктуры.

"Мы очень рассчитываем на поддержку на всех уровнях. Каждый день задержки для нас - это потери, это разрушения. Российские ракетные удары и вся российская операция против наших городов и общин продолжаются ежедневно. И вы все это видите. Поэтому поставки должны осуществляться непрерывно", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Patriot / Инфографика: Главред

На что Украина направит 1,2 млрд евро нелетальной помощи

Помимо военного пакета, Нидерланды объявили о выделении 1,2 млрд евро на нелетальную поддержку Украины. Владимир Зеленский пояснил, что эти средства должны помочь стране поддерживать работу критически важных систем, восстанавливать поврежденную инфраструктуру и обеспечивать потребности населения. Такая помощь дополняет военную поддержку, позволяя одновременно укреплять обороноспособность и преодолевать последствия российских атак.

"Я благодарю также за объявленный пакет нелетальной помощи для Украины. Мы в Киеве очень благодарны за этот пакет объемом в 1,2 млрд евро, о котором только что сказал премьер-министр и который утвердили коллеги. Это придает нам устойчивости. Средства будут направлены на поддержку энергетики, восстановление инфраструктуры, социальный сектор и здравоохранение", - отметил президент.

Общий объем двух объявленных пакетов поддержки составляет 1,7 млрд евро. В то же время Зеленский связал дальнейшую устойчивость Украины не только с получением военных ресурсов, но и со способностью восстанавливать энергетические объекты, поддерживать социальные услуги и развивать международное сотрудничество.

Когда состоятся следующие переговоры между Украиной, США и Россией

Отдельной темой встречи Владимира Зеленского и Роба Йеттена стала дипломатическая работа по прекращению войны. Президент Украины сообщил, что стороны обсудили подготовку следующего раунда трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Предварительно встречу планировали провести в Абу-Даби, однако из-за ситуации на Ближнем Востоке место проведения еще могут изменить.

Отвечая на вопросы журналистов о ходе подготовки, Зеленский пояснил, что Киев ожидает согласования окончательных параметров встречи с американской стороной. По его словам, ранее запланированную встречу в Брюсселе перенесли, однако работа над трехсторонним форматом продолжается.

"Мы рассчитывали на продолжение переговорного процесса. У нас были хорошие встречи в Осло, мы надеялись, что встретимся в Брюсселе, но американская сторона перенесла эту встречу. Так или иначе, трехсторонняя встреча на техническом уровне в Абу-Даби состоится. Но, как вы знаете, на Ближнем Востоке есть деликатный момент. Возможно, нам придется изменить место проведения встречи", - сказал Владимир Зеленский.

Президент уточнил, что украинская сторона надеется провести переговоры в период с 6 по 10 ноября. Окончательную дату планируют согласовать после 4 ноября, когда американская сторона сможет определиться с дальнейшими шагами. Зеленский также подчеркнул, что Украине нужен не затяжной переговорный процесс, а конкретные решения, которые приблизят прекращение боевых действий.

"Нам нужно согласовать даты, ведь нам предстоит провести встречу. Я надеюсь, что это произойдет между 6 и 10 ноября. Мы ждем американскую сторону и надеемся, что после их выборов, которые состоятся 4 ноября, получим ответы на все вопросы. После 4 ноября должна быть определена дата. Повестка дня понятна. Они должны подготовить трехстороннюю встречу на уровне лидеров", - заявил президент.

Он добавил, что украинская сторона рассчитывает на результативность предстоящих контактов и не хочет, чтобы переговоры превратились в процесс ради самого процесса.

"Если этого будет достаточно во время встречи в Абу-Даби или технических встреч, если хватит нескольких дней или одной-двух встреч, надеюсь, что их не будет слишком много. Нам нужно довести эту войну до конца, а не просто продолжать её", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Какие вопросы Украина хочет обсудить на переговорах с Россией

Говоря о возможной повестке дня, Зеленский перечислил несколько направлений, которые украинская сторона считает важными для достижения конкретных договоренностей. Среди них - прекращение огня, обмен военнопленными, возвращение незаконно удерживаемых гражданских лиц и детей. Президент подчеркнул, что переговоры должны охватывать не только территориальный вопрос, на котором настаивает Россия, но и гуманитарные проблемы, непосредственно касающиеся украинских граждан.

"Мы видим такую повестку дня: прекращение огня, обмен людьми, в частности военнопленными. Что делать со всеми этими вопросами? Многие гражданские лица находятся в российских тюрьмах, поэтому нам также нужно решить вопрос о возвращении детей. Есть много гуманитарных вопросов. Речь идет не только о территориях", - заявил глава государства.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Зеленский признал, что территориальная тема остается одной из центральных в позиции российской стороны. В то же время он дал понять, что Украина не согласна сводить переговорный процесс исключительно к вопросу территорий и настаивает на комплексном подходе, который будет предусматривать решения в сфере безопасности и гуманитарной сфере.

"Есть вопросы, которые являются наиболее важными для российской и украинской сторон. Это правда. Мы готовы также обсуждать территории, но на уровне лидеров", - сказал Владимир Зеленский.

Почему Зеленский призывает Европу к единству в поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единство европейских стран остается необходимым условием для усиления давления на Россию и завершения войны. По его словам, Москва пытается разделить союзников Киева, тогда как Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Нидерландов и других партнеров. Глава государства также подчеркнул, что дипломатические усилия должны сопровождаться практической помощью, в частности в сфере противовоздушной обороны и подготовки к зиме.

Зеленский пояснил, что во время переговоров с союзниками важно сохранять общее понимание ситуации и не допускать уступок, которые позволили бы России продолжать агрессию. Он положительно оценил позицию Нидерландов и призвал партнеров сохранять солидарность в вопросах завершения войны.

"Нам нужно единство в Европе, потому что Россия сосредоточена на том, как разделить нас всех. Например, Роб и я разделяем мнение, что Россия проигрывает. Американская сторона всегда просит найти баланс, некий компромисс. Если речь идет о компромиссе, мы говорим, что Россия не побеждает. Но нам всем понятно, что она не заканчивает войну. И это проблема. Никаких компромиссов в отношении войны, никаких компромиссов в отношении действий России. Поэтому нам нужно быть едиными, очень сильными и действительно выступать против этой войны", - заявил Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что поддержка Украины должна охватывать не только военную помощь, но и гуманитарные нужды, которые обостряются в преддверии холодного сезона. Речь идет об обеспечении энергетической устойчивости, медицинском оборудовании и укрытиях для населения. Зеленский поблагодарил Нидерланды за помощь и назвал её примером для других государств.

"Нам нужно работать шаг за шагом и подталкивать Россию к завершению этой войны, к победе. Для этого нам нужно единство. И, конечно, нам нужна поддержка одного из крупнейших доноров - Нидерландов. Мы очень благодарны за это. Гуманитарные пакеты помощи также являются приоритетом, особенно в преддверии зимы. Энергетика, люди, медицинское оборудование, многое другое, укрытия и т. д. Мы благодарны за эту поддержку", - подчеркнул глава государства.

Отдельно Зеленский упомянул о двусторонних проектах, подробности которых Украина пока не разглашает. По его словам, Киев также работает с партнерами над альтернативными решениями для противодействия рискам, связанным со спутниковой связью.

Starlink / Инфографика: Главред

Будут ли представители Европы на переговорах между Украиной, США и Россией

Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится привлечь европейских партнеров к дипломатическому процессу, хотя следующую встречу изначально планировали как трехстороннюю - с участием Украины, США и России. По словам президента, Киев будет работать над определением представителей Европы, которые могли бы присоединиться к обсуждениям. Для этого украинская сторона планирует связаться с руководством Европейского Союза и НАТО.

Президент пояснил, что участие европейских государств важно не только для политической поддержки Украины, но и для будущего выполнения возможных договоренностей. Он отметил, что вопросы гарантий безопасности и восстановления страны невозможно полноценно рассматривать без привлечения Европы.

"Прежде всего это будет трехсторонняя встреча технических групп США, России и Украины. Но, как вы знаете, мы с самого начала работали над тем, как привлечь Европу. [...] Перед этой встречей мы подготовим список представителей, которые будут представлять Европу. И, конечно, как я уже говорил, мы хотели встретиться в Брюсселе, связаться с Марком Рютте, Урсулой фон дер Ляйен, руководством НАТО, генеральным секретарем НАТО, а также с президентами Европейского совета и Европейской комиссии. Поэтому мы свяжемся с ними и, думаю, вместе договоримся о дальнейших шагах", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о заявлениях российского руководства относительно отсутствия европейцев на предстоящих переговорах, президент подчеркнул, что Москва традиционно выступает против их участия. В то же время Украина не намерена отказываться от возможности переговоров только из-за того, что формат встречи пока не предусматривает присутствия всех партнеров.

Зеленский напомнил, что в ходе предыдущих дипломатических контактов представители европейских стран и международных институтов присоединялись к обсуждениям в различных форматах. По его словам, подобный подход может быть использован и в дальнейшем.

"Я уверен, что Европа нам нужна. Было решено, что это будет трехсторонняя встреча, но такой формат не является чем-то новым. Россия, как я уже говорил, всегда не очень поддерживала присутствие Европы. Россияне этого не хотят. Они хотят, чтобы были только Соединенные Штаты, да еще и чтобы те выступали посредниками между нами. Но мы надеемся, что так или иначе найдем способ привлечь Европу", - заявил президент.

Глава государства пояснил, что европейские страны будут играть ключевую роль в обеспечении безопасности Украины и её восстановлении после войны. Он также призвал европейских партнёров определиться с тем, кто именно будет представлять их интересы в ходе переговорного процесса.

"В конце концов, мы говорим о гарантиях безопасности для Украины. Я не представляю этого без Европы. Мы также говорим о восстановлении. Кто может его обеспечить? Кто этим будет заниматься, если Европа поддерживала Украину? Именно Европа поддерживала нас с самого начала этой войны. И, конечно, европейский бизнес будет приезжать и помогать нам. [...] Мы рассчитываем, что Европа будет играть огромную роль", - подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время президент уточнил, что Украина не будет блокировать трехсторонние переговоры, если американская сторона будет настаивать на проведении встречи без европейских представителей. Киев, по его словам, заинтересован в продвижении дипломатического процесса независимо от формата и дат.

"Важно, чтобы Европа была там. Но если американцы скажут: „Нет, на этот раз состоится только трехсторонняя встреча", мы не будем препятствовать этой возможности, ведь нам нужно продвигать мирный процесс в любом формате и в любые сроки. [...] Россия хочет вести переговоры о чем-то новом. Россияне говорят о безопасности, об инфраструктуре в Европе. Как можно обсуждать это без Европы? С кем вы собираетесь об этом договариваться - с Китаем? Интересно", - отметил президент.

Хроника завершения войны Трампом / Инфографика: Главред

Работает ли энергетическое перемирие между Украиной и Россией

Владимир Зеленский заявил, что договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России фактически не действуют. По словам президента, соответствующую инициативу публично выдвинул президент США Дональд Трамп, и Украина ее поддержала, однако российская сторона не согласилась прекратить такие атаки. Глава государства отметил, что после американского предложения Россия продолжила массированные удары по украинским энергетическим объектам.

Зеленский пояснил, что в нынешних условиях Украина отвечает на российские атаки по энергетической инфраструктуре собственными ударами по соответствующим объектам противника. Поэтому говорить о действующем энергетическом перемирии пока нельзя.

"Энергетическое прекращение огня не работает. Президент Трамп предложил это публично, и мы также публично поддержали его инициативу, но Россия её не поддержала. После этого предложения Россия нанесла по нам массированные удары, особенно по энергетическим объектам. Мы ответили. Сейчас, когда россияне наносят удары по нашей энергетике, мы наносим удары по их энергетическим объектам. Поэтому пока, к сожалению, энергетического прекращения огня нет", - заявил Владимир Зеленский.

В то же время президент отдельно прокомментировал ситуацию в Олешках и временное прекращение огня, связанное с гуманитарными потребностями. Он подчеркнул, что этот случай не следует путать с общей договоренностью о прекращении ударов по энергетическим объектам. По словам Зеленского, отсутствие массированных атак на Херсон в течение нескольких дней создало более благоприятные условия для местных жителей и проведения гуманитарных мероприятий.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Какова ситуация в Олешках

Президент поблагодарил американскую сторону за инициативу и выразил надежду на успешное завершение соответствующих мероприятий.

"Что касается Олешек - это несколько иная ситуация. Речь идет о прекращении огня непосредственно в Олешках. Конечно, хорошо, что сейчас нет массированных ударов по Херсону, ведь он расположен в той же области. Мы очень рады, что у людей есть эти два-три дня. Думаю, сейчас вы можете увидеть их на улицах. Это огромный успех. Если эвакуация пройдет успешно, мы будем благодарны американской стороне. Это действительно ее инициатива", - сказал Владимир Зеленский.

Когда состоится встреча Зеленского с Путиным

Президент Украины отметил, что пока не может назвать дату возможной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, проведение переговоров на уровне лидеров зависит прежде всего от позиции России, которая ранее не демонстрировала готовности поддержать такой формат. В то же время Киев рассчитывает, что дипломатические контакты будут продолжаться.

Отвечая на вопрос о перспективах личной встречи с Путиным, Зеленский подчеркнул, что окончательное решение зависит от готовности российской стороны участвовать в переговорах.

"Не знаю, когда состоится встреча с Россией на уровне лидеров. Сейчас это зависит от российской стороны, ведь ранее она никогда не поддерживала такую встречу. Но если нам нужно вести переговоры об этом, я надеюсь, что вскоре у нас будет…", - заявил президент.

Огрызко объяснил, как ослабление позиций Трампа может повлиять на требования Путина

США и Россия будут продолжать оказывать давление на Украину, однако после выборов в США позиция Дональда Трампа может измениться. Ослабление политических позиций американского президента, по оценке дипломата Владимира Огрызко, может отразиться и на требованиях российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

По оценке дипломата, дальнейшее давление на Киев будет зависеть от внутриполитической ситуации в США. Он считает, что результаты выборов могут повлиять на возможности Трампа продвигать нынешний курс в отношении Украины.

"Украину будут пытаться склонить к тому же, что и раньше. Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если так, то и аппетиты Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда - это Трамп. Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - заявил Огризко.

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