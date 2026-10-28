Как почистить ковер содой: простой способ устранить неприятные запахи

Пищевая сода для ковра может помочь устранить некоторые запахи. Как правильно использовать порошок, почему следует быть осторожными с уксусом и влагой?

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Как почистить ковер содой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как почистить ковер содой без дорогих средств

Помогает ли сода убрать пятна и запахи

Почему не стоит смешивать соду с уксусом

Пыль, пролитые напитки, грязь с улицы и стойкие бытовые запахи со временем накапливаются в глубине коврового ворса, делая покрытие тусклым и несвежим. Вместо дорогих средств бытовой химии некоторые хозяева используют обычную пищевую соду. Однако этот доступный ингредиент требует осторожного применения и соблюдения нескольких важных правил. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает румынское издание Jurnalul.ro, пищевую соду используют для борьбы с неприятными запахами и поверхностными загрязнениями. Она может помочь освежить ковровое покрытие, однако не заменяет полноценной очистки от сложных пятен и глубокой грязи.

Основательница сервиса Confessions of a Cleaning Lady Сара Сан-Анджело отмечает, что результат зависит от материала ковра, типа загрязнения и давности пятна. Поэтому перед применением любого домашнего средства стоит проверить его действие на незаметном участке покрытия.

Как часто можно чистить ковер содой

Чрезмерное использование соды может создать дополнительные трудности при уборке. Мелкие частицы порошка способны скапливаться в ворсе, а при недостаточном удалении - оставаться на поверхности. Кроме того, порошок может попадать в фильтры и механизмы пылесоса.

Владелица компании Home Reimagined Жаклин Стайн советует соблюдать умеренность при использовании соды. Среди рекомендаций по уходу за коврами:

Профилактическая чистка содой

Не стоит применять этот метод слишком часто. Частота зависит от материала ковра и рекомендаций производителя.

Регулярная уборка пылесосом

Ковры в коридорах, гостиных и других проходных зонах нужно убирать чаще, чем покрытия в комнатах с небольшой нагрузкой.

Защита во время работы.

Пыль может подниматься в воздух, поэтому помещение нужно проветривать. Людям с чувствительными дыхательными путями следует избегать вдыхания пыли и при необходимости использовать защитную маску.

Также важно учитывать рекомендации производителя пылесоса. Не все модели рассчитаны на уборку мелкодисперсных порошков, поэтому перед уборкой следует ознакомиться с инструкцией к прибору.

Как правильно почистить ковер пищевой содой

Чтобы освежить ковер и не повредить его волокна, важно действовать последовательно.

1. Подготовьте поверхность

По возможности уберите мебель и предметы, мешающие очистке. Убедитесь, что ковер можно обрабатывать сухими порошками.

2. Тщательно пропылесосьте

Удалите пыль, крошки, волосы и другой поверхностный мусор. Это поможет избежать дополнительного скопления грязи во время обработки.

3. Проверьте действие соды

Нанесите небольшое количество порошка на незаметный участок и убедитесь, что материал не меняет цвет и структуру.

4. Равномерно распределите порошок

Если производитель ковра допускает такой способ очистки, нанесите тонкий слой соды на сухую поверхность. Не нужно засыпать ворс чрезмерным количеством порошка.

5. Оставьте соду на некоторое время

Она может помочь уменьшить неприятные запахи. Продолжительность обработки зависит от материала и рекомендаций производителя. Не смачивайте порошок без необходимости: влага может затруднить очистку и затянуть процесс высыхания.

6. Тщательно удалите остатки

Медленно пропылесосьте ковер, уделяя внимание участкам, где скопилось больше порошка. Если пылесос не предназначен для сбора мелких частиц, от этого способа лучше отказаться.

Видео о том, как очистить ковер в домашних условиях, можно посмотреть здесь:

Как удалить пятна содовой пастой и помогает ли уксус

Для локальной очистки иногда используют пасту из пищевой соды и небольшого количества воды. Однако такой способ подходит не для всех материалов, особенно если речь идет о деликатных или натуральных волокнах.

Перед нанесением пасты нужно проверить её на незаметном участке. Не следует интенсивно втирать смесь в ворс: это может повредить волокна или сделать пятно более заметным. Если после высыхания остались следы порошка, их осторожно удаляют пылесосом, если это разрешено инструкцией к прибору.

Популярное домашнее средство - смесь соды и уксуса - также не является универсальным решением проблемы. При их смешивании образуются пена, вода и углекислый газ, но сама реакция не гарантирует удаления пятна. Уксус может повредить или обесцветить некоторые материалы, поэтому экспериментировать с ним на деликатных коврах не стоит.

Для сложных, застарелых или неизвестного происхождения пятен лучше использовать специализированное средство, совместимое с материалом покрытия, или обратиться в профессиональную химчистку.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как надолго сохранить ковер чистым

Чтобы ковровое покрытие дольше оставалось свежим, важно регулярно ухаживать за ним и не допускать скопления грязи.

Сразу убирайте пролитую жидкость

Промокните её чистой сухой салфеткой, двигаясь от краёв пятна к центру. Не растирайте загрязнение, чтобы не увеличить его площадь.

Положите коврики у входа

Они помогут задержать часть уличной грязи и песка ещё до того, как те попадут в комнаты.

Регулярно пылесосьте

Частое удаление пыли и мелкого мусора предотвращает их накопление у основания ворса.

Соблюдайте рекомендации производителя

Шёлк, вискоза и другие деликатные материалы могут плохо переносить влагу и абразивные средства. Для них лучше выбирать специальные средства по уходу.

Пищевая сода может служить вспомогательным средством для устранения некоторых бытовых запахов, но её эффективность зависит от типа ковра и характера загрязнения. Для сохранения покрытия важнейшими остаются регулярная уборка и правильный выбор средств.

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Об источнике: Jurnalul Jurnalul - румынское издание, базирующееся в Бухаресте. Издание основано 7 июня 1993 года. Компания Jurnalul, входящая в медиагруппу холдинга Intact, была создана в июне 1995 года. Jurnalul является флагманским изданием компании Antena 3, пишет Википедия.

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