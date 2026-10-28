Украина может вернуться к ночной светомаскировке: "Флэш" раскрыл причину

В начале полномасштабного вторжения украинцы прибегали к отключению освещения из-за страха и неопределенности.

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Украина может вернуться к ночной светомаскировке / коллаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Кратко:

Войска РФ используют на дронах модуль оптической навигации "Сусанин"

Особое внимание придется уделить уличному освещению в Украине

Украине, возможно, придется вновь прибегнуть к светомаскировке в ночное время, если российские войска начнут массово использовать модуль автономной оптической навигации "Сусанин" на ударных беспилотниках "Герань-5" и других средствах воздушного нападения.

Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш".

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По словам специалиста, в начале полномасштабного вторжения украинцы прибегали к отключению освещения из-за страха и неопределенности. Однако теперь необходимость в таких мерах может быть обусловлена изменением характера российской воздушной угрозы.

"В 2022 году мы делали это из-за страха и непонимания, а сейчас, вероятно, придется действовать осознанно. Если наш враг начнет массово применять модуль оптической навигации "Сусанин" на "Герань-5" и других БПЛА (или ракетах, - ред.) в ночное время, нам, возможно, придется пересмотреть вопрос светомаскировки", - предположил Бескрестнов.

Он подчеркнул, что особое внимание в таком случае придется уделить уличному освещению, в частности на дорогах и отдельных участках трасс.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Почему РФ согласилась на переговоры - мнение политолога

Политолог Петр Олещук в колонке для "Главреда" заявил, что Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны. Кремль пытается создать для президента США Дональда Трампа видимость дипломатического прогресса, одновременно продолжая боевые действия.

По словам эксперта, предложение Москвы возобновить переговоры в первой половине ноября не свидетельствует о готовности менять подход к завершению войны. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин использует встречи, чтобы продемонстрировать американскому лидеру якобы результаты дипломатических усилий.

Инфографика: Главред

Воздушные тревоги в Украине - главное

Как ранее сообщал Главред, движение по двум мостам через Днепр в Киеве будут останавливать на 15 минут во время воздушной тревоги. Ограничения касаются Южного и Подольско-Воскресенского мостов, тогда как остальные четыре переправы будут работать в обычном режиме.

Верховная Рада может изменить привычный график работы и проводить пленарные заседания в ночное время, если продолжительные воздушные тревоги будут мешать депутатам полноценно работать днем. Такой сценарий озвучил народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Козырь.

Кабинет министров Украины утвердил новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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