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Рада проголосовала за госбюджет на 2027 год: что будет с зарплатами и выплатами

Юрий Берендий
28 октября 2026, 13:20
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На оборону выделено 4,9 трлн грн, а размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума будет окончательно определен во втором чтении.
Что известно о госбюджете на 2027 год
Что известно о госбюджете на 2027 год / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное о голосовании:

  • Бюджет-2027 поддержали в первом чтении 239 народных депутатов
  • Поправку о зарплатах военным одобрили 304 голосами
  • Предлагают запретить финансирование "Нацкешбэка" из бюджета

28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на 2027 год (№ 16000) - за него проголосовали 239 депутатов. Отдельно парламент поддержал поправку № 1279 о повышении зарплат военным, которая набрала 304 голоса, то есть конституционное большинство. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Моя и моих коллег поправка № 1279 о повышении зарплат военным учтена и подтверждена в бюджете первого чтения", - написал нардеп.

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Речь идет о повышении выплат военнослужащим на 20% от минимального размера.

Также 284 депутата поддержали поправку о запрете финансирования программы "Национальный кэшбэк" из госбюджета. Окончательное решение по ней будет зависеть от редакции бюджета во втором чтении.

Принятие документа в первом чтении не означает утверждение окончательных цифр. Теперь правительство должно доработать законопроект с учетом бюджетных заключений, которые Рада одобрила накануне, 27 октября, 232 голосами. Согласно предварительному графику, второе чтение и окончательное голосование запланированы на 23–26 ноября.

Сколько денег заложено на оборону

Главным приоритетом бюджета-2027, как и в предыдущие годы полномасштабной войны, которую ведет страна-агрессор Россия, остается сектор безопасности и обороны. На него правительство выделило 4 трлн 885 млрд гривен, или 43,8% ВВП, - это на 517,9 млрд гривен больше, чем в плане на 2026 год.

"Проект бюджета на 2027 год сформирован в условиях, когда агрессия РФ продолжается, и потребности сектора безопасности и обороны остаются определяющими", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Оборонные расходы распределены следующим образом:

  • 1 трлн 791,7 млрд гривен - оплата труда с начислениями (+337,5 млрд);
  • 2 трлн 298,5 млрд гривен - вооружение и военная техника;
  • 499,9 млрд гривен - прочие расходы;
  • 264,9 млрд гривен - резерв средств;
  • 30 млрд гривен - государственные гарантии на вооружение и технику.

В целом доходы госбюджета на 2027 год запланированы на уровне 5 трлн 648 млрд гривен, а расходы - 7 трлн 272 млрд гривен. Потребность в международной поддержке на следующий год составляет 52,6 млрд долларов.

Какой будет минимальная зарплата в 2027 году

Правительственный проект предусматривает повышение минимальной зарплаты с 1 января 2027 года до 9 546 гривен - на 899 гривен больше, чем в 2026-м (8 647 гривен). Профильный комитет Рады по вопросам социальной политики предлагает пойти дальше и установить минимальную зарплату на уровне 12 тыс. гривен.

Комитет также предложил существенно повысить прожиточный минимум с 1 января 2027 года:

  • на одного человека - 8 781 грн вместо предложенных правительством 3 559 грн;
  • для детей до 6 лет - 7 735 грн вместо 3 124 грн;
  • для детей 6–18 лет - 9 874 грн вместо 3 895 грн;
  • для трудоспособных лиц - 9 241 грн вместо 3 691 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность, - 7 344 грн вместо 2 878 грн.

От прожиточного минимума для нетрудоспособных зависит, в частности, минимальная пенсия по возрасту. Впрочем, предложения комитета пока не являются утвержденными социальными стандартами - окончательные суммы будут определены во втором чтении.

Сколько получат образование, медицина и соцсфера

Помимо обороны, правительственный проект предусматривает следующие ключевые расходы:

  • образование - 328,5 млрд гривен; зарплата опытного учителя должна составить 27,3 тыс. гривен, что на 65% больше, чем в 2025 году;
  • здравоохранение - 292,5 млрд гривен; средняя зарплата врача специализированной помощи - 30 тыс. гривен, медсестры - 20 тыс. гривен;
  • социальные выплаты и мероприятия Минсоцполитики - 540,3 млрд гривен, из них 292,8 млрд - трансферт Пенсионному фонду на доплаты к пенсиям;
  • поддержка ВПЛ - 83,2 млрд гривен;
  • политика в отношении ветеранов - 20,5 млрд гривен;
  • поддержка экономики и бизнеса - 96 млрд гривен, в том числе 45 млрд на программу "Е-Оселя".
Госбюджет-2027
Госбюджет-2027 / Инфографика: Главред

Госбюджет-2027 - последние новости

Как сообщал Главред, Украине на 2027 год не хватает около 70 млрд евро внешнего финансирования. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить варианты - от нового совместного кредита до использования замороженных российских активов. Обсудить это решение лидеры ЕС должны на саммите 26–27 ноября.

О значительном дефиците средств в госбюджете говорил и президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев совместно с Еврокомиссией готовит предложения по выходу из "космического" дефицита. Одним из направлений, требующих дополнительных средств, он назвал производство дронов-перехватчиков.

Свои требования к бюджету-2027 высказали и общины. Председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов призвал повысить зарплаты учителей как минимум до двух минимальных. Он также настаивает на сохранении 64% НДФЛ в местных бюджетах и отказе от изъятия реверсной дотации из общин на территориях активных боевых действий.

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О персоне: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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