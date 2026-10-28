Пугачева заинтриговала заявлением о 2027 годе для России: что она имела в виду

Слова Пугачевой о 2027 годе могут касаться недовольства окружения Путина, считает экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

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Максакова объяснила заявление Пугачевой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Максакова связала слова Пугачевой о 2027 году с недовольством окружения Путина

По её мнению, певица знает больше, чем пишут в открытых источниках

Эксперт призвала партнеров Украины усилить санкции против ближайшего окружения диктатора

Загадочная фраза Аллы Пугачевой о необходимости дожить до 2027 года в контексте критики ситуации в России может указывать на нарастание недовольства в ближайшем окружении диктатора и военного преступника Владимира Путина. Об этом заявила оперная певица, общественная деятельница и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова во время чата на Главреде.

В интервью журналистке Екатерине Гордеевой Пугачева отказалась раскрывать своё видение будущего, однако посоветовала дожить до 2027 года и запомнить его. Максакова убеждена, что за этими словами стоят не случайные догадки, а знание настроений в российских властных кабинетах.

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"Пугачова, возможно, имела в виду недовольство ближайшего окружения. У неё, наверное, гораздо больше информации, чем просто открытые источники. Алла Борисовна общается со многими благодаря тому, что она чрезвычайно популярна во всех слоях общества. Помимо всего прочего, у нее превосходная интуиция", - отметила Максакова.

Эксперт также отвергла версию о том, что певица просто прибегла к мистике, и предположила, что прогноз родился из кулуарных намеков.

"В любом случае, думаю, что эти слова Пугачевой основаны не на гаданиях - скорее всего, что-то проскальзывало в разговорах и между строк", - предположила Максакова.

Что может приблизить окончание войны: мнение Максаковой

Отдельно экс-депутат обратила внимание на борьбу за ресурсы среди российских чиновников, которая, по её оценке, уже даёт о себе знать.

"Не зря же казнокрады изворачивались, соревнуясь между собой, придумывая и усложняя схемы, как именно "запасы родины" должны перетечь в их личные сундуки. Наверное, они уже жалуются", - подчеркнула Максакова.

Главным инструментом давления на Кремль певица считает ограничительные меры Запада и призвала союзников Киева не ослаблять их.

"Как бы там ни было, хочется пожелать украинским партнерам более внимательно относиться к санкциям. Санкции против ближайшего окружения Путина очень важны - они создают и усиливают напряженность. А нужно сделать так, чтобы окружение кричало и соревновалось с частными военными компаниями в том, как быстрее и надежнее ликвидировать упыря", - подытожила Максакова.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Смотрите запись беседы с Марией Максаковой, в которой она рассказала о травмах Путина, его бункерах и разработке "эликсира бессмертия", чуме в России и о том, что остановит диктатора:

Максакова о режиме Путина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская певица Алла Пугачева после резонансного интервью с Екатериной Гордеевой сделала резкое заявление в Instagram. Певица написала, что минутный порыв высказаться исчез и ей лучше уйти с улыбкой. Свой пост Пугачова оставила открытым для комментариев, где получила огромную волну поддержки от поклонников.

Мария Максакова также заявляла, что для изменения политической ситуации в России может хватить 50 тысяч протестующих. По её словам, массовые выступления могут заставить силовиков не выполнять приказы Путина. Экс-депутат отмечала, что санкции США угрожают финансовым схемам окружения Кремля.

Оперная певица считает санкции против А7 действенным рычагом давления на Кремль. По её мнению, Дональд Трамп нашёл действенные рычаги давления на Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. Кроме того, по словам Максаковой, ущерб России нанесли санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

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О персоне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977 года, Мюнхен, ФРГ) - российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и в стране, пишет Википедия.

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