Алла Пугачева внезапно дала новое интервью — что она сказала

После своего громкого сенсационного интервью российская певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину в борьбе против террористической РФ, решила больше не давать комментариев журналистам. Однако недавно звезда появилась на улицах Лимассола и дала короткое интервью местному блогеру.
Примадонну попросили дать совет молодым людям, которые только начинают свой путь в жизни. Для Пугачевой этот вопрос оказался неожиданным, но она быстро нашлась и дала мудрое наставление.
"Совет молодежи? Никогда не слушайте советов, молодежь. Действуйте так, как вы хотите, идите в том направлении, котором хотите. И все, не слушайте никого. Делайте свое дело. Вот вам мой совет", — сказала Примадонна с загадочной улыбкой.
Напомним, что после сенсационного интервью Екатерине Гордеевой Алла Пугачева решила на время исчезнуть из информационного пространства. На своей странице в Instagram спустя несколько дней и после огромного количества комментариев Пугачева написала: "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь".
Легендарная певица Алла Пугачева после начала полномасштабного вторжения РФ резко дистанцировалась от политики Кремля и выступила против войны в Украине. Она покинула Россию и публично поддержала своего мужа Максима Галкина, открыто критикующего действия России, обратившись в Министерство юстиции РФ с просьбой признать ее "иноагентом" вслед за ним.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
