Антициклон атакует Украину: скоро погода резко изменит свое русло

Погода в Украине на выходных, 20 и 21 декабря, будет под влиянием масштабной зоны повышенного атмосферного давления. По всей территории будет преобладать пасмурная слабоветреная погода, местами с туманами и моросью. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
Он отметил, что температурный фон ожидается выше нормы на 3 - 5 градусов во всех регионах, а самая теплая погода традиционно прогнозируется в южной половине страны и на Крымском полуострове.
Погода в Украине 20 декабря
В субботу в западных областях ожидается теплая погода без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем +2...+7 градусов.
В северных регионах Украины прогнозируется облачная и спокойная погода, без осадков. Местами может наблюдаться туман. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем 0...+5 градусов.
В центральных регионах прогнозируется пасмурная погода, без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.
В южной части и на Крымском полуострове будет наблюдаться теплая и сухая погода, без осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне 0...+5 градусов, днем +5...+10 градусов.
В восточных регионах ожидается облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем -1...+4 градуса.
Погода в Украине 21 декабря
В воскресенье в западных областях в течение суток могут наблюдаться местами небольшие осадки в виде дождя и мороси. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса, днем +2...+7 градусов.
В северных регионах Украины ожидается пасмурная погода, без существенных осадков. Кое-где возможен туман. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3...+2 градуса, днем -1...+4 градуса.
В центральных областях страны будет преобладать спокойная и облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, в дневные часы +1...+6 градусов.
В южных областях, а также в Крыму сохранится теплая и сухая погода, без осадков. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +4...+9 градусов.
В восточных областях будет преобладать пасмурная и устойчивая погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -4...+1 градус, днем -1...+4 градуса.
Когда придет зимнее похолодание
Синоптик Наталья Диденко ранее говорила, что 21 декабря в Украину придет декабрьская, морозная погода.
"Погода - декабрьская, типичная для этого периода, ждем потихоньку 21 декабря, когда солнце повернет на весну, а зима на мороз. По предварительным прогнозам, как раз 21-го декабря снова похолодает, но не намного", - подчеркнула она.
Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности на 19 декабря. На Левобережье, в западных и Житомирской областях ожидается туман с видимостью 200-500 м.
Синоптик Наталья Диденко заявляла, что с 25-26 декабря в большинстве областей Украины ожидается похолодание. Ночью может быть -7...-12 градусов.
Кроме того, в ближайшие дни температура воздуха будет испытывать незначительные колебания. Однако уже ближе к Рождеству ожидается поступление более свежей воздушной массы.
