Дезодорант или антиперспирант: что останавливает запах и пот и какая между ними разница

Ученые объяснили, чем отличаются дезодоранты и антиперспиранты и как правильно выбирать средства для борьбы с неприятным ароматом тела.

Во время жары усиленное потоотделение становится привычным явлением, особенно во время физической активности. Пот выполняет важную функцию охлаждения организма, однако именно он часто ассоциируется с неприятным запахом тела. Для борьбы с этим большинство людей ежедневно использует дезодоранты или антиперспиранты, хотя эти средства имеют принципиально разный механизм действия. Об этом сообщил в статье для The Conversation старший преподаватель химии из технологического университета Суинберна Дэниел Элдридж.

Имеет ли пот запах - почему пот сам по себе не имеет запаха

Распространенное убеждение, что запах возникает из-за самого пота, является ошибочным.

"Пот, который выделяет наше тело, на самом деле не имеет запаха", - указывает ученый.

Пот вырабатывается двумя типами желез - эккриновыми и апокриновыми. Первые отвечают за терморегуляцию и выделяют преимущественно водянистую жидкость без запаха. Апокриновые железы, расположенные преимущественно в подмышках и паховой зоне, вырабатывают более густой пот, насыщенный белками, жирами и сахарами.

Именно этот состав создает питательную среду для бактерий.

"Несколько видов бактерий, живущих на коже, питаются этим потом и при этом вырабатывают летучие и душистые вещества", - отметил Дэниел Элдридж.

Как работают антиперспиранты

Антиперспиранты направлены не на маскировку запаха, а на уменьшение самого потоотделения. Они содержат активные соли металлов, чаще всего соединения алюминия или циркония.

"Они соединяются с водой и другими молекулами в потовых железах, образуя временную пробку, которая предотвращает поступление пота на поверхность кожи", - подчеркнул он.

В результате бактерии не получают питательных веществ, необходимых для образования запаха, а потоотделение уменьшается.

Как действуют дезодоранты

В отличие от антиперспирантов, дезодоранты не блокируют потовые железы.

"Дезодоранты действуют по-разному - они позволяют поту вытекать на кожу, но затем предотвращают высвобождение запаха или его обнаружение. Это достигается с помощью различных ингредиентов, - сообщил он.

По словам ученого, некоторые формулы содержат антимикробные вещества, уменьшающие количество бактерий, другие - духи для маскировки запаха или компоненты, которые поглощают влагу и летучие молекулы.

Отдельные активные ингредиенты способны изменять уровень pH кожи, делая ее менее благоприятной для размножения бактерий.

Общие черты и комбинированные средства

Дэниел Элдридж добавил, что большинство современных продуктов для подмышек содержат дополнительные компоненты, которые улучшают нанесение, аромат и ощущения на коже. Если основная цель - только устранение запаха, достаточно дезодоранта. Если же важно уменьшить количество пота - лучше выбрать антиперспирант.

В то же время на рынке существует много комбинированных средств, которые сочетают оба подхода.

Что стоит знать о "натуральных" дезодорантах

Популярность "натуральных" дезодорантов растет, однако это не значит, что они всегда безопаснее.

"Несмотря на слухи, распространенные через фейковое электронное письмо, научные исследования показывают, что антиперспиранты на основе алюминия являются безопасными и не представляют никакого риска для нашего здоровья", - утверждает он.

Натуральные формулы часто содержат бикарбонат натрия или эфирные масла, которые могут поглощать запах и влиять на pH кожи. В то же время некоторые из таких ингредиентов исследованы значительно хуже, а бактерии могут формировать устойчивость как к синтетическим, так и к натуральным антимикробным веществам.

