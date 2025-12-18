Обязательно ли освящать дом или квартиру: священник удивил ответом

Священник подчеркнул, что решение об освящении жилья является сугубо личным выбором каждого человека.

Священник объяснил, зачем освящать дом или квартиру / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Нужно ли освящать дом или квартиру

Влияет ли освящение жилья на благосостояние семьи

Различные талисманы, обереги и иконы можно увидеть в домах и квартирах украинских семей. Кроме этого, некоторые украинцы считают, что освящение жилой площади - обязательная процедура. Главред, со ссылкой на священника Алексея Филюка, выяснил, стоит ли освящать дома и квартиры и в чем заключается польза этого обряда.

Священник подчеркнул, что совместная молитва с духовником помогает Богу "поселиться в доме" и оберегать его жителей от бед и невзгод.

Он убеждает, что молиться в доме и благословлять дом - это нормально.

"Без Бога - ни к порогу. Сколько есть чудесных случаев, где люди искренне с верой молятся, живут по слову Божьему - Господь их бережет и их дом бережет, и их семьи бережет. И благословенна та семья, где идет молитва, где вместе встают к столу - молятся, где заселяются в дом - молятся, зовут священника. Священник приходит, все вместе и поселяется Господь в этом доме", - рассказал священник.

Филюк отмечает, что освящать свое жилье можно и даже нужно. При этом он добавил, что это выбор каждого, поэтому важно прислушиваться к себе и своим родным, а потом уже принимать это решение.

"На начало, если люди заселились в новый дом, освящается дом, благословляется, молитва. Это хорошо, это нормально. А что, жить, как медведи в лесу? Да нормально по-христиански живем. А в городах приглашают священников и священники освящают квартиры. И это нормально. Поэтому выбор за вами", - резюмировал священник Филюк.

Надо ли освящать квартиру/дом - смотрите, что ответил священник:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

