Обязательно ли освящать дом или квартиру: священник удивил ответом

Различные талисманы, обереги и иконы можно увидеть в домах и квартирах украинских семей. Кроме этого, некоторые украинцы считают, что освящение жилой площади - обязательная процедура. Главред, со ссылкой на священника Алексея Филюка, выяснил, стоит ли освящать дома и квартиры и в чем заключается польза этого обряда.
Священник подчеркнул, что совместная молитва с духовником помогает Богу "поселиться в доме" и оберегать его жителей от бед и невзгод.
Он убеждает, что молиться в доме и благословлять дом - это нормально.
"Без Бога - ни к порогу. Сколько есть чудесных случаев, где люди искренне с верой молятся, живут по слову Божьему - Господь их бережет и их дом бережет, и их семьи бережет. И благословенна та семья, где идет молитва, где вместе встают к столу - молятся, где заселяются в дом - молятся, зовут священника. Священник приходит, все вместе и поселяется Господь в этом доме", - рассказал священник.
Филюк отмечает, что освящать свое жилье можно и даже нужно. При этом он добавил, что это выбор каждого, поэтому важно прислушиваться к себе и своим родным, а потом уже принимать это решение.
"На начало, если люди заселились в новый дом, освящается дом, благословляется, молитва. Это хорошо, это нормально. А что, жить, как медведи в лесу? Да нормально по-христиански живем. А в городах приглашают священников и священники освящают квартиры. И это нормально. Поэтому выбор за вами", - резюмировал священник Филюк.
О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
