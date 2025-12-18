Взрывная ночь для оккупантов: в Генштабе подтвердили массированную атаку по объектам РФ

О чем говорится в материале:
В ночь на 18 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов противовоздушной обороны, складу хранения беспилотников и другим объектам российских оккупационных войск как на временно оккупированных территориях Украины, так и в глубине территории РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, зафиксировано попадание по радиолокационной станции 55Ж6 "Небо-У" в районе Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Также под удар в районе Приморска на временно оккупированной части Запорожской области попал склад горюче-смазочных материалов подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии российских войск. Данные о нанесенном ущербе уточняются.
Кроме того, был поражен склад хранения беспилотных летательных аппаратов в Макеевке, а также место сосредоточения личного состава 114-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов в Донецке на временно захваченной территории Донецкой области. Информация о потерях противника уточняется.
"Также уточнены результаты поражения 14 декабря 2025 года позиционного района подразделения 568 зенитного ракетного полка противника в районе Раевки Белгородской области РФ - подтверждено уничтожение воинами 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" двух пусковых установок ЗРК С-400 с боекомплектом", - говорится в сообщении.
Какая основная цель ударов ВСУ вглубь РФ на ближайшие месяцы - мнение эксперта
Как писал Главред, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что ключевой задачей ВСУ на ближайший период является создание масштабных перебоев с электроснабжением в европейской части России, прежде всего в Москве.
По его словам, Украина целенаправленно наносит удары по объектам генерации и системам распределения электроэнергии в районе столицы РФ и Московской области. Он также отметил, что российская энергосеть значительно более уязвима по сравнению с украинской.
"Чтобы добиться блэкаута хотя бы половины или части Москвы, в частности "центра принятия решений", нужно нанести еще несколько десятков точных ударов по местам распределения и генерации, которые обеспечивают электроэнергией столицу РФ", - добавил он.
Удары вглубь России - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 17 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края, а также по нефтебазе "Николаевская" в Ростовской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отмечал, что в ночь на 17 декабря на территории страны-агрессора было неспокойно из-за массированной атаки украинских беспилотников.
Украинские военные также нанесли мощные удары по другим важным целям в глубине РФ. В частности, под атаку попал Астраханский газоперерабатывающий завод - одно из ключевых предприятий российской нефтегазовой отрасли.
