Взрывная ночь для оккупантов: в Генштабе подтвердили массированную атаку по объектам РФ

Юрий Берендий
18 декабря 2025, 15:32
Силы обороны Украины нанесли серии точных ударов по ключевым военным объектам российских оккупационных войск, данные о потерях врага уточняются.
В Генштабе подтвердили массированную атаку по военным объектам РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем говорится в материале:

  • Украинские военные ударили по объектам российских войск на ВОТ Украины
  • Также были поражены 2 пусковые установки ЗРК С-400 в Белгородской области России

В ночь на 18 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов противовоздушной обороны, складу хранения беспилотников и другим объектам российских оккупационных войск как на временно оккупированных территориях Украины, так и в глубине территории РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, зафиксировано попадание по радиолокационной станции 55Ж6 "Небо-У" в районе Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Также под удар в районе Приморска на временно оккупированной части Запорожской области попал склад горюче-смазочных материалов подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии российских войск. Данные о нанесенном ущербе уточняются.

Кроме того, был поражен склад хранения беспилотных летательных аппаратов в Макеевке, а также место сосредоточения личного состава 114-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов в Донецке на временно захваченной территории Донецкой области. Информация о потерях противника уточняется.

"Также уточнены результаты поражения 14 декабря 2025 года позиционного района подразделения 568 зенитного ракетного полка противника в районе Раевки Белгородской области РФ - подтверждено уничтожение воинами 15 отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" двух пусковых установок ЗРК С-400 с боекомплектом", - говорится в сообщении.

С-400
С-400 / Инфографика: Главред

Какая основная цель ударов ВСУ вглубь РФ на ближайшие месяцы - мнение эксперта

Как писал Главред, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что ключевой задачей ВСУ на ближайший период является создание масштабных перебоев с электроснабжением в европейской части России, прежде всего в Москве.

По его словам, Украина целенаправленно наносит удары по объектам генерации и системам распределения электроэнергии в районе столицы РФ и Московской области. Он также отметил, что российская энергосеть значительно более уязвима по сравнению с украинской.

"Чтобы добиться блэкаута хотя бы половины или части Москвы, в частности "центра принятия решений", нужно нанести еще несколько десятков точных ударов по местам распределения и генерации, которые обеспечивают электроэнергией столицу РФ", - добавил он.

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 17 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края, а также по нефтебазе "Николаевская" в Ростовской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отмечал, что в ночь на 17 декабря на территории страны-агрессора было неспокойно из-за массированной атаки украинских беспилотников.

Украинские военные также нанесли мощные удары по другим важным целям в глубине РФ. В частности, под атаку попал Астраханский газоперерабатывающий завод - одно из ключевых предприятий российской нефтегазовой отрасли.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

