Взорван сверхважный объект для оккупантов: ВСУ мощно вколотили по территории РФ

Украинские защитники атаковали одно из ключевых предприятий российской нефтяной отрасли.

ВСУ ударили по территории РФ / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, Генштаб ВСУ

Украинские военные нанесли мощные удары по территории России. Под атакой оказались важные объекты. Это подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Наши защитники ударили по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, который является одним из ключевых предприятий российской нефтегазовой отрасли.

"С целью снижения возможностей противника по производству взрывчатых веществ в ночь на 15 декабря Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект противника - Астраханский газоперерабатывающий завод", - говорится в сообщении.

Ежегодно этот завод производит до 3,5 миллионов тонн серы, которую используют для изготовления взрывчатки предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

Известно, что после ударов на территории завода возник мощный пожар, но последствия ущерба пока уточняются.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставления Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Атаки на объекты РФ: что говорят эксперты

Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России привели к сбоям в поставках топлива и спровоцировали рост внутренних цен на бензин. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты считают, что возникшая нехватка топлива увеличит расходы как для бизнеса, так и для обычных граждан, что со временем может усилить инфляционные процессы в российской экономике.

Удары по РФ - последние новости

Стоит отметить, что ВНИИР-Прогресс уже не раз становился целью атаки дронов. Как писал Главред, 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие ВНИИР-Прогресс. Тогда завод временно приостановил работу.

5 июля дроны также атаковали ряд объектов в российских городах. В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что под удар попал завод ВНИИР-Прогресс.

26 ноября снова дроны атаковали завод, производящий электронику для армии РФ в Чебоксарах. Там прозвучало не менее 5-7 взрывов. Аэропорт Чебоксар временно приостанавливал работу. Россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом. На верхних этажах начался пожар.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

