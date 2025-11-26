Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Чебоксарах - взрывы: дроны атаковали завод, который производит электронику для армии РФ

Анна Ярославская
26 ноября 2025, 09:56
62
Прозвучало по меньшей мере 5-7 взрывов. Вспыхнул пожар, город затянуло дымом.
ВНИИР-Прогресс
ВНИИР-Прогресс атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: t.me/shot_shot

Кратко:

  • Дроны, вероятно, атаковали завод электроники ВНИИР-Прогресс
  • Завод производит электронику и антенны
  • Предприятие уже несколько раз становилось целью атак

В ночь на 26 ноября в российском городе Чебоксары Чувашской Республики прогремела серия взрывов, после чего вспыхнул пожар. Город накрыл дым. В сети пишут, что беспилотники, вероятно, атаковали завод электроники "ВНИИР-Прогресс".

Как сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев, в Чебоксарах прозвучало по меньшей мере 5-7 взрывов.

видео дня

Аэропорт Чебоксар временно приостанавливал работу.

По предварительной информации, был атакован завод "ВНИИР-Прогресс", который считается ключевым в производстве электроники. Предприятие производит электронику для российских беспилотников и ракет.

Смотрите видео - В Чебоксарах прогремели взрывы:

Скриншот

Российские власти пока не подтверждали атаку беспилотников на Чебоксары. Однако россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом. На верхних этажах начался пожар.

Справка. Завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах входит в состав объединения "АБС Электро" и считается ключевым производителем антенн серии "Комета". Эти антенны используются в российских беспилотниках, в частности ударных дронах типа "Шахед", а также в крылатых ракетах типа "Калибр" и "Искандер-М".

Антенны, выпускаемые предприятием, защищают дроны российской армии от украинских средств радиоэлектронной борьбы.

АО ВНИИР-Прогресс попал под удар дронов
АО ВНИИР-Прогресс попал под удар дронов / t.me/astrapress

Стоит отметить, что "ВНИИР-Прогресс" уже не раз становился целью атаки дронов. Как писал Главред, 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие "ВНИИР-Прогресс". Тогда завод временно приостановило работу.

5 июля дроны также атаковали ряд объектов в российских городах. В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что под удар попал завод "ВНИИР-Прогресс".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России дроны взрыв в России война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Контрасты погоды удивят: какие регионы накроет стужа, а где будет настоящая весна

Контрасты погоды удивят: какие регионы накроет стужа, а где будет настоящая весна

11:10Синоптик
Здоровье может резко ухудшится: Украина под атакой жесткой магнитной бури

Здоровье может резко ухудшится: Украина под атакой жесткой магнитной бури

11:04Синоптик
Трамп назвал "главную уступку" России в мирных переговорах

Трамп назвал "главную уступку" России в мирных переговорах

11:03Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

"Рассталась с самым прекрасным мужчиной": Могилевская сделала громкое признание

Главные счастливчики зимы: ТОП-3 знака зодиака, которым декабрь перевернет жизнь

Главные счастливчики зимы: ТОП-3 знака зодиака, которым декабрь перевернет жизнь

Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

Снова много часов без света: появились графики отключений на 26 ноября

Киев будет по 14-16 часов без света: эксперт объяснил, как долго это продлится

Киев будет по 14-16 часов без света: эксперт объяснил, как долго это продлится

Последние новости

11:19

Известный украинский актер впервые признался, почему его уволили из ВСУ

11:10

Контрасты погоды удивят: какие регионы накроет стужа, а где будет настоящая весна

11:04

Здоровье может резко ухудшится: Украина под атакой жесткой магнитной бури

11:03

Трамп назвал "главную уступку" России в мирных переговорах

10:55

Блэкауты никуда не исчезнут: специалист дал неутешительный прогноз по свету после войны

"План" Трампа предлагает Украине "мир", как в Чечне, Россия возобновит войну и добьет жертву – Дикий«План» Трампа предлагает Украине «мир», как в Чечне, Россия возобновит войну и добьет жертву – Дикий
10:46

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

10:28

Поймали в киевском дворике: София Ротару появилась на свежих фото

10:24

Готовится ценовой удар: в Украине популярный продукт подорожает за несколько дней

10:22

"Ему было так больно": подруга Лесика рассказала о последних днях музыканта

Реклама
09:56

В Чебоксарах - взрывы: дроны атаковали завод, который производит электронику для армии РФ

09:47

"Ведмідь" или "медвідь": блогер назвал популярную ошибку украинцев

09:43

Что скрывали в Москве – раскрыт главный секрет Ленина и его планы на РоссиюВидео

09:41

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

09:36

Звезду "Американского пирога" засняли в ужасном виде после инцидента с наркотиками

09:27

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

09:04

Министр армии США привез в Киев мрачный прогноз для ВСУ: в NBC раскрыли детали

09:02

В семье миллиардера Ричарда Брэнсона случилось горе

08:58

Четыре знака Зодиака, которые привлекут любовь до конца 2025 года

08:54

Многие даже не догадываются: что означают символы на микроволновке

08:10

Поощрение России к агрессии: почему США хотят уйти из руководства силами НАТО в ЕСмнение

Реклама
07:47

Трамп о слитом разговоре Уиткоффа: "Он должен продать Украину России"Видео

07:06

Трамп сделал важные заявления о мирных переговорах с Украиной и РФ: что сказал

06:10

Разговор Трампа и Си про Украину: что надо знатьмнение

06:00

"Сперва кричала, потом плакала": дочь путиниста Киркорова вызверилась на него

05:30

Перемены уже на пороге: пять знаков зодиака скоро встретят настоящую любовь

05:03

Выглядит как дворец - в каком городе Украины построен первый железнодорожный вокзалВидео

04:41

Всего 7 минут с утра: тренер раскрыл простой комплекс упражнений для плоского живота

04:13

Украинцы смогут получить 2 млн грн на жилье: кто и как может принять участие в программе

04:10

Алла Пугачева не сдержала эмоций от появления внучки в белом платье — деталиВидео

03:30

Как охладить шампанское: назван самый быстрый способ

02:30

Ледник Судного дня на грани стремительного разрушения: мрачный прогноз ученых

01:55

Кто этой зимой залечит разбитое сердце: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

01:16

Мирный план Трампа и российский след: СМИ раскрыли содержание переговоров Виткоффа

00:45

Выстоит ли город до конца года: в Генштабе сделали важное заявление по Покровску

25 ноября, вторник
23:06

Мороз против электромобиля: эксперты объяснили, как избежать лишних потерь заряда

22:53

Попадание в жилые дома: Россия атакует Запорожье, что известноФотоВидео

22:31

Украина и США не договорились по трем пунктам мирного плана - в CNN назвали их

22:15

Неожиданные враги интеллекта: что снижает работу мозга

22:07

Трамп сделал заявление о совместных переговорах с Зеленским и Путиным: раскрыты детали

21:42

Титул IBF на кону: Усик может встретиться с неожиданным соперником

Реклама
21:38

Как уберечь авто зимой без гаража: что делать, чтобы мороз не "убил" машину

21:17

Пять поворотных периодов - ученые рассказали, в каком возрасте происходит старение мозга

21:07

Почему в детстве это был праздник, а во взрослой жизни - просто дата: ответ психологов

20:59

Российский "Шахед" убил одного из создателей "Шоу Долгоносиков"

20:58

"Мы очень близки к заключению мирного соглашения по Украине", - Трамп

20:54

Как согреться во время отключений: самые эффективные методы сохранения тепла

20:43

"Опасный сценарий": чем обернется для Украины отказ от мирного плана США

20:38

Как сохранить овощи и избежать гнили в погребе: эксперт раскрыл эффективные методыВидео

20:23

Когда рождаются те, кто умеет любить без условий: астрологи назвали три месяца

20:17

Их любили миллионы, но не спасли: драматические судьбы актеров, проигравших зависимости

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять