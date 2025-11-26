В Чебоксарах - взрывы: дроны атаковали завод, который производит электронику для армии РФ

Кратко:
- Дроны, вероятно, атаковали завод электроники ВНИИР-Прогресс
- Завод производит электронику и антенны
- Предприятие уже несколько раз становилось целью атак
В ночь на 26 ноября в российском городе Чебоксары Чувашской Республики прогремела серия взрывов, после чего вспыхнул пожар. Город накрыл дым. В сети пишут, что беспилотники, вероятно, атаковали завод электроники "ВНИИР-Прогресс".
Как сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев, в Чебоксарах прозвучало по меньшей мере 5-7 взрывов.
Аэропорт Чебоксар временно приостанавливал работу.
По предварительной информации, был атакован завод "ВНИИР-Прогресс", который считается ключевым в производстве электроники. Предприятие производит электронику для российских беспилотников и ракет.
Смотрите видео - В Чебоксарах прогремели взрывы:
Российские власти пока не подтверждали атаку беспилотников на Чебоксары. Однако россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом. На верхних этажах начался пожар.
Справка. Завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах входит в состав объединения "АБС Электро" и считается ключевым производителем антенн серии "Комета". Эти антенны используются в российских беспилотниках, в частности ударных дронах типа "Шахед", а также в крылатых ракетах типа "Калибр" и "Искандер-М".
Антенны, выпускаемые предприятием, защищают дроны российской армии от украинских средств радиоэлектронной борьбы.
Стоит отметить, что "ВНИИР-Прогресс" уже не раз становился целью атаки дронов. Как писал Главред, 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие "ВНИИР-Прогресс". Тогда завод временно приостановило работу.
5 июля дроны также атаковали ряд объектов в российских городах. В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что под удар попал завод "ВНИИР-Прогресс".
Другие новости:
- Дроны летят на Москву, гремят взрывы: центральные регионы РФ под массированной атакой
- Перебои с теплом и светом: энергетика РФ под массированной атакой дронов
- Ударили по десантному кораблю РФ - появились новые детали атаки по Новороссийску
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред