В РФ прогремели взрывы: вспыхнули пожары на заводе и двух аэродромах

Кратко:
- В РФ ночью прогремели взрывы
- Была зафиксирована атака дронов в нескольких российских регионах
- Были взрывы и вспыхнули пожары на одном заводе и двух аэродромах
В стране-агрессоре России в ночь на субботу, 5 июля, были зафиксированы взрывы, пожары и перебои с мобильным интернетом после атаки дронов.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы, а также губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Согласно сообщениям российских властей и очевидцев, дроны атаковали ряд объектов в российских городах Чебоксары, Энгельс и Саратов.
В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Как видно из многих видео, появившихся в сети, на заводе вспыхнул масштабный пожар. Также после атаки в городе наблюдаются перебои с мобильным интернетом.
Как сообщает Telegram-канал Astra, российские правоохранители перекрыли въезд на территорию АО "ВНИИР-Прогресс", которое производит для армии оккупантов антенны "Комета", защищающие дроны от украинских средств радиоэлектронной борьбы.
Губернатор Саратовской области сообщил, что в Энгельсе и Саратове обломки дронов повредили жилые дома. Местные жители Энгельса в соцсетях сообщали, что слышали серию взрывов в районе военного аэродрома.
Также система мониторинга пожаров NASA зафиксировала возгорание на территории военного аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области.
Украинское военное командование пока не комментировало эту ситуацию.
Смотрите видео ночного удара дронов по РФ:
Смотрите видео ночного удара дронов по РФ:
Взрывы в РФ - последние новости
Как сообщал Главред, 1 июля были поражены НПЗ и завод "Купол" за 1300 км - Генштаб раскрыл детали огненного "привета". Украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод "Саратоворгсинтез" и оборонный завод "Купол".
Также в ночь на 3 июля прозвучало много взрывов - в РФ дроны атаковали подсанкционный завод "Энергия". Взрывы были слышны в областном центре и в городе Елец, где расположено одно из крупнейших в РФ предприятий.
Напомним, в ночь на 4 июля в РФ был поражен военный завод. Азовский оптико-механический завод производит критические компоненты для армии России.
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