В РФ прогремели взрывы: вспыхнули пожары на заводе и двух аэродромах

В частности, был атакован российский завод, изготавливающий для армии оккупантов антенны "Комета", которые защищают дроны от украинских средств РЭБ.

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Атака дронов в РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Кратко:

В РФ ночью прогремели взрывы

Была зафиксирована атака дронов в нескольких российских регионах

Были взрывы и вспыхнули пожары на одном заводе и двух аэродромах

В стране-агрессоре России в ночь на субботу, 5 июля, были зафиксированы взрывы, пожары и перебои с мобильным интернетом после атаки дронов.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, а также губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

видео дня

Согласно сообщениям российских властей и очевидцев, дроны атаковали ряд объектов в российских городах Чебоксары, Энгельс и Саратов.

В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Как видно из многих видео, появившихся в сети, на заводе вспыхнул масштабный пожар. Также после атаки в городе наблюдаются перебои с мобильным интернетом.

Как сообщает Telegram-канал Astra, российские правоохранители перекрыли въезд на территорию АО "ВНИИР-Прогресс", которое производит для армии оккупантов антенны "Комета", защищающие дроны от украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Губернатор Саратовской области сообщил, что в Энгельсе и Саратове обломки дронов повредили жилые дома. Местные жители Энгельса в соцсетях сообщали, что слышали серию взрывов в районе военного аэродрома.

Также система мониторинга пожаров NASA зафиксировала возгорание на территории военного аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области.

Украинское военное командование пока не комментировало эту ситуацию.

Удар дронов в РФ в ночь на 5 июля/ скрин

Смотрите видео ночного удара дронов по РФ:

Удар дронов в РФ в ночь на 5 июля/ скрин

Смотрите видео ночного удара дронов по РФ:

Взрывы в РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 1 июля были поражены НПЗ и завод "Купол" за 1300 км - Генштаб раскрыл детали огненного "привета". Украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод "Саратоворгсинтез" и оборонный завод "Купол".

Также в ночь на 3 июля прозвучало много взрывов - в РФ дроны атаковали подсанкционный завод "Энергия". Взрывы были слышны в областном центре и в городе Елец, где расположено одно из крупнейших в РФ предприятий.

Напомним, в ночь на 4 июля в РФ был поражен военный завод. Азовский оптико-механический завод производит критические компоненты для армии России.

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