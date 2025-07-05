Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В РФ прогремели взрывы: вспыхнули пожары на заводе и двух аэродромах

Алёна Воронина
5 июля 2025, 08:04
205
В частности, был атакован российский завод, изготавливающий для армии оккупантов антенны "Комета", которые защищают дроны от украинских средств РЭБ.
Атака дронов в РФ
Атака дронов в РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Кратко:

  • В РФ ночью прогремели взрывы
  • Была зафиксирована атака дронов в нескольких российских регионах
  • Были взрывы и вспыхнули пожары на одном заводе и двух аэродромах

В стране-агрессоре России в ночь на субботу, 5 июля, были зафиксированы взрывы, пожары и перебои с мобильным интернетом после атаки дронов.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, а также губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

видео дня

Согласно сообщениям российских властей и очевидцев, дроны атаковали ряд объектов в российских городах Чебоксары, Энгельс и Саратов.

В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Как видно из многих видео, появившихся в сети, на заводе вспыхнул масштабный пожар. Также после атаки в городе наблюдаются перебои с мобильным интернетом.

Как сообщает Telegram-канал Astra, российские правоохранители перекрыли въезд на территорию АО "ВНИИР-Прогресс", которое производит для армии оккупантов антенны "Комета", защищающие дроны от украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Губернатор Саратовской области сообщил, что в Энгельсе и Саратове обломки дронов повредили жилые дома. Местные жители Энгельса в соцсетях сообщали, что слышали серию взрывов в районе военного аэродрома.

Также система мониторинга пожаров NASA зафиксировала возгорание на территории военного аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области.

Украинское военное командование пока не комментировало эту ситуацию.

Удар дронов в РФ в ночь на 5 июля
Удар дронов в РФ в ночь на 5 июля/ скрин

Смотрите видео ночного удара дронов по РФ:

Удар дронов в РФ в ночь на 5 июля
Удар дронов в РФ в ночь на 5 июля/ скрин

Смотрите видео ночного удара дронов по РФ:

Взрывы в РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 1 июля были поражены НПЗ и завод "Купол" за 1300 км - Генштаб раскрыл детали огненного "привета". Украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод "Саратоворгсинтез" и оборонный завод "Купол".

Также в ночь на 3 июля прозвучало много взрывов - в РФ дроны атаковали подсанкционный завод "Энергия". Взрывы были слышны в областном центре и в городе Елец, где расположено одно из крупнейших в РФ предприятий.

Напомним, в ночь на 4 июля в РФ был поражен военный завод. Азовский оптико-механический завод производит критические компоненты для армии России.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине взрыв
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украине нужно оружие, чтобы двигаться вперед: в НАТО обратились к Трампу

Украине нужно оружие, чтобы двигаться вперед: в НАТО обратились к Трампу

08:59Война
В РФ прогремели взрывы: вспыхнули пожары на заводе и двух аэродромах

В РФ прогремели взрывы: вспыхнули пожары на заводе и двух аэродромах

08:04Мир
Трамп может передумать: Мелони объяснила, отказались ли США от Украины

Трамп может передумать: Мелони объяснила, отказались ли США от Украины

23:44Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Настоящий Армагеддон атакует Украину: будут лить дожди с грозами, градом и шквалами

Настоящий Армагеддон атакует Украину: будут лить дожди с грозами, градом и шквалами

Когда в Украине спадет жара: синоптик назвала дату

Когда в Украине спадет жара: синоптик назвала дату

Утонула лодка, на которой катался российский комик Павел Воля

Утонула лодка, на которой катался российский комик Павел Воля

"Путин издевается": в США набросились на Трампа из-за стратегии в отношении РФ

"Путин издевается": в США набросились на Трампа из-за стратегии в отношении РФ

Ни в коем случае не "Анюта": как правильно называть Анну на украинском

Ни в коем случае не "Анюта": как правильно называть Анну на украинском

Последние новости

08:59

Украине нужно оружие, чтобы двигаться вперед: в НАТО обратились к Трампу

08:10

Путин публично делает из Трампа рыжего клоунамнение

08:04

В РФ прогремели взрывы: вспыхнули пожары на заводе и двух аэродромахВидео

07:10

Что не так на картинке: ошибку надо найти всего за 7 секунд

06:10

Как разговор Трампа с Путиным привел к массированному удару по Киевумнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

05:50

Афанасьев день: что ни в коем случае нельзя делать 5 июля

05:50

Необычный ребус: найдите на картинке особенную лягушку за 21 секунду

05:16

Гороскоп на завтра 6 июля: Львам - клевета, Скропионам - приятные новости

04:30

Не для красоты или "статуса": почему кожаные сиденья в авто имеют отверстия

Реклама
04:00

Будет лететь по 1000 шахедов в сутки: командующий дал неутешительный прогноз

03:30

Как замораживать свежую клубнику, чтобы она не превратилась в гигантскую сосульку

03:05

Жизнь 5 знаков зодиака превратится в сказку уже вот-вот: кто в списке

02:57

Крупнейшая катастрофа в истории авиашоу: что известно о Скниловской трагедии

02:30

"Раскол и склоки" у Трампа: эксперт назвал, кто блокирует поставки оружия Украине

02:00

5 знаков зодиака, которые слишком хорошо умеют манипулировать

01:36

Машину еще можно спасти: что будет, если залить бензин в дизельный двигатель

04 июля, пятница
23:44

Трамп может передумать: Мелони объяснила, отказались ли США от Украины

23:25

Последняя стадия: Рамина Эсхакзай поделилась личной трагедией

22:34

Киев под атакой Шахедов: в столице уже работает ПВО

22:30

Атаку на Киев отражали дроны-перехватчики - Зеленский

Реклама
22:22

Не российская или американская: какая песня впервые зазвучала в космосе

22:18

Слова, которые очаровывают: как изучать английский легко и с вдохновением

21:24

Больше ли вина за грех у верующего, чем у неверующего - что говорят священникиВидео

21:14

Фатальная неделя для армии РФ: ВСУ разносят командные пункты врага

21:07

Платят до 43 тысяч в месяц: украинцам предлагают интересную работу

20:22

Разговор Трампа и Зеленского: эксперт предупредил, к чему готовиться Украине

20:19

Ни в коем случае не "Анюта": как правильно называть Анну на украинскомВидео

19:42

Китайский гороскоп на завтра 5 июля: Крысам - счастливый день, Змеям - встреча

19:39

Настоящий Армагеддон атакует Украину: будут лить дожди с грозами, градом и шквалами

19:29

"Это похоже на саботаж": у клиентов ПриватБанка не работает важная функция

19:28

Трамп сказал Зеленскому очень важную вещь: СМИ узнали новые детали разговора

19:28

Тайна древнейших останков в Антарктиде: ученых ошеломила невероятная находкаВидео

19:26

"Посылают" сигналы с того света: как близкие "напоминают" о себе после смерти

19:13

Разговоры Путина с Трампом влияют на "жесткость" ударов по Украине - Мерц

19:10

Уникальный случай в мировой истории: как Путин унизил Трампамнение

19:04

София Ротару кровавым фото отреагировала на обстрел Киева

18:58

Россия продолжает ядерный террор: обстрел привел к блэкауту Запорожской АЭС

18:56

Целовали землю и рыдали": чувствительные кадры первых разговоров пленных с роднымиФотоВидео

18:55

Зачем украинцы "запекали" детей в печи - неожиданная правда о жутком обрядеВидео

18:28

До 124 тысяч гривен помощи: кто из украинцев в списке на выплаты

Реклама
18:28

В РФ прилетело по химпредприятию: огромный столб дыма на месте мощного пожара

18:05

Войска РФ продвинулись на Харьковщине: в DeepState раскрыли, к чему готовится враг

17:38

Курс евро ушел в крутое пике, а доллар дорожает: что будет со стоимостью валют

17:27

Главный бой года Усика и Дюбуа: когда и где смотреть поединок-реванш

17:19

РФ будет усиливать удары по Украине: военный предупредил об угрозе

17:17

Сорвут джекпот в июле: 3 знакам зодиака будет безумно везти во всех сферах

17:16

Фиктивные командировки Шабунина в НАПК: суд в очередной раз не разрешил детективу НАБУ закрыть дело

16:50

Почему клонит в сон в храме: причины и духовные советы

16:45

Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара

16:45

Зеленский и Трамп провели переговоры: первые подробности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять