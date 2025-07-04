Киев под атакой Шахедов: в столице уже работает ПВО

Что известно:
- Украина под атакой "Шахедов"
- В Киеве уже работает ПВО
Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Первые дроны уже долетели до Киева. В столице гремят первые взрывы. Об этом сообщает КГВА.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают о том, что над Украиной уже более 100 "Шахедов". В целом сегодня ожидается около 300 дронов.
В Киеве люди уже активно спускаются в метро и обустраивают себе там место для сна.
Смотрите видео из метро в Киеве во время воздушной тревоги:
В Воздушных силах отметили, что основной вектор движения вражеских дронов снова на Киевщину и столицу.
"Берегите себя, находитесь в безопасных местах!" - говорится в сообщении.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.
Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.
Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.
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