Киев под атакой Шахедов: в столице уже работает ПВО

Местные власти призывают людей пройти в укрытие и оставаться там до отбоя тревоги.

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Киев под атакой Шахедов / Коллаж: Главред, фото: скриншот map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Что известно:

Украина под атакой "Шахедов"

В Киеве уже работает ПВО

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Первые дроны уже долетели до Киева. В столице гремят первые взрывы. Об этом сообщает КГВА.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - говорится в сообщении.

видео дня

Мониторинговые каналы сообщают о том, что над Украиной уже более 100 "Шахедов". В целом сегодня ожидается около 300 дронов.

В Киеве люди уже активно спускаются в метро и обустраивают себе там место для сна.

Смотрите видео из метро в Киеве во время воздушной тревоги:

В Киеве люди обустраивают место для сна в метро из-за тревоги / фото: скриншот

В Воздушных силах отметили, что основной вектор движения вражеских дронов снова на Киевщину и столицу.

"Берегите себя, находитесь в безопасных местах!" - говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.

Что известно о Шахедах / Инфографика: Главред

Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.

Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

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