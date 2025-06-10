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РФ ударила по жилым домам и роддому в Одессе: есть жертва и пострадавшие

Анна Ярославская
10 июня 2025, 06:49
892
По предварительным данным, четыре человека пострадали. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Погиб 59-летний мужчина.
Удар по Одессе
РФ нанесла удар дронами по Одессе / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Главное:

  • Враг массированно атаковал Одессу ударными дронами
  • Зафиксированы попадания в жилые дома и роддом
  • Есть жертва и пострадавшие

В ночь на 10 июня страна-агрессор Россия нанесла удар по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары. В результате российской атаки есть погибший и, по меньшей мере, четверо раненых.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, россияне попали в роддом, станцию ​​экстренной медицинской помощи и жилые дома.

видео дня

В роддоме обошлось без пострадавших. Пациенты и персонал успели эвакуироваться.

"Разрушены и повреждены жилые дома в центре Одессы. Погиб 59-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Кипер.

По предварительным данным, четыре человека пострадали. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. На месте удара вспыхнул пожар. Есть поврежденные кареты скорой помощи.

"Все уполномоченные службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки. Правоохранители документируют очередное дерзкое преступление россиян против гражданского населения Одесской области", - добавил Кипер.

  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura
  • Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025
    Атака на Одессу в ночь на 10 июня 2025 Фото: t.me/odeskaODA, t.me/odesa_prokuratura

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал ночную атаку РФ на Украину и назвал ее "миной, которая приведет к большой войне в Европе с участием многих автократических стран, потому что слабая позиция всегда рождает желание ею воспользоваться".

"Сложная ночь, Россия как всегда ставит на количество дронов и планирует продолжать войну столько, сколько им это будет позволять, параллельно пытаясь оправдывать свой террор гражданского населения Украины "ошибками Запада и расширением НАТО, и что Россию не слышат". Избегать санкций москва планирует из-за имитации дипломатии. Считаю, что каждая подобная атака лишь демонстрирует слабость западных позиций в нынешнем мире", - написал он.

Атака дронов на Киева - последние новости

Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.

Как сообщил мэр Киева, в Шевченковском районе - пожар в здании бизнес-центра. В Соломенском районе вспыхнул пожар в многоэтажном доме. В Подольском обломки БПЛА упали на двух локациях.

По предварительным данным, четыре человека пострадали в столице в результате ночной атаки на город.

Напомним, в ночь на 9 июня в Украине объявляли воздушную тревогу из-за российской ракетно-дроновой атаки. Оккупанты поднимали в небо стратегическую авиацию, также для удара они использовал дроны. Под ударом находились Дубно, Киев. Подавляющее большинство средств воздушного нападения было направлено на Дубно Ровенской области.

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