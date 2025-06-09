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В Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ: что известно

Анна Ярославская
9 июня 2025, 06:54
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Ракетная атака длилась 45 минут. Атака БпЛА длится более 10 часов.
Воздушная тревога, укрытие, ракетный удар
РФ нанесла по Украине ракетно-дроновый удар / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • РФ атаковала Украину дронами и ракетами
  • Большую часть ракет РФ запустила в Ровенскую область
  • Под ударом были Дубно и Киев

В ночь на 9 июня в Украине объявляли воздушную тревогу из-за российской ракетно-дроновой атаки. Оккупанты поднимали в небо стратегическую авиацию, также для удара они использовал дроны.

Как сообщает мониторинговый канал monitor, враг применил против Украины:

видео дня
  • крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами Ту-95мс из района Саратовской области РФ;
  • крылатые противокорабельные ракеты Х-22 с 4х бортов Ту-22м3 из акватории Черного моря рф;
  • баллистические ракеты 9м723 ОТРК "Искандер-М"/KN-23, запущенные из Брянской и Курской областей РФ;
  • аэробалистические сверхзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал";
  • БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера" и имитационного назначения.

Под ударом находились Дубно, Киев. Подавляющее большинство средств воздушного нападения было направлено на Дубно Ровенской области.

Ракетная атака длилась 45 минут - с 04:00 до 04:45. Атака БпЛА длится более 10 часов — с 19:48 за прошедшие сутки.

Атака на Ровенскую область

Утром в понедельник в Ровно прозвучали взрывы во время ракетной атаки по территории Украины.

Как сообщил глава ОВА Александр Коваль, Ровенская область пережила тяжелую ночь из-за мощного воздушного удара РФ.

По предварительной информации, один человек ранен.

Больше информации о последствиях ночной атаки Коваль пообещал сообщить впоследствии.

"Огромная благодарность за профессионализм нашим силам ПВО, уничтожившим большое количество враждебных целей. На месте работают представители сил обороны и других служб", - говорится в сообщении.

Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что минувшей ночью Ровенщина пережила самую масштабную атаку с начала войны.

"Сегодня наша область пережила одну из самых жестких ночей: десятки "шахедов" и ракеты атаковали наш регион. Спасибо героям из ПВО и мобильным огневым группам — вы держали небо, когда земля содрогалась", - написал он.

По его словам, город Дубно принял на себя львиную долю вражеского удара.

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Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Взрывы в Киеве

Минувшей ночью в Киеве были слышны взрывы. В военной администрации предупреждали о вражеских дронах на подступах к столице и об угрозе применения аэробалистической ракеты "Кинжал".

Как сообщили в КГВА, в результате российской атаки повреждено офисное здание в Дарницком районе. На месте работают службы. Степень повреждений уточняется.

Отбой воздушной тревоги был объявлен в 05:15.

Польша поднимала в небо авиацию

Оперативное командование польских вооруженных сил сообщило, что Россия нанесла авиаудары по западу Украины, недалеко от границы с Польшей. В связи с эти Польша поднимала в небо военные самолеты для обеспечения безопасности в регионах, граничащих с зонами риска.

Ракетно-дроновый удар РФ по Украине 6 июня

Как писал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар РФ попали 10 регионов страны. Ракетная атака продолжалась 1 час 30 минут - с 03:10 по 04:40.

В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших. Детальнее читайте в материале: Ракетно-дроновая атака РФ на Киев: повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГосЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения.

Во время атаки по Луцку враг применил 15 БПЛА и 6 ракет. Повреждена кровля одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили. В Тернополе в результате атаки есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры.

В Воздушных Силах сообщили, что над Украиной этой ночью было сбито 406 целей, а именно: 199 беспилотников, 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, 30 крылатых ракет Х-101 и 2 крылатые ракеты Искандер-К. В целом, Россия запустила 452 воздушные цели.

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